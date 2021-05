« Le sondage précise avec certitude l'importance accordée au lavage des mains par les Canadiens, souligne Rita Bajzelj, chef de marque principale, soins du corps, Henkel Canada Corporation. L'engagement de la marque Dial vise à comprendre l'évolution des besoins en ce qui a trait le lavage des mains par les Canadiens et à satisfaire ces besoins dès maintenant et à l'avenir grâce à l'évolution et à l'innovation de ses formules. »

Les résultats du récent sondage* effectué en français et en anglais par Léger, la plus grande firme de sondage, de recherche marketing et analytique à propriété canadienne, comprennent notamment les constatations suivantes :

Il a été demandé aux participants du sondage d'établir par ordre de priorité les habitudes qu'ils sont les plus susceptibles de poursuivre à l'avenir, que la pandémie de COVID-19 se maintienne ou pas. Près de la moitié (49 %) ont indiqué le lavage plus fréquent des mains comme une habitude essentielle qu'ils adopteront à l'avenir, suivi par le port de couvre-visages (26 %) et la distanciation sociale (19 %).





Près des deux tiers des adultes sondés (65 %) ont déclaré qu'ils se lavaient les mains plus souvent par rapport au début de la pandémie en mars 2020 au Canada. Parmi les personnes sondées ayant des enfants, 60 % ont indiqué que leurs enfants se lavaient les mains plus souvent.





De façon surprenante, 36 % des personnes sondées ont admis se laver les mains « parfois » avant un repas. Ce nombre a légèrement augmenté (de 33 %) par rapport aux résultats du sondage de mai 2020 de la marque quand la même question avait été posée aux Canadiens dans un sondage semblable de Dial .





. Deux tiers des personnes sondées (66 %) ont déclaré que le lavage fréquent des mains durant la pandémie a rendu leurs mains plus sèches ou les a endommagées. Un peu moins de la moitié (43 %) ont indiqué qu'elles recherchaient sérieusement un savon pour les mains dont la formule serait douce pour leur peau.

Le nouveau savon moussant pour les mains Clean + Gentle de Dial est testé par les dermatologues, hypoallergénique et doux pour la peau (PDSF de 3,99 $). Sa formule végétalienne ne contient pas de colorants, parabènes, phthalates ni silicones. Dans le cadre de l'élargissement de cette gamme de produits, Dial annonce aussi le lancement du gel douche Clean + Gentle de Dial (PDSF de 4,49 $). Les deux produits sont disponibles auprès des principaux détaillants canadiens qui vendent des savons pour les mains et des gels douche.

* Effectué en mars 2021 par Léger, le sondage de Dial comprenait un échantillon représentatif de 1 512 Canadiens francophones et anglophones, âgés de 18 ans ou plus. Le sondage de cette ampleur est représentatif de la population canadienne et ne présente aucune restriction quant au sexe, à la nationalité et à la résidence dans des provinces désignées. La taille de l'échantillon permet d'obtenir des conclusions valides à un seuil de signification de 99 % dans un écart de 3,89 %. Les résultats rapportés sont tous bien supérieurs à ces critères et, par conséquent, très significatifs.

