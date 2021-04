Opération haute vitesse - 45 M$ pour donner accès à Internet haute vitesse à plus de 8 000 foyers de Chaudière-Appalaches d'ici septembre 2022

QUÉBEC, le 14 avril 2021 /CNW Telbec/ - Grâce à un investissement commun de 45 millions de dollars, réalisé par l'entremise de l'Opération haute vitesse Canada-Québec, plus de 8 000 foyers de la région de la Chaudière-Appalaches auront accès aux services Internet haute vitesse de Sogetel et TELUS d'ici septembre 2022. Le secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et député de Louis-Hébert, M. Joël Lightbound, la ministre déléguée au Développement économique régional, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et députée de Côte-du-Sud, Mme Marie-Eve Proulx, l'adjointe parlementaire du ministre de la Famille et députée de Bellechasse, Mme Stéphanie Lachance, l'adjointe parlementaire de la ministre de la Sécurité publique et députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecours, l'adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation (volet affaires municipales) et député de Mégantic, M. François Jacques, le député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, le vice-président développement d'entreprise de Sogetel, M. Richard Biron, et la vice-présidente de TELUS, Solutions consommateurs et Expérience client au Québec, Mme Marie-Christine D'Amours, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Pour déployer les services Internet haute vitesse en Chaudière-Appalaches, TELUS recevra une somme de 13,3 millions de dollars, en vue de couvrir 2 700 foyers, tandis que Sogetel obtiendra 31,7 millions de dollars afin de brancher 5 400 ménages. Les investissements annoncés accéléreront le déploiement d'infrastructures fiables et performantes dans les municipalités visées, dont la liste est présentée en annexe. Au cours des prochaines semaines, TELUS et Sogetel procéderont à l'inventaire des territoires visés pour s'assurer qu'aucun foyer ne sera laissé sans service.

L'Opération haute vitesse est une initiative commune des gouvernements du Canada et du Québec pour assurer le branchement de 148 000 foyers, notamment grâce à des ententes sans précédent avec six des plus grandes compagnies de télécommunications (Vidéotron, Cogeco, Bell, Xplornet, Sogetel et TELUS).

Citations :

« La pandémie COVID-19 a montré qu'il n'a jamais été aussi important de connecter tous les Québécoises et Québécois à l'Internet haute vitesse. C'est pourquoi notre gouvernement investit pour connecter les foyers et les entreprises dans Chaudière-Appalaches d'ici l'automne 2022. Nous continuerons d'investir et de travailler en partenariat avec le Québec jusqu'à ce que chaque foyer et entreprise ait accès à l'Internet haute vitesse dont ils ont besoin. »

Joël Lightbound, secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et député de Louis-Hébert

« L'accès à Internet haute vitesse est une nécessité dans toutes les régions du Québec. Pour favoriser le développement régional, nous devons avoir des services de qualité qui assurent la vitalité des communautés. L'engagement du gouvernement est clair : nous allons brancher tous les foyers d'ici la fin de notre premier mandat. C'est une excellente nouvelle pour Chaudière-Appalaches. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et députée de Côte-du-Sud

« Telle l'électricité, au siècle dernier, Internet haute vitesse est devenu indispensable, surtout en cette période particulière. Ce service favorisera non seulement la rétention, mais aussi l'attraction de citoyens dans un milieu rural comme le nôtre, permettant ainsi d'occuper davantage notre territoire et d'en assurer son développement. Je suis donc très fière que notre gouvernement ait investi massivement pour rendre Internet haute vitesse accessible à tous les foyers de Bellechasse et des Etchemins, d'ici l'automne 2022, et ainsi remplir notre engagement électoral. »

Stéphanie Lachance, adjointe parlementaire du ministre de la Famille et députée de Bellechasse

« Je me réjouis de cette annonce, qui démontre la volonté de notre gouvernement d'agir et de concrétiser le branchement de tous les foyers de la circonscription de Lotbinière-Frontenac. Dans les prochaines semaines, les fournisseurs de services Internet retenus seront à pied d'œuvre afin de réaliser cet engagement hors de l'ordinaire. Ainsi, d'ici septembre 2022, la population aura accès à un véritable service Internet haute vitesse. »

Isabelle Lecours, adjointe parlementaire de la ministre de la Sécurité publique et députée de Lotbinière-Frontenac

« Depuis plusieurs mois déjà, nous travaillons très fort afin de mettre en œuvre le déploiement d'Internet haute vitesse et, ainsi, de permettre à toutes les citoyennes et à tous les citoyens de la circonscription de Mégantic d'avoir accès à des services de qualité. Pour les municipalités du sud des Appalaches, soit Beaulac-Garthby, Disraeli, Disraeli paroisse et Sainte-Praxède, cette annonce était très attendue. Je salue tous les intervenants qui contribuent au projet et qui y ont contribué dans la dernière année. Je tiens notamment à souligner la collaboration de la MRC des Appalaches et les discussions que nous avons eues à ce sujet. Je suis très heureux de voir que tout le secteur pourra finalement être branché. »

François Jacques, adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation (volet affaires municipales) et député de Mégantic

« Je suis fier d'annoncer que sept municipalités de la MRC de la Nouvelle-Beauce seront branchées par TELUS. C'est une excellente nouvelle pour ces communautés, où les services Internet sont insuffisants, voire inexistants dans certains secteurs. Les investissements de notre gouvernement sont sans précédent. C'est avec confiance que nous avançons dans la bonne direction. »

Luc Provençal, député de Beauce-Nord

« Plusieurs municipalités de Beauce-Sud n'avaient toujours pas accès à Internet haute vitesse. Là où plusieurs gouvernements précédents ont échoué, notre équipe n'hésite pas à investir les sommes nécessaires pour développer les services essentiels à nos régions. Il en va de la vitalité de nos villages et du retour de nos jeunes en Beauce. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre (volet jeunesse), adjoint parlementaire de la ministre du Tourisme et député de Beauce-Sud

« Sogetel est implantée dans la région Chaudière-Appalaches depuis plus de quatre décennies et y déploie massivement de la fibre optique depuis 2009. L'annonce d'aujourd'hui est l'aboutissement de plusieurs années de collaboration entre Sogetel et les MRC des Appalaches et des Etchemins pour que tous leurs résidants puissent avoir accès à Internet haute vitesse. Nous sommes heureux de contribuer au développement économique régional en offrant aux citoyens un service essentiel, surtout en cette période de pandémie. »

Richard Biron, vice-président développement d'entreprise de Sogetel

« Nos 350 membres de l'équipe de la région de Chaudière-Appalaches sont engagés à poursuivre activement le déploiement de nos réseaux aux quatre coins du Québec, et à participer à la relance économique de nos régions avec les gouvernements du Québec et du Canada. Déjà 93% des entreprises et des familles du territoire que nous servons ont accès à notre réseau PureFibre et nous poursuivons nos investissements conjointement avec les gouvernements pour rejoindre 99% des foyers d'ici la fin 2022. La pandémie a renforcé l'importance d'une connectivité fiable et rapide pour garder le contact avec nos proches, consulter un professionnel de la santé à distance ou continuer nos études et activités professionnelles en ligne. »

Marie-Christine D'Amours, vice-présidente de TELUS, Solutions consommateurs et Expérience client au Québec

Annexe : Opération haute vitesse Canada-Québec - liste des municipalités visées par les projets de TELUS et de Sogetel

Projets de TELUS :

MRC de Beauce-Sartigan : ● Saint-Côme-Linière







MRC de Bellechasse : ● La Durantaye ● Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland ● Saint-Charles-de-Bellechasse ● Saint-Damien-de-Buckland ● Saint-Henri ● Saint-Lazare-de-Bellechasse ● Saint-Léon-de-Standon ● Saint-Malachie ● Saint-Michel-de-Bellechasse ● Saint-Nazaire-de-Dorchester ● Saint-Nérée-de-Bellechasse ● Saint-Raphaël ● Saint-Vallier





MRC de La Nouvelle-Beauce : ● Frampton ● Saint-Bernard ● Sainte-Marguerite ● Sainte-Marie ● Saint-Isidore ● Saints-Anges ● Vallée-Jonction





MRC de L'Islet : ● Saint-Cyrille-de-Lessard







MRC de Lotbinière : ● Dosquet ● Leclercville ● Saint-Agapit ● Sainte-Croix ● Saint-Édouard-de-Lotbinière ● Saint-Narcisse-de-Beaurivage ● Saint-Patrice-de-Beaurivage ● Val-Alain

Projets de Sogetel :

MRC des Appalaches ● Adstock ● Beaulac-Garthby ● Disraeli ● Disraeli Paroisse ● East Broughton ● Irlande ● Kinnear's Mills ● Sacré-Cœur-de-Jésus ● Saint-Adrien-d'Irlande ● Sainte-Clotilde-de-Beauce ● Sainte-Praxède ● Saint-Fortunat ● Saint-Jacques-de-Leeds ● Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown ● Saint-Jean-de-Brébeuf ● Saint-Joseph-de-Coleraine ● Saint-Julien ● Saint-Pierre-de-Broughton ● Thetford Mines





MRC des Etchemins : ● Lac-Etchemin ● Saint-Benjamin ● Saint-Camille-de-Lellis ● Saint-Cyprien ● Sainte-Aurélie ● Sainte-Justine ● Sainte-Rose-de-Watford ● Sainte-Sabine ● Saint-Louis-de-Gonzague ● Saint-Luc-de-Bellechasse ● Saint-Magloire ● Saint-Prosper ● Saint-Zacharie

