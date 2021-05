Opération haute vitesse - Une somme de 1,67 M$ pour donner accès à Internet haute vitesse à plus de 300 foyers dans la MRC de La Mitis d'ici septembre 2022

QUÉBEC, le 18 mai 2021 /CNW Telbec/ - Grâce à un investissement total de 1,67 million de dollars, réalisé par l'entremise de l'Opération haute vitesse Canada-Québec, 310 foyers de la MRC de La Mitis auront accès aux services Internet haute vitesse de TELUS d'ici septembre 2022.

La ministre fédérale du Revenu national et députée de Gaspésie--Les Îles-de-la-Madeleine, Mme Diane Lebouthillier, le lieutenant du Québec et leader du gouvernement à la Chambre des communes et député d'Honoré-Mercier, M. Pablo Rodriguez, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, l'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse), M. Gilles Bélanger, ainsi que la vice-présidente de TELUS pour les solutions aux consommateurs et l'expérience client au Québec, Mme Marie-Christine D'Amours, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

TELUS recevra un financement gouvernemental de 874 785 dollars pour soutenir le déploiement des services Internet haute vitesse vers 310 foyers. Les investissements annoncés accéléreront le déploiement d'infrastructures fiables et performantes dans les municipalités de Grand-Métis, de Métis-sur-Mer, de Mont-Joli, de Sainte-Flavie et de Sainte-Luce.

Au cours des prochaines semaines, TELUS procédera à l'inventaire des territoires visés pour s'assurer qu'aucun foyer ne sera laissé sans service.

Les services Internet haute vitesse sont essentiels dans une société moderne comme celle du Québec. L'accès à des services Internet performants, fiables et abordables est au cœur du développement économique et social des communautés. Les travaux financés par l'Opération haute vitesse Canada-Québec sont un élément clé du virage numérique du Québec et favoriseront l'accès à la télémédecine, l'éducation à distance, le divertissement, la vente en ligne et le télétravail.

Citations :

« La pandémie de COVID-19 a démontré qu'il n'a jamais été aussi important de connecter tous les Québécoises et Québécois à Internet haute vitesse. C'est pourquoi notre gouvernement investit pour connecter les foyers dans la MRC de La Mitis d'ici septembre 2022. Avec cette annonce historique, et grâce à notre bonne collaboration avec le gouvernement du Québec, nous augmentons le potentiel de croissance économique et contribuons à améliorer la qualité de vie des gens vivant ici dans la région de La Mitis. »

Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée de Gaspésie--Les Îles-de-la-Madeleine

« La pandémie a mis en évidence une fracture numérique. C'est impensable qu'en 2021, des enfants ne puissent pas se connecter à leurs cours à distance ou faire leurs devoirs. C'est pour ça qu'Ottawa et Québec font équipe et investissent massivement pour connecter les foyers d'ici septembre 2022. On n'arrêtera pas notre travail tant et aussi longtemps qu'il y a encore des gens au Canada qui n'ont pas accès à Internet haute vitesse. »

Pablo Rodriguez, lieutenant du Québec et leader du gouvernement à la Chambre des communes et député d'Honoré-Mercier

« C'est une excellente nouvelle pour la MRC de La Mitis. Les investissements annoncés sont sans précédent et cela démontre à quel point le déploiement de services Internet haute vitesse en région est une priorité pour le gouvernement du Québec. C'est clairement un service devenu essentiel, non seulement pour assurer le développement économique des régions, mais aussi pour soutenir la vitalité de nos communautés. En temps de pandémie, les besoins sont plus criants que jamais et je suis fière des avancées faites par notre gouvernement. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent

« Notre objectif ambitieux est de donner accès à Internet haute vitesse à tous les citoyens du Québec d'ici septembre 2022. L'annonce d'aujourd'hui est un autre pas dans la bonne direction. Grâce à l'entente de partenariat avec TELUS, des infrastructures à la fine pointe de la technologie seront déployées dans La Mitis, ce qui garantira l'accès à des services Internet haute vitesse fiables et performants. Nous investissons massivement afin de permettre au Québec d'être le chef de file en matière de connectivité. »

Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse)

« Nos 1 400 membres de l'équipe du Bas-Saint-Laurent sont engagés à poursuivre activement le déploiement de nos réseaux, et à participer à la relance économique de nos régions avec les gouvernements du Québec et du Canada. Nous voulons créer un futur meilleur en mettant notre technologie au service de nos communautés. Déjà 93% des familles et entreprises du territoire que nous servons ont accès à notre réseau PureFibre, et nous poursuivons nos investissements conjoints avec l'objectif de connecter tous les ménages à Internet haute vitesse d'ici septembre 2022. »

Marie-Christine D'Amours, vice-présidente de TELUS pour les solutions aux consommateurs et l'expérience client au Québec

Faits saillants :

L'Opération haute vitesse assurera la desserte de 148 000 foyers, notamment par des ententes sans précédent avec six des plus grandes compagnies de télécommunications. Cela est possible grâce à un investissement, à parts égales, de 826,3 millions de dollars des gouvernements du Canada et du Québec.

et du Québec. Le gouvernement du Canada a alloué des milliards de dollars à l'infrastructure Internet des régions rurales et éloignées, ce qui comprend une somme de 2,75 milliards de dollars au titre du Fonds pour la large bande universelle, dont 1 milliard de dollars qui proviennent de son Budget 2021.

