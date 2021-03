Opération haute vitesse Canada-Québec - Réaction de l'Alliance des télécommunicateurs indépendants du Québec (ATIQ)

QUÉBEC, le 24 mars 2021 /CNW Telbec/ - L'ATIQ souhaite mettre en lumière des éléments de l'entente qui font sourciller des membres de notre organisation.

Tout d'abord, il est faux d'affirmer que les gouvernements ont travaillé avec tous les fournisseurs de services. À de maintes reprises, plusieurs de nos membres se sont adressés à leurs élus afin de participer aux négociations, jamais ils n'ont pu avoir accès à la table.

D'autre part, il est aberrant d'entendre de la bouche du Député Gilles Bélanger que le coût de déploiement de câbles de fibre optique est de 30 000$ par kilomètre alors que la norme de l'industrie est de 15 000$ à 25 000$. D'ailleurs, bien des fournisseurs indépendants seraient capables de faire ce type de déploiement sous les 15 000$, on parle de la moitié du prix. C'est à se demander ce qui s'est dit derrière les portes closes. Lorsque l'on entend des chiffres de la sorte, cela donne l'impression que le gouvernement a été mal informé.

Avant de procéder à l'octroi de contrats, les gouvernements auraient dû inviter à la table de négociations les fournisseurs indépendants, qui sont, rappelons-le, des experts dans le déploiement de réseaux d'accès Internet à faible coût, même lorsqu'il est question de déployer des câbles de fibre optique. De plus, les gouvernements auraient pu octroyer les contrats au prorata du territoire desservit par l'ensemble des fournisseurs, incluant les fournisseurs indépendants. De cette façon, les gouvernements se seraient assurés à la fois d'atteindre leur but de couvrir le maximum de foyers non desservis (ou mal desservis) le plus rapidement possible tout en diversifiant les partenaires et en favorisant une saine concurrence.

À propos de l'ATIQ

L'ATIQ est une association d'entreprises qui regroupe des petits fournisseurs de télécommunications du secteur privé de partout au Québec. Les membres de l'ATIQ possèdent leur propre infrastructure de services Internet haute vitesse et desservent plus de 40 000 clients à travers le Québec.

Membres de l'ATIQ :

100fil.ca (Montérégie)

AccèsCible (Chaudière-Appalaches)

AirFib.ca (Outaouais)

Beauce Télécom (Chaudière-Appalaches)

Communication Internet Morin (Bas-Saint-Laurent)

ELPC (Lanaudière)

Haute-Vitesse.com (Montérégie)

I.S.F. Québec (Laurentides)

N4 Mobile (Estrie)

SoluFi (Montérégie)

Solutions Nornet (Laurentides)

Solutions Sans Fil WiMe (Centre-du-Québec)

Systèmes Byzantines (Outaouais)

Targo (Montérégie)

TCV (Montérégie)

Voom Internet (Montérégie)

XCD Télécom (Abitibi-Témiscamingue)

