Une conception entièrement validée offre aux clients un raccourci pour créer des émetteurs-récepteurs DR8 800G et accélérer le temps de mise sur le marché des applications de centre de données pour les clients

MOUNTAIN VIEW, Californie, le 15 déc. 2022 /CNW/ - OpenLight a annoncé aujourd'hui la disponibilité de sa première conception de circuit intégré photonique (CIP) DR8 800G ciblant les interconnexions de centre de données, offrant ainsi de nouveaux niveaux de performance et d'évolutivité pour accélérer la conception de CIP pour les applications de centres de données. OpenLight a fabriqué et testé ces plaquettes à l'aide de la première plateforme ouverte de fonderie de photonique sur silicium avec des lasers intégrés offerte par Tower Semiconductor .

Conception de CIP DR8 800G d’OpenLight (PRNewsfoto/OpenLight)

La conception de CIP DR8 800G offre aux clients une approche validée et facile à utiliser pour lancer leur conception de production d'émetteurs-récepteurs. La réalisation d'OpenLight avec l'intégration de laser sur la puce et les modulateurs de phosphure d'indium à haute vitesse élimine la nécessité d'acquérir et de fixer des lasers supplémentaires dans un CIP, offrant une évolutivité avec des performances à haute vitesse et un coût à l'échelle pour s'attaquer à des conceptions complexes. Basé sur le processus de production de photonique au silicium de Tower Semiconductor (PH18DA), le modèle de CIP DR8 800G est entièrement validé, et un modèle de circuit associé et des ensembles de données d'essai sont également disponibles.

« À mesure que le nombre d'utilisateurs et d'appareils par utilisateur continuera d'augmenter, la demande de bande passante et les tarifs de données plus élevés ne feront que croître de façon multiforme. Nous assistons à une adoption de la photonique au silicium et nous croyons que notre conception PIC DR8 800G et les échantillons testés disponibles aideront nos clients à concevoir rapidement des modules d'émetteur-récepteur optique et à accélérer la mise sur le marché pour répondre aux besoins émergents de centres de données, a déclaré Thomas Mader, chef d'exploitation chez OpenLight. Avec Tower Semiconductor, nous sommes en mesure d'offrir des solutions de conception évolutives et de soutenir le passage de l'industrie au 800G et au-delà pour les centres de données avec des lasers intégrés. »

« Notre partenariat avec OpenLight continue de créer une nouvelle propriété intellectuelle (PI) éprouvée de silicium à l'offre actuelle de fonderie ouverte de Tower Semiconductor, ce qui permet aux clients d'accélérer le développement de la prochaine génération de produits de photonique sur silicium avec des lasers entièrement intégrés, a déclaré Marco Racanelli, premier vice-président et directeur général de l'unité commerciale à Tower Semiconductor. La technologie de traitement et la trousse de conception de processus sont à la disposition des clients de Tower Semiconductor, de même que les cycles réguliers de navette, tandis que les PI de niveau supérieur, comme la conception de référence 800G annoncée ici, sont disponibles par l'intermédiaire de notre partenaire OpenLight. »

Les trousses d'échantillons de CIP DR8 800G sont maintenant disponibles, et sont offertes avec des fichiers de conception pour permettre de les personnaliser, au besoin. Des données d'essai à haute vitesse sont également disponibles. Pour en savoir plus sur les prix et la disponibilité, communiquez avec OpenLight à www.openlightphotonics.com .

À propos d'OpenLight

OpenLight possède des décennies d'expérience en conception photonique. Nos équipes de direction et d'ingénierie fournissent la première plateforme photonique en silicium ouverte au monde avec des lasers intégrés afin d'améliorer la performance, l'efficacité énergétique et la fiabilité des conceptions pour les applications de télécommunications, de datacom, de LiDAR, de soins de santé, de HPC, d'IA et d'informatique optique. Avec plus de 200 brevets, OpenLight apporte des solutions optiques à des endroits où il n'y en avait jamais eu auparavant et permet des technologies et des innovations qui n'étaient pas possibles auparavant. L'entreprise a son siège social à Santa Barbara, en Californie, et des bureaux dans la Silicon Valley.

