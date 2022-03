Évaluée à 902 millions de dollars, OpenSpace continue d'être largement adoptée dans le secteur de la construction et de l'immobilier dans plus de 10 000 chantiers et avec plus de 7 milliards de pieds carrés relevés.

SAN FRANCISCO, 3 mars 2022 /CNW/ - OpenSpace , le chef de file mondial en matière de captures de chantiers à 360° et d'analyses alimentées par l'intelligence artificielle (IA), a annoncé aujourd'hui une ronde de financement de série D de 102 millions de dollars menée par PSP Growth, la division de capital de risque et de croissance de PSP Partners. Alors que la capture automatisée de la réalité devient la norme dans le secteur de la construction, OpenSpace a vu ses produits et sa technologie être adoptés par le secteur. Au cours de la dernière année, l'entreprise a pris plusieurs mesures pour répondre à la demande croissante, notamment en élargissant son offre de produits, en étendant sa présence internationale et en se tournant vers de nouveaux cas d'utilisation.

Ce dernier financement porte le total recueilli par OpenSpace au cours de la dernière année à 157 millions de dollars et servira à poursuivre l'expansion de l'entreprise et à développer d'autres technologies alimentées par l'IA. Menée par PSP Growth, cette ronde de financement comprend également la participation de plusieurs nouveaux investisseurs, dont des fonds et des comptes gérés par BlackRock, ainsi qu'Alpaca VC, Fischer Homes, Harmonic Growth Partners, Mirae Asset et Sino Group. Cette ronde comprend également une participation importante des investisseurs actuels, soit Alkeon Capital Management, GreenPoint Partners, JLL Spark, Lux Capital, Menlo Ventures, Navitas Capital, Nine Four Ventures et Taronga Ventures.

« De notre point de vue, qui consiste à investir dans des entreprises durables dans les secteurs de l'immobilier et des technologies à forte croissance et à les développer, OpenSpace est un chef de file à l'intersection de ces deux segments, a déclaré Penny Pritzker, fondatrice et présidente de PSP Partners et ancienne secrétaire au Commerce des États-Unis. Nous sommes incroyablement optimistes quant à l'avenir de l'entreprise et nous sommes enthousiastes à l'idée de contribuer à sa croissance. »

« Après avoir examiné des centaines d'entreprises de technologie de la construction, a déclaré Momei Qu, directrice générale de PSP Growth, nous savons à quel point il est rare de trouver une entreprise du calibre d'OpenSpace en ce qui concerne l'équipe, la technologie et le succès commercial exceptionnel. »

Sur le marché de la construction, qui représente 10 000 milliards de dollars , OpenSpace a trouvé une adéquation immédiate entre le produit et le marché avec sa gamme de produits. Les revenus ont doublé ou triplé chaque année depuis sa création en 2017. À ce jour, les clients ont utilisé OpenSpace sur plus de 10 000 chantiers, dont plus de 500 au cours du dernier mois seulement. Plus de 7 milliards de pieds carrés d'images de chantiers ont été capturées sur la plateforme, créant ainsi l'un des plus grands ensembles de données de construction de l'industrie.

OpenSpace s'intègre parfaitement au flux de travail de construction standard. Les constructeurs n'ont qu'à fixer une caméra 360° régulière à leur casque de sécurité et à se rendre sur le chantier comme ils le feraient normalement. Une fois la vidéo téléchargée dans le nuage, la technologie de vision par ordinateur d'OpenSpace assemble les images et les épingle toutes au plan d'étage, créant ainsi une source unique et fiable. OpenSpace permet d'assurer facilement la coordination entre les intervenants du projet à partir de n'importe où, sans que ces derniers n'aient à être sur place, ce qui permet de réduire les erreurs de communication, d'économiser du temps et des coûts de déplacement et de fournir un système d'enregistrement historique du bâtiment.

OpenSpace a élargi son offre de produits au-delà de la capture de réalité automatisée pour inclure des modules comme ClearSight Progress Tracking , qui utilise l'intelligence artificielle pour mesurer automatiquement le pourcentage de travail accompli pour des tâches comme les murs, les travaux d'électricité et de mécanique, et plus encore. Elle a également introduit l'an dernier OpenSpace Basic, une offre fondée sur un modèle semi-payant, et 3D Scan pour la capture avec iPhone et iPad avec LiDAR.

« C'est une réalisation extraordinaire que de bâtir une plateforme indispensable au sein d'une industrie, particulièrement une qui est aussi importante que l'industrie mondiale de la construction, a déclaré Dave Yarnold, chef de la direction associé chez Harmonic Growth Partners, et ancien chef de la direction de ServiceMax et vice-président des ventes mondiales chez SAP SuccessFactors. Jeevan a mis sur pied une équipe tout à fait qualifiée pour saisir cette occasion, et je me réjouis à l'idée de travailler avec eux alors qu'ils continuent de faire évoluer l'entreprise. »

« Le travail des constructeurs est incroyablement important et difficile. Notre objectif est de leur faciliter la vie et de rendre leur travail plus efficace. Nous réussissons à le faire grâce à une technologie qui renforce et soutient leur travail, a déclaré Jeevan Kalanithi, chef de la direction et cofondateur d'OpenSpace. La forte adoption que nous avons constatée dans l'industrie montre l'engouement pour cette technologie et nous sommes heureux de nous associer à des investisseurs qui reconnaissent et soutiennent notre mission de répondre à cette demande. Nous nous réjouissons à l'idée de continuer à élargir notre plateforme afin de mieux répondre aux besoins des constructeurs de toutes les industries, partout dans le monde. »

À propos d'OpenSpace

Fondée en 2017, OpenSpace est une entreprise de technologie de l'IA dont la mission est d'offrir de nouveaux niveaux de transparence et d'efficacité aux secteurs de la construction et à l'immobilier. Grâce à notre plateforme, les constructeurs saisissent automatiquement un relevé visuel complet du chantier, fournissant une source unique et fiable de données qui améliore la coordination, favorise la responsabilisation et simplifie la résolution de litiges. À ce jour, nos clients ont utilisé OpenSpace pour capturer plus de sept milliards de pieds carrés d'images provenant de projets de construction actifs sur des milliers de chantiers dans plus de soixante-quinze pays.

Personne-ressource :

