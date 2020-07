DALLAS, 14 juillet 2020 /CNW/ -- Onyx CenterSource, important fournisseur mondial de solutions de paiements interentreprises et de veille stratégique au service de l'hôtellerie, a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec WEX Inc., grand prestataire de services de technologie financière, pour rendre plus simples les paiements aux agences de voyage partenaires.

Plus précisément, le partenariat portera sur les modes de paiement virtuels applicables à divers types de transactions dans le secteur de l'hôtellerie. Alors que les entreprises poursuivent les efforts visant à numériser les paiements, observe Mark Dubrow, chef de la direction d'Onyx CenterSource, les modes virtuels feront partie intégrante des partenaires industriels et rendront le processus de paiement plus sûr, ce qui profitera dans ce cas aux hôtels et aux agences de voyage.

« Le portefeuille de produits WEX, aussi vaste que sa portée mondiale, conjugué à son expérience du marché du voyage et de l'hôtellerie, ainsi que dans d'autres secteurs verticaux, en font un partenaire prometteur. Nous sommes convaincus que ce partenariat, en venant étendre nos capacités, nous permettra de mieux servir nos clients », a souligné Dubrow.

Commentant le partenariat, Heather Andrews, vice-présidente chez WEX chargée de paiements aux entreprises, a déclaré : « WEX est ravie de s'associer à Onyx CenterSource pour faire progresser l'automatisation dans le secteur du voyage en désengorgeant les paiements interentreprises tout en apportant au processus une certaine souplesse. La pandémie de COVID-19 a fait accélérer la numérisation des paiements, les entreprises cherchant à gagner en efficacité, tremplin vers la croissance, et Onyx mène déjà la charge dans le secteur de l'hôtellerie. Ensemble, nous entendons poursuivre les efforts visant à simplifier les paiements à l'endroit des clients en dotant les fournisseurs d'une solution paiement sécurisée et éprouvée. »

Déjà, WEX, se servant de paiements virtuels, simplifie et automatise les paiements fournisseurs nationaux et internationaux en faveur d'un large éventail d'entreprises dont des agences de voyage en ligne comptant parmi les plus importantes du monde. Pionnière des paiements virtuels, et ce, dès 2000, la société est très bien implantée dans le monde entier et bénéficie aujourd'hui d'une vaste clientèle en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en Australie et en Amérique du Sud.

Pour en apprendre plus sur les paiements virtuels, communiquez avec Onyx à partir du site www.onyxcentersource.com/get-started/.

À propos d'Onyx CenterSource

Onyx CenterSource est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de paiements interentreprises et de veille stratégique au service du secteur de l'hôtellerie. Ayant à cœur la volonté de bâtir des relations durables avec ses partenaires, la société s'attache à fournir un service client de qualité, de conseils avisés et de solutions avantageuses en termes de coût. Forte d'un patrimoine datant de 1992, la société, en association avec plus de 150 000 établissements hôteliers et 200 000 voyagistes dans 160 pays, facilite des paiements chiffrés à plus de 2,1 milliards de dollars par an. Onyx CenterSource, dont le siège social se trouve à Dallas, dispose des pôles régionaux à Séville, en Espagne, et à Tønsberg, en Norvège.

À propos de WEX Inc.

Animée par la conviction que les systèmes de paiement complexes peuvent devenir simples, WEX (NYSE : WEX), grand prestataire de services de technologie financière, occupe aujourd'hui une place de choix dans un large éventail de secteurs, notamment les parcs automobiles, les voyages et les soins de santé. WEX exerce son activité dans plus 10 pays et de 20 devises par l'intermédiaire d'associés chiffrés à plus de 5 000 autour du globe. Avec ses cartes de parc automobile, WEX sécurise et contrôle de manière exceptionnelle le paiement en faveur de 14,9 millions de véhicules. En 2019, son volume d'achat dans le domaine des voyages et des solutions d'entreprise a atteint 39,6 milliards de dollars. Sa plateforme technologique financière WEX Health aide 390 000 employeurs et 31,8 millions de consommateurs à mieux gérer les dépenses consacrées à la santé. Pour tout complément d'information, consultez le site www.wexinc.com.

