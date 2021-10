Opération Impact en VTT : sécurité et plaisir vont de pair

QUÉBEC, le 9 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le but de sensibiliser les quadistes à l'importance d'adopter des comportements sécuritaires, le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, s'est rendu, ce matin, sur le sentier de véhicules tout-terrain (VTT) reliant Granby à Cowansville. Sa venue visait à souligner la toute première Opération IMPACT en VTT, réalisée conjointement par le ministère des Transports, la Sûreté du Québec et la Fédération Québécoise des Clubs Quads, avec la participation du Service de police de la Ville de Granby.

Lors de cette opération d'envergure, qui se déroulera toute la fin de semaine, les policiers et les agents de surveillance de sentiers rappelleront aux adeptes les mesures de la Loi sur les véhicules hors route (LVHR) entrées en vigueur le 10 septembre dernier. Celles-ci concernent plus précisément les capacités affaiblies ainsi que l'obligation de détenir un permis pour conduire un véhicule hors route (VHR) en sentier.

Lors d'une opération IMPACT, la présence policière accrue dans les sentiers ainsi qu'au croisement du chemin public permet d'effectuer des interventions auprès des adeptes de VHR qui ont des comportements pouvant compromettre leur sécurité et celle des autres usagers.

Rappelons qu'en réalisant cette opération, le ministère des Transports, la Sûreté du Québec et la Fédération Québécoise des Clubs Quads souhaitent que les adeptes de VTT puissent profiter de cette activité récréotouristique en toute sécurité, partout à travers le Québec.

« Je suis très fier de la tenue de cette première Opération IMPACT en VTT, puisqu'elle est directement liée aux objectifs de notre réforme de la Loi sur les véhicules hors route. Il s'agit d'un geste concret visant non seulement l'amélioration de la sécurité des quadistes qui circulent dans les sentiers, mais aussi de tous ceux et celles qui empruntent les chemins publics les croisant. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« La sécurité des réseaux de transport est une priorité pour la Sûreté du Québec. Nous sommes fiers et heureux de participer au déploiement de cette opération qui vise, entre autres, à sensibiliser les usagers à l'importance d'adopter des comportements sécuritaires en tout temps. En plus de communiquer les nouvelles règles en vigueur, les policiers interviendront auprès des quadistes dont les comportements mettent à risque leur sécurité et celle des autres. »

Alain Barbier, responsable par intérim du Service de la sécurité routière et récréotouristique de la

Sûreté du Québec

« La Fédération Québécoise des Clubs Quads a pour mission de s'assurer que les usagers peuvent pratiquer ce loisir en toute sécurité. C'est pourquoi près de 1 000 agents de surveillance parcourent les sentiers pour faire de la sensibilisation et donner de l'information. Malheureusement, ils doivent aussi ramener à l'ordre des usagers qui ne respectent pas certaines lois et règles et qui ne réalisent pas qu'en plus de nuire à leur privilège de circuler dans des sentiers aménagés expressément pour eux, ils mettent en danger leur vie et celle des autres quadistes souhaitant pratiquer leur activité de façon sécuritaire. »

Yohan Perron, directeur général par intérim de la Fédération Québécoise des Clubs Quads

Depuis plus de 10 ans, on compte en moyenne chaque année une cinquantaine de décès et plus de 500 blessés graves liés à la pratique des VHR.

La LVHR, entrée en vigueur en décembre 2020, vise à assurer la sécurité du public et à favoriser une cohabitation harmonieuse entre la pratique récréative des VHR et les autres usagers du territoire.

Depuis le 10 septembre 2021, la LVHR comprend de nouvelles mesures, telles que l'obligation de détenir un permis pour conduire un VHR en sentier, celles rendant applicables les dispositions du Code de la sécurité routière concernant la conduite avec les capacités affaiblies ainsi que la bonification des pouvoirs confiés aux agents de surveillance de sentiers.

Ne conduisez pas avec les capacités affaiblies par l'alcool ou la drogue.

Respectez les limites de vitesse et la signalisation.

Maintenez une distance sécuritaire entre votre véhicule et celui qui vous précède.

Maintenez allumés le ou les phares blancs de votre véhicule ainsi que le feu de position rouge à l'arrière.

Traversez les chemins publics aux endroits où la signalisation l'autorise.

Assurez-vous d'avoir l'autorisation du propriétaire pour circuler sur un terrain privé.

Portez toujours votre casque et des lunettes de sécurité si le casque n'a pas de visière.

Rappelez-vous qu'il faut être âgé de 16 ans et plus pour conduire un VHR.

En saison hivernale, évitez les plans d'eau non balisés.

Informez-vous de l'état du réseau (motoquad) avant de partir en randonnée.

Respectez les propriétés privées et demeurez dans les sentiers.

Rappelez-vous que tous les utilisateurs sont à risque, même les plus expérimentés.

