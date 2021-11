MONTRÉAL, le 2 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Bristol Myers Squibb Canada annonce aujourd'hui deux approbations récentes de Santé Canada pour OPDIVOMD (nivolumab). Contrairement aux traitements anticancéreux traditionnels qui ciblent directement les tumeurs, OPDIVOMD active le système immunitaire de l'organisme pour l'aider à reconnaître et à attaquer les cellules cancéreuses.

Le 28 octobre 2021, Santé Canada a approuvé OPDIVOMD pour le traitement d'un cancer de l'estomac ou de la jonction œsogastrique ou d'un adénocarcinome œsophagien au stade avancé ou métastatique, négatif pour le récepteur du facteur de croissance épidermique 2 humain (HER2), en association avec une chimiothérapie à base de fluoropyrimidine et de platine.i Cette approbation est fondée sur les résultats de l'essai clinique CheckMate-649 et représente une nouvelle norme de soins potentielle pour le traitement de première intention des patients atteints d'un cancer de l'estomac, d'un cancer de la jonction œsogastrique ou d'un adénocarcinome œsophagien HER2 négatif au stade avancé ou métastatiqueii.

Plus tôt cette année, soit le 2 juillet 2021, Santé Canada a également approuvé OPDIVOMD pour le traitement adjuvant des patients atteints d'un cancer de l'œsophage ou de la jonction œsogastrique ayant subi une résection complète et présentant une maladie résiduelle pathologique après une chimioradiothérapie (CRT) néoadjuvante antérieureiii. Cette approbation est fondée sur les résultats de l'essai clinique CheckMate-577 et offre la possibilité de prolonger la vie des patients atteints d'un cancer de l'œsophage ou de la jonction œsogastrique ayant subi une résection complèteiv.

« Les cancers de l'estomac et de l'œsophage comptent parmi les cancers les plus mortels, et il n'y a pas eu d'avancées importantes dans le traitement depuis de nombreuses années », a déclaré la Dre Elena Elimova, oncologue médicale au Princess Margaret Cancer Centre et chercheuse chargée des études cliniques CheckMate-649 et Checkmate-577. « Le temps presse pour ces patients et l'ajout de nivolumab comme option de traitement offre la possibilité de prolonger leur vie. »

« Pendant de nombreuses années, ces patients avaient un besoin médical important et non satisfait. Ces deux approbations offrent de nouvelles options de traitement importantes pour les patients confrontés à un diagnostic dévastateur de cancer de l'estomac ou de l'œsophage », a déclaré Teresa Tiana, Présidente et cofondatrice, du réseau de soutien, My Gut Feeling - Stomach Cancer Foundation of Canada.

À propos des cancers gastro-intestinaux

Cancer de l'œsophage : Au Canada , les deux types de cancer de l'œsophage les plus courants sont l'adénocarcinome et l'épithélioma malpighien spinocellulaire, qui représentent environ 80 % et 20 % de tous les cancers de l'œsophage, respectivement v . Le taux de survie à cinq ans des patients ayant reçu un diagnostic de cancer de l'œsophage est d'environ 16 %, ce qui en fait l'un des taux de survie les plus faibles et place ce type de cancer juste après le mésothéliome et le cancer du pancréas vi . En 2020, environ 2 400 Canadiens ont reçu un diagnostic de cancer de l'œsophage vii .

« Nous ne renonçons jamais à chercher la prochaine innovation qui pourrait déboucher sur des possibilités pour les patients qui recherchent de toute urgence de nouvelles options de traitement, a déclaré Troy André, directeur général de BMS Canada. Ces approbations, qui s'appuient sur une expertise couvrant un large éventail de cancers qui ont modifié les attentes de survie pour beaucoup de gens, renforcent notre engagement à transformer la vie des patients et à leur offrir des options de traitement novatrices. »

À propos de l'étude CheckMate-649xi

Checkmate-649 est une étude multicentrique ouverte de phase III à répartition aléatoire évaluant OPDIVOMD en association avec une chimiothérapie par rapport à la chimiothérapie seule pour le traitement des patients atteints d'un cancer de l'estomac, d'un cancer de la jonction œsogastrique ou d'un adénocarcinome œsophagien HER2 négatif au stade avancé ou métastatique n'ayant jamais été traité auparavant. Au cours de l'essai portant sur cette population de patients, l'association d'OPDIVOMD et d'une chimiothérapie a montré une survie globale supérieure comparativement à la chimiothérapie seule, tant chez l'ensemble des patients répartis aléatoirement que chez ceux dont les tumeurs expriment le PD-L1 (score combiné positif [SCP] ≥ 5). OPDIVOMD est le premier inhibiteur de PD-1 à montrer une survie globale et une survie sans progression supérieures en association avec une chimiothérapie comparativement à la chimiothérapie en monothérapie chez des patients atteints d'un cancer de l'estomac, d'un cancer de la jonction œsogastrique ou d'un adénocarcinome œsophagien au stade avancé ou métastatique n'ayant jamais été traité auparavant.

À propos de l'étude CheckMate-577xii

CheckMate-577 est une étude multicentrique de phase III à répartition aléatoire et à double insu évaluant OPDIVOMD par rapport à un placebo pour le traitement des patients atteints d'un cancer de l'œsophage ou de la jonction œsogastrique présentant une maladie résiduelle pathologique après une chimioradiothérapie (CRT) néoadjuvante antérieure et une résection complète. L'essai a satisfait à son principal paramètre de survie sans maladie, démontrant ainsi qu'OPDIVOMD comme traitement adjuvant offre aux patients la possibilité de retarder ou de prévenir la réapparition de la maladie.

À propos de Bristol Myers Squibb Canada Co.

Bristol Myers Squibb Canada Co. est une filiale indirecte en propriété exclusive de Bristol Myers Squibb Company, une société biopharmaceutique d'envergure mondiale dont la mission est de découvrir, de mettre au point et de fournir des médicaments novateurs qui aident les patients à vaincre des maladies graves. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site https://www.bms.com/ca/fr.

À propos de Bristol Myers Squibb

Bristol Myers Squibb est une société biopharmaceutique d'envergure mondiale dont la mission est de découvrir, de mettre au point et de fournir des médicaments novateurs qui aident les patients à vaincre des maladies graves. Pour en savoir plus sur Bristol Myers Squibb, visitez notre site Web à l'adresse bms.com/ca/fr ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook et Instagram.

