Opération Centaure - Plus de 90 M$ pour lutter contre la violence liée aux armes à feu

MONTRÉAL, le 24 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Déterminé à assurer la sécurité et la quiétude de ses citoyens et des familles devant la montée inquiétante des crimes liés aux armes de poing, le gouvernement du Québec adopte la Stratégie québécoise de lutte contre la violence liée aux armes à feu, l'opération Centaure. Plus de 90 M$ sont injectés afin d'ajouter une centaine de ressources visant sa mise en œuvre.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, ainsi que la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, en ont fait l'annonce. Elles étaient accompagnées de la directrice générale par intérim de la Sûreté du Québec (SQ), Mme Johanne Beausoleil, du directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), M. Sylvain Caron, et du président de l'Association des directeurs de police du Québec, M. Pierre Brochet. Pour l'occasion, près d'une vingtaine de corps de police étaient également présents.

Cette stratégie vient consolider les actions mises en place au cours des derniers mois. Elle permet d'agir à court, à moyen et à long terme en vue d'endiguer la violence liée aux armes à feu sur le territoire québécois, principalement dans la grande région de Montréal. Quatre axes d'intervention sont visés, soit :

1. Renforcer les corps de police par le déploiement d'équipes spécialisées

Cette action permettra :

une intervention rapide auprès des individus qui font usage d'armes à feu ou qui risquent de le faire;

le suivi et la déstabilisation des réseaux criminels partout au Québec.

2. Perturber l'approvisionnement illégal des armes à feu

Plus précisément :

augmenter les enquêtes pour déterminer leur origine et leur parcours;

collaborer plus étroitement et partager plus efficacement les renseignements entre les corps policiers.

3. Soutenir l'intervention et le développement des connaissances

Par :

l'ajout de ressources et l'acquisition d'équipements au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale;

l'ajout de ressources au sein des Services correctionnels pour bonifier les connaissances et le partage de renseignements avec les corps policiers;

la poursuite de diverses initiatives, dont le déploiement d'une nouvelle formation à l'intention des policiers sur l'application des lois sur les armes à feu, des états de situation et des projets pilotes pour mieux comprendre la violence armée.

4. Prévenir la criminalité

Par :

l'intervention en amont auprès des personnes à risque;

la poursuite de la collaboration avec le milieu communautaire.

Citations :

« Votre gouvernement est mobilisé comme jamais pour enrayer la violence liée aux armes à feu qui sévit sur notre territoire; nous sommes résolus à intervenir sur tous les fronts. Cette stratégie consolidera les efforts investis au cours de la dernière année afin d'apporter des résultats concrets et immédiats, en plus d'agir sur la source du problème et d'enrayer ce fléau. Je remercie tous les corps policiers du Québec et leurs collaborateurs qui se serrent les coudes dans le cadre de la Stratégie québécoise de lutte contre la violence liée aux armes à feu pour mener à bien cette bataille et assurer la sécurité de la population québécoise. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Montréal est une métropole accueillante et sécuritaire, et il fallait poser un geste fort et immédiat pour qu'elle le demeure. Les actes violents des derniers mois commandaient une opération majeure, et c'est ce que nous faisons. Nous ne pouvons accepter que la sécurité des citoyens, des familles, des enfants soit menacée dans nos rues. Lutter contre la violence par les armes est un défi de taille, mais les actions mises de l'avant par notre gouvernement témoignent de notre volonté ferme et de notre détermination à endiguer ce problème. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La lutte contre l'usage illégal des armes à feu doit s'inscrire dans un continuum d'interventions et s'implanter dans une structure performante, éprouvée et déployée à l'échelle provinciale. Cela aura pour effet de diminuer l'offre d'armes illégales, ce qui aura une incidence directe sur la possession et, par le fait même, sur la problématique actuelle dans le grand Montréal. »

Johanne Beausoleil, directrice générale par intérim de la Sûreté du Québec

« Le SPVM fait de la lutte contre la violence armée une priorité. Cet enjeu de criminalité va bien au-delà des frontières du territoire montréalais. Je tiens à remercier le ministère de la Sécurité publique pour la somme supplémentaire qui nous est accordée dans cette lutte affirmée et je salue, surtout, la stratégie nationale que le gouvernement met en place, démontrant une intention ferme de se mobiliser pour cette responsabilité partagée. Nous gagnerons cette lutte tous ensemble : organisations policières, partenaires communautaires et citoyens. »

Sylvain Caron, directeur du Service de police de la Ville de Montréal

« Les directeurs des services de police du Québec saluent l'engagement du gouvernement pour contrer la prolifération des armes à feu dans nos municipalités, dans nos villes et sur l'ensemble du territoire québécois. C'est en nous unissant dans nos interventions et dans le partage de renseignement, en échangeant nos meilleures pratiques, en impliquant la communauté, en cessant la banalisation en ligne, en lien avec l'utilisation d'armes, et en reconnaissant la complémentarité des différents acteurs du milieu que nous parviendrons à avoir un effet sur la baisse des crimes de violences. Nous croyons profondément à ces actions concertées d'autant plus que la violence liée aux armes à feu fait partie des priorités que notre association a établies en début d'année. »

Pierre Brochet, président de l'Association des directeurs de police du Québec

Faits saillants :

Les sommes de plus de 90 M$ investies dans la Stratégie québécoise de lutte contre la violence liée aux armes à feu visent à financer les projets suivants, qui se trouvent dans les axes mentionnés précédemment :

Ajout de 5,2 M$ sur cinq ans (cinq policiers) pour renforcer l'Escouade crime organisé - armes à feu (ECO-AF) du Service de police de Laval ;

Ajout de près de 3 M$ sur cinq ans (quatre policiers) pour renforcer la Brigade d'intervention multidisciplinaire (BIM) du Service de police de Longueuil ;

Ajout de 911 000 $ sur deux ans pour soutenir les équipes du SPVM.



Augmentation de la pression et déstabilisation des réseaux criminels partout au Québec



Ajout de 78 ressources (dont 10 pour des corps de police municipaux) dans la structure opérationnelle sur les groupes criminels coordonnée par la SQ. Cette mesure permettra la mise en œuvre de la nouvelle priorité d'enquête sur la violence armée des corps de police (74,7 M$).





Sous la coordination de la SQ, tous les corps policiers du Québec seront interpellés. La Gendarmerie royale du Canada , l'Agence des services frontaliers du Canada , la Police provinciale de l' Ontario , le SPVM, le SPVQ, les services de police des villes de Laval et de Longueuil ainsi que les corps de police autochtones sous la direction de l'Association des directeurs de police des Premières Nations et Inuits du Québec participeront à cet effort concerté. La collaboration du Homeland Security Investigations des États-Unis est également à souligner.

Soutien de l'intervention et du développement des connaissances



Ajout de 15 ressources supplémentaires au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale (5,1 M$).





Ajout de 5 effectifs additionnels à la Direction du renseignement des Services correctionnels (2,4 M$).

Ces nouveaux investissements s'additionnent aux 5 M$ (Équipe se consacrant à la lutte contre le trafic d'armes (ELTA) et Équipe intégrée de lutte contre le trafic d'armes (EILTA)) et à l'ajout de 42 ressources au SPVM, qui ont fait l'objet d'une annonce à la fin août afin de lutter contre le trafic d'armes à feu. Ils permettront au gouvernement du Québec de donner aux forces policières les moyens de s'attaquer fortement et à court terme à la violence liée aux armes à feu dans les rues de Montréal et des environs.

Entre 2016 et 2020, il y a eu près de quatre fois plus de tentatives de meurtre et de complot par armes à feu à Montréal, avec une hausse marquée entre 2019 et 2020. Cette tendance à la hausse se ressent aussi dans le reste du Québec, où les tentatives de meurtre et de complot par armes à feu ont grimpé de 130 % entre 2016 et 2020.

