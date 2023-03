DALLAS, 1er mars 2023 /CNW/ - Onyx CenterSource, un important fournisseur mondial de paiements interentreprises et de veille stratégique de l'industrie hôtelière, a annoncé aujourd'hui la nomination de Daniele di Bella au poste de vice-président et chef des ventes mondiales. Il est responsable de l'accélération des revenus, de l'élaboration de nouveaux secteurs et de la contribution aux stratégies commerciales et de marketing.

Daniele di Bella, Onyx CenterSource, vice-président et chef des ventes mondiales

M. di Bella possède plus de 12 ans d'expérience dans l'industrie, ce qui lui sera utile dans le cadre de ses fonctions. Plus récemment, il a occupé le poste de vice-président des ventes de SiteMinder dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMOA), où il a géré de multiples équipes des ventes à l'échelle internationale dans le cadre d'une première offre publique de vente. Auparavant, il a occupé des postes de direction des ventes chez eDreams et Tripadvisor.

« Onyx est bien placée pour accroître sa clientèle dans le monde, grâce à l'augmentation récente des devises et à la facturation pour les offres de commissions transitoires et de groupe, a déclaré M. di Bella. J'ai hâte de bâtir sur les bases de la transformation déjà en place en aidant les clients à transformer numériquement leurs commissions et en élargissant les offres de paiement pour servir plus de clients et plus de cas d'utilisation. »

Onyx CenterSource, qui célèbre son 10e anniversaire cette année, a lancé de nombreuses initiatives mondiales, y compris l'augmentation des devises, le renforcement des capacités de facturation et la mise sur pied de GroupPay. une plateforme d'automatisation des paiements qui permet aux hôtels et aux professionnels des réunions de suivre et de gérer les commissions d'événements.

« L'expertise de Daniele sera déterminante dans l'élaboration de l'approche stratégique de vente qui aidera à faire entrer ces produits sur le marché mondial, a déclaré Tony Wagner, directeur commercial d'Onyx. Grâce à sa vaste expérience, à sa compréhension du marché et à sa passion pour l'industrie, il est tout à fait apte à diriger notre équipe des ventes mondiales et à concevoir des solutions qui aident les clients à atteindre leurs objectifs commerciaux. »

M. di Bella est basé au Royaume-Uni, avec d'autres employés d'Onyx.

À propos d'Onyx CenterSource

Onyx CenterSource est un important fournisseur mondial de paiements interentreprises et de veille stratégique pour l'industrie hôtelière. L'entreprise s'efforce d'établir des relations durables avec ses partenaires et elle a à cœur d'offrir un service à la clientèle de qualité, des avis consultatifs et des solutions rentables. Depuis 1992, l'entreprise facilite plus de 2,1 milliards de dollars de paiements par an, en s'associant à plus de 150 000 hôtels et 200 000 fournisseurs de services de réservation de voyages dans 160 pays. En plus de son siège social à Dallas, Onyx CenterSource possède des centres régionaux à Séville, en Espagne, à Tønsberg, en Norvège, et à Manille, aux Philippines.

