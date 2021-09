Onyx CenterSource développe une plateforme de paiement pour les agences de voyages affiliées de Booking.com

DALLAS, 21 septembre 2021 /CNW/ - Onyx CenterSource , un important fournisseur mondial de paiements interentreprises et de veille stratégique de l'industrie hôtelière, a annoncé aujourd'hui qu'il lancera une plateforme de paiement pour les agences de voyages qui travaillent comme sociétés affiliées de Booking.com , l'un des plus grands marchés des voyages en ligne au monde.

La nouvelle plateforme, développée en conjonction avec Amadeus, la solution d'intégration existante de Booking.com, permettra aux agences de voyages de recevoir facilement et en toute sécurité des paiements pour leur part des revenus des séjours effectués par l'intermédiaire de la plateforme.

« Onyx est le chef de file du marché des solutions de paiement à la fois pour les hôtels et les agences de voyages, et nous travaillons en partenariat avec Booking.com depuis plus de 10 ans », a déclaré Tony Wagner, vice-président principal des relations commerciales et stratégiques à Onyx. Alors que nous continuons d'évoluer dans le secteur des paiements, cette nouvelle solution répond à un besoin à grande échelle de l'un de nos principaux clients, soit une plateforme qui livrera des paiements de partage des recettes pour les agences de voyages affiliées de façon transparente à l'échelle mondiale.

« Booking.com a toujours été à l'avant-garde de l'innovation en ce qui concerne les offres des sociétés affiliées. Il est donc logique qu'ils lancent un nouvel outil de paiement pour leurs agences de voyages affiliées, en particulier dans le contexte de la reprise de l'industrie. »

M. Wagner a déclaré que la solution, configurée spécifiquement pour répondre aux exigences de Booking.com, peut aider les agences de voyages à se remettre de la pandémie en permettant un paiement du partage des recettes automatisé et sans papier. Onyx prévoit lancer d'autres plateformes personnalisées au cours des 12 prochains mois.

« Les agences de voyages affiliées qui s'inscrivent par l'entremise du portail en ligne reçoivent automatiquement leurs paiements pour les réservations admissibles à partir de ce jour, ce qui leur permet de se concentrer sur le rétablissement de leurs agences alors que le marché se redresse, a expliqué M. Wagner. De plus, les agences de voyages affiliées inscrites peuvent ajouter des transactions Booking.com à la solution de consolidation de transactions RecoverPro d'Onyx afin d'améliorer la visibilité des transactions et du rendement. »

Thibaut Leroux, directeur principal de Booking.com pour le service des partenariats d'entreprise, a déclaré que l'entreprise s'était engagée à fournir à ses agences de voyages affiliées des « outils et des programmes novateurs et faciles à utiliser pour aider à organiser et à gérer les réservations d'hébergement pour leurs clients.

« Cette nouvelle plateforme de paiement robuste s'appuie sur la toute dernière technologie pour s'assurer que nos partenaires affiliés sont en mesure de recevoir en toute transparence les paiements de partage des recettes pour leurs réservations admissibles, une priorité clé pour le secteur au moment où le monde commence à s'ouvrir de nouveau aux voyages. »

À propos d'Onyx CenterSource

Onyx CenterSource est un important fournisseur mondial de paiements interentreprises et de veille stratégique pour l'industrie hôtelière. L'entreprise s'efforce d'établir des relations durables avec ses partenaires et elle a à cœur d'offrir un service à la clientèle de qualité, des avis consultatifs et des solutions rentables. Depuis 1992, l'entreprise facilite plus de 2,1 milliards de dollars de paiements par an, en s'associant à plus de 150 000 hôtels et 200 000 fournisseurs de services de réservation de voyages dans 160 pays. En plus de son siège social à Dallas, Onyx CenterSource possède des centres régionaux à Séville, en Espagne, et à Manila, aux Philippines. RecoverPro est une marque commerciale d'Onyx CenterSource.

À propos de Booking.com :

Booking.com fait partie de Booking Holdings Inc. Booking.com et travaille chaque jour pour qu'explorer le monde soit à la portée de tous. Pour mener à bien cette mission et permettre à chacun de vivre des expériences en toute simplicité, la société investit dans la technologie. Booking.com propose ainsi à des millions de voyageurs des activités inoubliables, des options de transport optimales et des hébergements incroyables (maisons, hôtels, et bien plus encore). Booking.com est l'une des plus grandes plateformes de voyage au monde et sert aussi bien les grands groupes que les particuliers. Elle permet aux établissements de toutes tailles du monde entier d'atteindre une clientèle internationale et de développer leur activité. Booking.com est disponible dans 44 langues et propose plus de 28 millions d'hébergements, dont plus de 6,6 millions de maisons, d'appartements et de logements uniques Quelles que soient votre destination et vos envies, Booking.com facilite vos voyages et vous garantit une assistance 24h/24 et 7j/7.

