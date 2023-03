Un nouveau modulateur augmente la vitesse et l'échelle à 224G/λ pour les futures applications à haute vitesse

MOUNTAIN VIEW, Californie, le 7 mars 2023 /CNW/ -- OpenLight a annoncé aujourd'hui la mise au point d'un modulateur 224G à base de phosphure d'indium (InP) disponible pour la plateforme PH18DA de Tower, qui a fait ses preuves. OpenLight a augmenté la vitesse de son modulateur PAM4, évalué dans le cadre d'un circuit intégré photonique (PIC) opérationnel, et a établi un diagramme en œil PAM4 224G.

Ce nouveau modulateur 224G est intégré sur un PIC de démonstration avec un laser intégré hétérogène et d'autres composants photoniques au silicium nécessaires pour permettre la conception d'un émetteur complet. La fabrication de ces composants sur une plateforme SiPh hétérogène permet d'augmenter considérablement le rendement, de diminuer la complexité de la production et d'améliorer la performance.

Les clients des centres de données peuvent maintenant étendre leurs conceptions de centres de données pour routeurs désignés et relais de trame multivoies à 224G par longueur d'onde, doublant ainsi la vitesse globale sans augmenter le coût du PIC.

« Ce nouveau modulateur double la vitesse de chaque PIC, a affirmé M. Adam Carter, chef de la direction d'OpenLight. Par exemple, notre PIC DR8 800G annoncé récemment peut devenir un PIC 1,6T (8 x 200G). Par ailleurs, un PIC DR4 400G peut maintenant fournir 800G avec quatre voies. Notre offre la plus récente permet aux clients de centres de données non seulement de se préparer pour l'avenir, mais aussi de répondre au besoin croissant de vitesses de connectivité accrues. »

« Notre partenariat avec OpenLight continue d'accroître la capacité offerte à tous nos clients de la fonderie de photonique sur silicium, a déclaré Marco Racanelli, vice-président principal et directeur général de l'unité commerciale des semi-conducteurs analogiques de Tower Semiconductor. La technologie d'OpenLight par l'intermédiaire de Tower Semiconductor permet aux clients d'atteindre un fonctionnement 224G sur une plateforme de photonique au silicium et d'obtenir les mêmes avantages que les lasers sur puce et le gain optique sans avoir à ajouter de lasers séparés et de méthodes de fixation coûteuses. »

« La modulation 200G est un élément clé et une voie à suivre pour fournir des vitesses Ethernet de nouvelle génération fondées sur 200G par voie, a indiqué Jim Theodoras, vice-président de la recherche et du développement chez HGGenuine USA. Il ne s'agit pas seulement d'un modulateur 200G, mais d'un modulateur disponible dans un circuit photonique intégré hybride. Le réseau Ethernet de nouvelle génération ne peut pas être proposé à la puissance et aux densités demandées par les clients de centres de données sans circuits intégrés photoniques, et nous sommes heureux de nous associer à OpenLight pour mettre au point une technologie PIC de pointe qui permettra non seulement d'atteindre 1,6T aujourd'hui, mais également 3,2T dans un avenir proche. »

« Comme la demande pour des taux de données plus élevés continue de croître à un rythme soutenu, le développement de technologies de pointe visant à répondre à ces besoins est plus important que jamais, a exprimé Sameh Boujelbene, vice-présidente de la recherche sur les commutateurs Ethernet dans les centres de données et sur les campus du groupe Dell'Oro. Les liaisons optiques 200G par voie seront essentielles pour amener les liaisons optiques 1,6T et 3,2T à la bonne densité et à une consommation d'énergie adéquate parallèlement à la diffusion de solutions SerDes de nouvelle génération pour une utilisation dans différentes architectures visant à soutenir la mise à l'échelle de la bande passante massive requise pour les applications infonuagiques, AI/ML et HPC. »

OpenLight propose désormais des progiciels d'accès précoce pour son modulateur 224G, ce qui permet aux clients de commencer à concevoir des PIC en fonction de l'offre de modulation la plus récente. Des moyens d'évaluation seront mis à la disposition des clients ultérieurement cette année pour permettre la mise à l'essai du modulateur 224G d'OpenLight.

Pour obtenir des renseignements concernant la disponibilité et le prix des échantillons au niveau de la matrice, veuillez communiquer avec OpenLight par courriel à l'adresse [email protected] .

À propos d'OpenLight

OpenLight possède des décennies d'expérience en conception photonique. Nos équipes de direction et d'ingénierie fournissent la première plateforme ouverte de photonique sur silicium au monde avec des lasers intégrés afin d'améliorer la performance, l'efficacité énergétique et la fiabilité des conceptions pour les applications de télécommunications, de centres de données, de LiDAR, de soins de santé, de CHP, d'IA et d'informatique optique. Avec plus de 200 brevets, OpenLight apporte des solutions optiques à des endroits où il n'y en avait jamais eu auparavant et permet des technologies et des innovations qui n'étaient pas possibles auparavant. L'entreprise a son siège social à Santa Barbara, en Californie, et des bureaux dans la Silicon Valley. Pour en savoir plus, consultez www.openlightphotonics.com .

