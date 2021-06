Opération retour à l'école : la CCMM remet neuf bourses d'études à des élèves du secondaire qui se sont démarqués par leur persévérance en cette année scolaire hors du commun

MONTRÉAL, le 17 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain est heureuse de remettre neuf bourses d'études à des élèves du secondaire dans le cadre de l'Opération retour à l'école, un programme de la Chambre et de sa filiale Montréal Relève destiné à encourager la persévérance scolaire depuis plus de 25 ans.

« La dernière année scolaire a été remplie de défis pour nos jeunes. L'enseignement hybride a nécessité beaucoup d'adaptation et de souplesse pour l'ensemble des élèves. Plus que jamais, nous devons les soutenir et les encourager, ainsi que leur rappeler l'importance de la persévérance scolaire dans leur parcours de vie et leur parcours professionnel. C'est un honneur pour moi d'être le parrain de cette édition du programme de bourses de l'Opération retour à l'école, particulièrement en cette année hors du commun qui aura été parsemée d'embûches. Je désire lever mon chapeau à tous nos récipiendaires, qui ont fait preuve d'une grande résilience et d'un fort engagement envers leur parcours scolaire pour mériter cette distinction. Une relève compétente et engagée est porteuse d'occasions pour bâtir un avenir plus inclusif et prospère qui, nous en sommes convaincus, profitera à l'ensemble de la société », a déclaré Shahir Guindi, président du conseil d'administration de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La persévérance scolaire revêt une importance stratégique pour le milieu des affaires puisqu'elle permet de bâtir une relève qualifiée, qui se distinguera sur le marché du travail et contribuera à la croissance de nos entreprises. Depuis maintenant 26 ans, la Chambre et sa filiale Montréal Relève se sont donné comme mission de préparer la relève et d'encourager la poursuite des apprentissages chez les jeunes pour leur permettre d'accéder à l'emploi de leurs rêves. Grâce à notre programme Opération retour à l'école ainsi qu'à la remise de bourses d'études, nous désirons créer un changement positif dans le parcours des jeunes et reconnaître leur engagement envers leur réussite scolaire. C'est d'autant plus vrai dans le contexte actuel, alors que l'enseignement à distance, qui s'est imposé avec la crise sanitaire, aura ajouté une notion de complexité supplémentaire dans l'éducation de nos élèves. Par l'attribution de ces bourses, nous désirons reconnaître l'ampleur de leur engagement et leur constance. Je tiens également à souligner le dévouement des enseignants qui s'impliquent dans le programme et auprès de leurs élèves. En les accompagnant et en valorisant leurs accomplissements, ils contribuent à leur épanouissement et à leur réussite, aussi bien sur le plan personnel que scolaire. Toutes mes félicitations aux élèves récipiendaires, à qui nous souhaitons la meilleure des chances dans la poursuite de leurs études, puis dans leur parcours professionnel », a poursuivi Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Grâce à l'appui des ambassadeurs de l'Opération retour à l'école, cette année, la Chambre a attribué neuf bourses de 1 500 $ à des élèves qui se sont démarqués par leur engagement et leurs efforts à l'école. Ces bourses permettent aux récipiendaires de poursuivre leurs études dans une formation professionnelle, technique ou universitaire de leur choix.

Les élèves suivants ont été récompensés :

Dyene Kaba, école secondaire Édouard-Montpetit

Johan Reynaldo Montoya , école secondaire Édouard-Montpetit

, école secondaire Édouard-Montpetit Yani Wing Sum Chan , Centennial High School

, Centennial High School Wilenka Destiny Dasmé, école secondaire Calixa-Lavallée

Aboud Abdalnour , école secondaire Marie-Anne

, école secondaire Marie-Anne Lili-Charlotte Mayer , école secondaire Saint-Georges

, école secondaire Deni Alitzel Bautista Cruz, école secondaire Marguerite-De Lajemmerais

Joël Mateus, école secondaire Marguerite-De Lajemmerais

Karla Elizabeth Ordonez Iglesias , école secondaire Calixa-Lavallée

Pour en connaître davantage sur nos récipiendaires, rendez-vous sur le site de la Chambre.

À propos de l'Opération retour à l'école

L'Opération retour à l'école est une initiative de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et de sa filiale Montréal Relève qui permet l'organisation annuelle d'une série de conférences gratuites au sein des écoles secondaires de la grande région de Montréal. Le programme est rendu possible grâce à la participation de ses ambassadeurs Or : Le CN, Osler et RBC; ainsi que de ses ambassadeurs Argent : les CPA de Montréal, Rio Tinto et ADM Aéroports de Montréal. L'Opération retour à l'école est réalisée en collaboration avec ses partenaires associatifs : JA Québec et Réseau réussite Montréal.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

