ONZE CONFÉRENCES INSPIRANTES PRÉSENTÉES AUX ÉLÈVES DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS POUR ENCOURAGER LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

« La persévérance scolaire est au cœur de nos préoccupations quotidiennes et chaque petit geste peut faire la différence dans le parcours scolaire des élèves », affirme Stéphanie Lapointe, directrice du Service des ressources éducatives. « C'est une chance unique de participer à ces activités et de discuter avec les conférencières et conférenciers de renom et une belle source de motivation pour tous », ajoute-t-elle.

ONZE CONFÉRENCIÈRES ET CONFÉRENCIERS INSPIRANTS !

Nouveauté cette année, les élèves de la 6e année pourront écouter deux conférenciers. Les personnalités témoigneront de leur parcours scolaire, personnel et professionnel, et les élèves profiteront d'une période de questions pour s'adresser aux invités.

Conférencières et conférenciers :





Mario Cyr

Explorateur des fonds marins et directeur photo Patrice Messier

Enseignant, Centre intégré de mécanique,

de métallurgie et d'électricité



Valérie Borde

Chef de bureau Science et santé,

Magazine L'Actualité Gabriel Nadeau-Dubois

Député de Gouin (Québec solidaire) et

chef du deuxième groupe d'opposition

Assemblée nationale



M'barka Daakour

Élève au programme Santé,

assistance et soins infirmiers,

Centre de formation professionnelle des métiers

de la santé Mathieu Ouellet

Conseiller en expertise environnementale,

Hydro-Québec



Fady Dagher

Directeur, Service de police,

Agglomération de Longueuil Laurie Rousseau-Nepton

Astronome, Observatoire Canada-France-Hawaï



Nathalie Gélinas

Productrice d'expériences immersives

et culturelles

TKNL David Saint-Jacques

Astronaute, Agence spatiale canadienne





Fabrice Vil

Entrepreneur social, cofondateur et

directeur général, Pour 3 points





« Encore une fois cette année, je suis ravie de l'enthousiasme de nos invitées et invités à l'événement, malgré leur horaire très chargé », se réjouit Chrystine Loriaux, directrice du Bureau des communications du CSSMB. « Avec plus de 10 000 élèves inscrits, nous sommes persuadés que ces rencontres mèneront à de belles réflexions et de riches échanges en classe et à la maison », conclut-elle.

