Opération hiver - Conditions routières défavorables - Le Ministère recommande de limiter les déplacements non essentiels

MONTRÉAL, le 16 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Au cours des prochaines heures, des chutes de neige abondantes, des vents parfois violents et des températures froides seront en vigueur dans plusieurs régions du Québec. Ces conditions affecteront les déplacements sur plusieurs axes routiers stratégiques de la province.

Les équipes du ministère des Transports seront mobilisées dès le début des précipitations afin d'assurer les opérations d'entretien requises dans le but de réduire les répercussions des conditions hivernales. Les usagers de la route devront faire preuve d'une grande prudence et adapter leur conduite en fonction des conditions routières parfois changeantes sur un même tronçon routier. Par ailleurs, les automobilistes sont également invités à reporter les déplacements non essentiels.

Conseils de sécurité

Avant de prendre la route, les usagers doivent :

se renseigner sur les conditions de la chaussée et les conditions de visibilité sur les différentes plateformes de Québec 511;

s'assurer que leur véhicule est bien préparé pour affronter les rigueurs de la saison froide et est équipé d'une trousse de secours;

déneiger complètement leur véhicule en faisant le tour des vitres, des rétroviseurs, du toit, du capot, des phares et de la plaque d'immatriculation.

Pendant leurs déplacements, les usagers doivent :

adapter la vitesse en fonction des conditions météorologiques et routières;

garder une distance sécuritaire entre les véhicules;

s'assurer d'être visible par les opérateurs de machinerie et les autres véhicules en utilisant correctement le système d'éclairage du véhicule (feux de route, phares antibrouillard et feux de position) spécialement en mauvaise visibilité et en conditions de poudrerie;

faire preuve de patience en présence des véhicules d'entretien hivernal et s'assurer d'être visible pour leurs conducteurs : ces mastodontes comportent des angles morts dont on doit se méfier!

Faits saillants

Au Québec, le Ministère :

entretient plus de 32 000 km de route;

investit 330 M$ pour l'ensemble des opérations d'entretien hivernal;

affecte près de 1 660 camions de déneigement aux opérations;

utilise plus de 850 000 tonnes de sel, soit l'équivalent de 65 terrains de football recouverts de 1 mètre de sel;

utilise plus de 1 100 000 tonnes d'abrasif, soit l'équivalent de 115 terrains de football recouverts d'un mètre d'abrasif.

