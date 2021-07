L'Initiative de transport aérien régional (ITAR) du gouvernement du Canada, lancée en mars 2021, favorise l'accès au transport aérien et soutient les écosystèmes régionaux. Elle permet notamment aux transporteurs aériens et aux aéroports régionaux de rester opérationnels en ces temps difficiles et de continuer à contribuer à la croissance économique des régions, tout en s'adaptant aux nouvelles réalités et exigences post-COVID-19.

Les aéroports de la Colombie-Britannique bénéficieront d'un financement

Dans cette optique, Terry Beech, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Colombie-Britannique), au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, a annoncé l'octroi d'un financement de 11 721 721 $ dans le cadre de l'ITAR à 11 aéroports régionaux de la Colombie-Britannique.

Cette aide financière permettra à ces aéroports de surmonter les difficultés engendrées par les effets de la pandémie de COVID-19.

Le transport aérien régional est indispensable au développement économique des collectivités et des entreprises partout au Canada. En contribuant à attirer les Canadiens dans les collectivités rurales et éloignées pour qu'ils y travaillent et élevent leur famille, tout en offrant une connectivité fiable avec les centres urbains, il joue un rôle crucial dans une reprise juste et inclusive pour tous, partout au pays.

Citations

« C'est important de protéger nos écosystèmes régionaux de transport aérien pour les milliers de travailleurs que ce secteur emploie et pour les nombreuses entreprises et les collectivités qui en dépendent. La connectivité aérienne rend nos régions accessibles aux Canadiens qui veulent s'y établir et est essentielle pour acheminer les produits de nos entreprises vers leurs marchés d'exportation. C'est pourquoi, dans le cadre de notre plan pour une reprise économique vigoureuse, notre gouvernement soutient cette connectivité, indispensable à une croissance saine et inclusive. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Les infrastructures et les aéroports régionaux sont des éléments essentiels de l'économie de la Colombie-Britannique, tant pour le commerce que pour les voyages que de nombreux Canadiens commencent à attendre avec impatience alors que nous émergeons des effets de la pandémie de COVID-19. Ce financement contribuera grandement à remettre ces infrastructures sur pied et à les préparer à répondre aux besoins des Britanno-Colombiens alors que nous nous tournons vers un avenir meilleur. »

- Terry Beech, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Colombie-Britannique)

« L'aéroport international de Victoria est un générateur économique vital pour la région du Grand Victoria. La pandémie a été financièrement dévastatrice pour l'industrie aéroportuaire et le secteur de l'aviation dans son ensemble. Cette annonce de financement est une bonne nouvelle qui aidera YYJ à rétablir les services aériens interrompus, à attirer de nouveaux services aériens, à accroître la demande des passagers et à continuer à exploiter un aéroport sûr et efficace avec des normes de sécurité et de santé de classe mondiale. La connectivité aérienne est un élément clé de la prospérité économique, et nous nous réjouissons à l'idée de contribuer à la relance de l'économie touristique. »

- Geoff Dickson, président-directeur général, Administration aéroportuaire de Victoria

« Nous sommes reconnaissants de ce financement. Il est essentiel pour nous aider à poursuivre nos activités et à continuer d'être la porte d'entrée du Nord de la Colombie-Britannique. L'aéroport de Prince George est un centre d'activités non seulement pour les services de transport de passagers, mais aussi pour les services d'évacuation sanitaire, de la GRC, de recherche et de sauvetage aériens et de lutte contre les incendies de forêt dans les collectivités du Nord et les collectivités éloignées. »

- Gordon Duke, président-directeur général, Administration aéroportuaire de Prince George

Projets financés

Dénomination sociale Ville Aide financière Administration aéroportuaire de Prince Rupert Prince Rupert 503 427 $ Comox Valley Airport Commission Comox 1 094 406 $ Administration aéroportuaire de Victoria Sidney 2 998 672 $ Central Coast Regional District Bella Coola 328 322 $ Prince George Airport Authority Inc. Prince George 1 297 965 $ Kamloops Airport Authority Society Kamloops 1 256 378 $ North Peace Airport Society Fort St. John 1 212 750 $ La Corporation de la ville de Golden Golden 120 000 $ Terrace-Kitimat Airport Society Terrace 1 183 053 $ Nanaimo Airport Commission Cassidy 1 380 916 $ Administration portuaire de Nanaimo Nanaimo 345 832 $ Total : 11 721 721 $

Faits en bref

L'ITAR, administrée par les agences de développement régional (ADR), est dotée d'un budget national de 206 millions de dollars.

L'initiative appuie les écosystèmes aériens régionaux, qui se composent notamment des transporteurs aériens et des aéroports régionaux, ainsi que des petites et moyennes entreprises et des organisations à but non lucratif, dans le développement et la mise en œuvre de services améliorés visant une meilleure connectivité régionale.

L'ITAR est complémentaire aux mesures mises en œuvre par Transports Canada.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez le Ministère sur Twitter : @DEO_Canada

Page d'accueil de DEO

Ligne téléphonique sans frais de DEO : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Diversification de l'économie de l'Ouest du Canada

Renseignements: Personnes-ressources, Catherine Mounier-Desrochers, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, [email protected]; Ben Letts, Gestionnaire p. i., Communications régionales, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, Vancouver (Colombie-Britannique), 604-379-9629, [email protected]

Liens connexes

http://www.wd.gc.ca/