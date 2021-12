Opération main-d'œuvre - Le ministre Jean Boulet annonce un investissement supplémentaire de plus de 151 M$ pour répondre aux besoins de main-d'œuvre en technologies de l'information

MONTRÉAL, le 13 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, a présenté les détails des 151,5 millions de dollars alloués à la réalisation de trois mesures visant à soutenir la formation et la requalification dans le domaine des technologies de l'information d'ici 2025-2026, dans le cadre de l'Opération main-d'œuvre.

Ce soutien contribuera de façon significative à attirer, à former et à requalifier 50 000 travailleuses et travailleurs dans le domaine des TI au cours des cinq prochaines années.

Ces trois mesures, qui s'adressent aussi bien aux travailleurs et travailleuses qu'aux entreprises, sont les suivantes :

La prolongation du Programme pour la requalification et l'accompagnement en technologies de l'information et des communications (PRATIC) grâce à 60 millions de dollars;

Une bonification du Programme de formations de courte durée privilégiant les stages dans les professions priorisées par la Commission des partenaires du marché du travail -- volet technologies de l'information, aussi appelé COUD-TI, avec 31,5 millions de dollars;

Un soutien supplémentaire de 60 millions de dollars destinés aux entreprises du secteur des TI pour la formation de leurs travailleurs, la gestion des ressources humaines et le recrutement à l'extérieur du Québec.

Cet investissement s'ajoute aux 86,4 millions de dollars qui avaient déjà été accordés à ces programmes, ce qui porte l'investissement total à 237,9 millions de dollars sur cinq ans.

« L'industrie des technologies de l'information connaît une forte croissance et le nombre d'emplois vacants y est élevé. Grâce à l'ensemble des actions proposées et aux investissements majeurs qui les soutiennent, nous serons en mesure de faire un grand bout de chemin pour répondre aux besoins de main-d'œuvre qualifiée de ce domaine stratégique pour l'économie du Québec. L'accroissement de la productivité, la numérisation, l'automatisation et l'implantation de technologies innovantes dépendent en bonne partie des entreprises et des travailleurs du domaine des technologies de l'information. Le Québec jouit d'une réputation enviable dans le domaine, sur l'échiquier mondial. Nous avons tout intérêt à unir nos efforts pour nous assurer de maintenir la croissance de ce secteur d'avenir. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Les besoins en matière de main-d'œuvre spécialisée de l'industrie des technologies de l'information sont importants. Nous nous réjouissons donc de l'annonce d'aujourd'hui, qui mise sur la prolongation de mesures et de programmes extrêmement performants. En s'y attaquant avec ces moyens diversifiés et ciblés, le gouvernement fait preuve d'audace et de vision et reconnaît toute l'importance que revêt ce secteur d'activité pour le Québec. Les besoins sont grands, mais c'est avec la mobilisation de tous les acteurs concernés que nous arriverons à relever le défi de la croissance de ce secteur d'avenir. »

Mélanie Bosc, directrice générale de TECHNOCompétences

Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale assure la coordination de l'Opération main-d'œuvre en collaboration avec le ministère du Conseil exécutif. Plusieurs ministères disposant d'importants leviers d'action ont été étroitement associés à cette opération, dont le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de la Famille, le ministère des Finances et le Secrétariat du Conseil du trésor.

Les détails de l'Opération main-d'œuvre peuvent être consultés à l'adresse Québec.ca/operation-maindoeuvre

