Opération haute vitesse - Tous les foyers admissibles de Saint-Gédéon, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, auront accès à Internet haute vitesse d'ici septembre

QUÉBEC, le 14 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Grâce à un investissement de plus de 203 000 $ du gouvernement du Québec, 450 foyers de Saint-Gédéon, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, auront accès aux services Internet haute vitesse par fibre optique de Cogeco d'ici septembre.

L'adjoint parlementaire du premier ministre (volet Internet haute vitesse), M. Gilles Bélanger, le député de Lac-Saint-Jean, M. Éric Girard, ainsi que la vice-présidente et directrice générale pour le Québec chez Cogeco Connexion, Mme Nancy Audette, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le financement de ce projet est accordé par l'entremise du volet Éclair III de l'Opération haute vitesse, qui s'inscrit dans la continuation des initiatives gouvernementales visant à offrir à toutes les familles québécoises l'accès à un service Internet de qualité, à un coût abordable. Pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, cette annonce porte l'investissement total à quelque 76,7 millions de dollars, grâce à l'Opération haute vitesse, et ce, pour plus de 8 500 foyers visés.

Les services Internet haute vitesse étant essentiels, dans une société moderne comme celle du Québec, les travaux financés par l'Opération haute vitesse constituent un élément clé du virage numérique et contribuent au développement économique et social des communautés.

« Au cours de la dernière année, le gouvernement du Québec n'a ménagé aucun effort pour accélérer le déploiement d'Internet en région. On a mobilisé le gouvernement fédéral, travaillé avec le milieu municipal, réglé la guerre des poteaux, cartographié avec précision les endroits sans service et accompagné les fournisseurs pour aplanir toutes les difficultés. On a investi plus de 1 milliard de dollars pour soutenir des projets dans toutes les régions du Québec. Cette nouvelle entente avec Cogeco est un pas de plus dans la bonne direction. Ensemble, nous allons faire du Québec un leader mondial en matière de connectivité en région. »

Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du premier ministre (volet Internet haute vitesse)

« Le dossier Internet haute vitesse est des plus ambitieux, mais il répond à un besoin des citoyens et citoyennes de tous âges. La nouvelle réalité des ménages force les gens à combiner l'école à la maison et le télétravail, en plus de toutes les opérations personnelles, qui doivent maintenant être effectuées par Internet. Cette annonce aura un impact réel sur la qualité de vie des foyers et sur l'attractivité de la municipalité de Saint-Gédéon. On continue à tout mettre en œuvre pour desservir l'ensemble des municipalités des circonscriptions. »

Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Je suis heureuse d'annoncer aux citoyens de Saint-Gédéon, dans la belle région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, que les services de Cogeco seront disponibles d'ici septembre 2022, pour près de 450 foyers. Je suis fière de tous les efforts que nous déployons: des équipes qui travaillent sans relâche pour garantir un service robuste et fiable une fois installé, mais surtout des équipes d'employés qui ont à cœur de pouvoir de nouveau démontrer l'essence même de nos valeurs qui nous sont chères: être au cœur de nos communautés, les connecter et les soutenir dans leur développement économique et social. »

Nancy Audette, vice-présidente et directrice générale pour le Québec chez Cogeco Connexion

Lancée le 22 mars 2021, l'Opération haute vitesse permettra au Québec d'afficher le plus haut taux de connectivité au Canada , soit plus de 99 %.





, soit plus de 99 %. Annoncés en mars 2021, les volets Régions branchées et Éclair I visent 148 000 foyers, pour un investissement commun des gouvernements du Canada et du Québec de 826,3 millions de dollars.





et du Québec de 826,3 millions de dollars. Le volet Éclair II, lancé en juillet 2021, vise 18 200 foyers supplémentaires, pour un investissement commun des gouvernements du Canada et du Québec de 94 millions de dollars.





et du Québec de 94 millions de dollars. Doté d'un budget de 150 millions de dollars et lancé, le 23 novembre dernier, par le gouvernement du Québec, le volet Éclair III vise les foyers résiduels qui n'étaient alors toujours pas couverts par un chantier en déploiement.





À ce jour, le gouvernement du Québec a réservé, à lui seul, des sommes de plus de 1 milliard de dollars afin de permettre à tous les foyers québécois, d'ici le 30 septembre, d'avoir accès à des services Internet haute vitesse.





