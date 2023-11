DALLAS, le 1er nov. 2023 /CNW/ -- Onyx CenterSource , important fournisseur mondial de services de paiement interentreprises et de renseignements d'affaires à l'industrie de l'accueil, a annoncé aujourd'hui une nouvelle intégration entre sa plateforme de paiement GroupPay et Cvent , fournisseur de technologies de pointe pour les réunions, les événements et l'hôtellerie. En outre, Onyx a annoncé un partenariat avec Cvent qui créera une valeur ajoutée pour les clients communs en offrant l'automatisation, la visibilité et la normalisation de la gestion des réunions et des commissions par l'entremise de GroupPay.

« Cette intégration avec GroupPay offrira aux clients de Cvent une voie unique et sans heurt, de la demande de propositions à la réception de leurs paiements de commissions pour les réunions et les événements », a déclaré Mike Tenholder, directeur principal de Cvent, Alliance Partnerships.

L'intégration, qui devrait être lancée plus tard cette année, permettra aux utilisateurs de Cvent de mieux automatiser et gérer leurs paiements de commissions M&E via GroupPay. L'intégration permettra également aux hôteliers d'augmenter la rapidité et l'exactitude de leurs paiements de commissions, ce qui accroîtra l'efficacité tant pour les acheteurs que pour les fournisseurs.

Grâce à l'intégration, les clients pourront tirer parti de la solide plateforme de marketing et de gestion d'événements de Cvent tout en exploitant GroupPay. L'intégration améliorera également le partage des données et des renseignements entre les deux plateformes, ce qui leur donnera une meilleure visibilité de l'état des paiements à toutes les étapes.

Parmi les autres avantages de l'intégration, mentionnons la présentation centralisée et normalisée de factures conformes aux exigences fiscales, ce qui permettra d'accélérer les paiements et de faciliter le transfert des données de Cvent à GroupPay, ce qui automatisera le processus en tirant les données de la DP de l'événement, à son tour éliminant la nécessité pour les planificateurs S&E de faire une entrée manuelle dans GroupPay.

Tony Wagner, directeur commercial d'Onyx, a déclaré : « Plus de 200 000 agences de voyages, de réunions et d'événements et plus de 150 000 hôtels font confiance aux puissantes plateformes d'automatisation des paiements interentreprises d'Onyx à l'échelle mondiale. Grâce à ce nouveau partenariat et à l'intégration avec Cvent, les clients mutuels peuvent profiter de la fonctionnalité unique de nos plateformes technologiques respectives, tout en aidant les entreprises à accroître le RCI et à optimiser leurs processus de paiement des commissions de réunions et d'événements au moyen d'une seule voie, de la demande de propositions aux paiements de commissions, avec facturation conforme aux taxes, automatisation et analyse centralisée pour orienter les décisions d'affaires. »

À propos d'Onyx CenterSource

Onyx CenterSource est un important fournisseur mondial de paiements interentreprises et de veille stratégique pour l'industrie hôtelière. L'entreprise s'efforce d'établir des relations durables avec ses partenaires et elle a à cœur d'offrir un service à la clientèle de qualité, des avis consultatifs et des solutions rentables. Depuis 1992, l'entreprise facilite plus de 2,1 milliards de dollars de paiements par an, en s'associant à plus de 150 000 hôtels et 200 000 fournisseurs de services de réservation de voyages dans 160 pays. En plus de son siège social à Dallas, Onyx CenterSource possède des centres régionaux à Séville, en Espagne, à Tønsberg, en Norvège, et à Manille, aux Philippines. Pour en savoir plus, visitez le site www.OnyxCenterSource.com .

À propos de GroupPay par Onyx CenterSource

GroupPay est une plateforme d'automatisation des paiements de première classe qui offre aux hôtels et aux professionnels des réunions une transparence et une efficacité inégalées dans le suivi et la gestion proactive de leurs commissions d'événements, ce qui facilite le rapprochement, la facturation conforme et les paiements plus rapides. Pour en savoir plus, visitez le site www.OnyxCenterSource.com/GroupPay .

À propos de Cvent

En date du 31 décembre 2022, Cvent Holding Corp. est un chef de file mondial en matière de réunions, d'événements et de technologie d'accueil, comptant plus de 4 800 employés et 21 000 clients dans le monde entier. Fondée en 1999, l'entreprise propose une plateforme complète de marketing et de gestion d'événements et offre un marché mondial où les professionnels de l'événement collaborent avec des lieux pour créer des expériences captivantes et percutantes. Cvent a son siège social à Tysons, en Virginie, tout près de Washington D.C., et elle a des bureaux supplémentaires dans le monde entier pour soutenir sa clientèle mondiale croissante. La plateforme complète de marketing et de gestion d'événements Cvent offre des solutions logicielles aux organisateurs d'événements et aux spécialistes du marketing pour l'inscription aux événements en ligne, la sélection des lieux, le marketing et la gestion d'événements, des solutions virtuelles et sur place, ainsi que l'engagement des participants. La gamme de produits de Cvent automatise et simplifie le cycle de vie de la gestion d'événements et maximise l'impact des événements en personne, virtuels et hybrides. Les hôtels et les sites utilisent les solutions de fournisseurs et de sites de Cvent pour attirer davantage de voyages de groupe et d'entreprise via les plateformes d'approvisionnement de Cvent. Les solutions Cvent optimisent la chaîne de valeur de la gestion d'événements et ont permis à des clients du monde entier de gérer des millions de réunions et d'événements. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Cvent.com .

