Opération main-d'œuvre - Québec annonce des mesures ciblées afin de combler les besoins en ressources humaines dans le secteur psychosocial

QUÉBEC, le 7 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, annonce aujourd'hui différentes mesures destinées à soutenir les équipes de santé mentale et de protection de la jeunesse en offrant un meilleur accès à de la main-d'œuvre pour ces secteurs du domaine psychosocial. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de l'Opération main-d'œuvre annoncée par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Embauche de bacheliers dans les disciplines de relations humaines

La première de ces mesures est l'embauche de personnes ayant un baccalauréat et qui sont non admissibles à des ordres professionnels dans des disciplines de santé mentale et de relations humaines, notamment en psychologie et en psychoéducation. Ce bassin de main-d'œuvre, actuellement sous-utilisé, pourrait être intégré aux équipes de soins et de services. Cent cinquante embauches sont prévues dès cette année, pour un total de 1 500 d'ici 2025-2026.

Offre de bourses pour former des psychothérapeutes

De plus, afin de former davantage de psychothérapeutes, différentes bourses, d'une valeur entre 10 000 $ et 45 000 $, seront offertes pour mieux attirer et soutenir les étudiants. Ainsi, les finissants au doctorat en psychologie clinique, à la maîtrise en sexologie clinique et à la maîtrise en thérapie conjugale et familiale et les diplômés de deuxième cycle dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines qui doivent suivre une formation complémentaire en psychothérapie pourront bénéficier de l'une des 350 bourses offertes d'ici 2024-2025.

Formation accélérée des agents administratifs en soutien au secteur clinique

Rappelons que la formation accélérée de 3 000 agents administratifs en soutien au secteur clinique, d'ici 2022, qui a été annoncée le 1er décembre par le ministre de la Santé et des Services sociaux et le ministre de l'Éducation, viendra également soutenir les équipes du secteur psychosocial. Ces nouveaux effectifs permettront de libérer les professionnels cliniques de leurs tâches administratives afin qu'ils se consacrent davantage aux soins et services offerts aux usagers. Sur ces 3 000 professionnels, 816 sont destinés aux secteurs de la santé mentale et de la protection de la jeunesse.

« La pénurie de main-d'œuvre représente un défi tant pour maintenir notre prospérité que pour notre capacité à offrir des services publics essentiels de qualité à la hauteur des besoins de la population. On met donc les bouchées doubles avec notre Opération main-d'œuvre pour faciliter, favoriser et aussi intégrer le plus de personnes possible au marché du travail dans les domaines prioritaires et stratégiques. Les mesures présentées aujourd'hui découlent précisément du travail interministériel effectué en amont pour déterminer les besoins de façon optimale. Les actions qui sont mises en œuvre pour augmenter le nombre de travailleurs qualifiés dans le domaine psychosocial montrent bien toute la diversité de nos interventions pour que nous puissions en retirer les effets bénéfiques à court, moyen et à plus long terme. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Les enjeux de main-d'œuvre auxquels fait actuellement face notre réseau de santé et de services sociaux affectent également le domaine psychosocial. Dans un contexte comme celui que nous connaissons, où la détresse psychologique est plus répandue que jamais, il est crucial de prendre les moyens qui sont à notre disposition pour répondre aux besoins des Québécoises et des Québécois, et tout particulièrement les plus vulnérables d'entre eux. J'accueille donc avec une grande fierté ces mesures qui viendront appuyer les équipes actuelles dans leur engagement quotidien auprès de leurs clientèles respectives. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Faits saillants :

Il est à noter que la capacité d'accueil de stagiaires au sein des établissements sera également accrue, par une augmentation des admissions dans certains programmes de formation initiale pour les titres d'emploi en grand besoin de main-d'œuvre.

Cela permettra d'assurer une régionalisation des stages pour répondre aux besoins de main-d'œuvre sur l'ensemble du territoire québécois et éviter des ruptures de services éventuelles. En région éloignée, un processus spécifique favorisant la régionalisation des stages sera d'ailleurs mis en place.

Pour favoriser l'accès à davantage de psychothérapeutes, le gouvernement assumera les frais relatifs à l'analyse d'admissibilité au permis d'exercice pour les candidats qui auront accès à une bourse pour la psychothérapie, ce qui représente environ 731 $ par personne.

Toutes ces mesures font partie d'une série d'actions déployées par le gouvernement du Québec pour contrer la rareté de main-d'œuvre observée dans des services publics essentiels et des domaines stratégiques pour l'économie. Elles ont été identifiées par le Groupe d'intervention en rareté de main-d'œuvre, piloté par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et formé de plusieurs ministères, dont le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Éducation.

