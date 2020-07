Cette collaboration aidera Ontario Tech à poursuivre ses recherches pour prévenir la haine, les préjugés et l'extrémisme

OSHAWA, ON, le 28 juill. 2020 /CNW/ - Dans un monde où des milliards de messages voyagent chaque jour sur Internet et sur les plateformes de médias sociaux, les gouvernements, les spécialistes, les chercheurs et les plateformes en ligne doivent se concerter pour trouver des solutions au fléau grandissant de la haine et des préjugés sur le Web.

Désirant faire partie de la solution, le Centre on Hate, Bias and Extremism (CHBE) de la Ontario Tech University et Facebook Canada s'unissent pour créer le Global Network Against Hate qui vise à élaborer des stratégies, des règles et des outils pour lutter contre la haine et l'extrémisme, et pour comprendre comment ce phénomène se répand et comment y mettre fin.

Facebook investira 500 000 $ dans le programme Global Network dans les cinq prochaines années pour aider le centre à poursuivre ses travaux de recherche sur l'extrémisme violent.

Fondé en 2018 et dirigé par l'une des meilleures chercheuses sur la haine, la Dre Barbara Perry de la faculté des sciences sociales et des sciences humaines de la Ontario Tech University, le centre s'impose en tant que chef de file reconnu mondialement dans l'étude sur la propagation et l'atténuation des préjugés ethniques, raciaux, sexuels et d'autres formes de préjugés.

Le Global Network Against Hate de la Ontario Tech University, une solution canadienne, approfondit la collaboration de longue date entre Facebook et la Dre Perry qui a pour objectif de repérer les organisations qui font l'apologie de la haine et leur présence en ligne. Les consultations menées dans le passé ont permis à Facebook d'élaborer une politique et de s'attaquer au phénomène grandissant engendré par l'extrémisme en ligne, et de chasser de la plateforme plusieurs organisations canadiennes qui incitent à la haine.

Objectifs et résultats du Global Network Against Hate

Objectifs et résultats du Global Network Against Hate

, le Global Network Against Hate facilitera la formation de partenariats et la transmission des connaissances dans les domaines de la haine et de l'extrémisme violent. Le réseau constituera une source de référence qui apportera une expertise spécialisée aux partenaires nationaux et internationaux grâce à de l'éducation, de la formation et des programmes fondés sur des données probantes.

Le réseau tiendra un congrès bisannuel pour élaborer des solutions cohérentes au problème de la haine avec la participation des responsables politiques, des organismes d'application de la loi, de l'industrie, des chercheurs et des groupes qui luttent contre la haine.

L'investissement de 500 000 $ de Facebook financera la création d'un nouveau poste au centre pour faciliter les partenariats mondiaux et le partage du savoir axé sur la recherche, la compréhension et la prévention de la haine, des préjugés et de l'extrémisme en ligne et dans la vie réelle.

ANNONCE À L'INTENTION DES MÉDIAS : ANNONCE VIRTUELLE ET DISCUSSION ENTRE SPÉCIALISTES

En mai 2020, un adolescent de Toronto est devenu le tout premier Canadien à être accusé de terrorisme après avoir commis un attentat en lien avec les « Incels », un groupe de « célibataires involontaires ». Des attentats commis précédemment inspirés par l'idéologie des Incels n'avaient pas été considérés comme des actes terroristes. La sous-culture incel désigne des communautés en ligne dont les membres se disent incapables de trouver des partenaires amoureux ou sexuels. Les membres les plus extrémistes du mouvement sont des hommes frustrés qui expriment publiquement une misogynie sur le Web. De nombreux incidents nous donnent à penser que cette haine envers les femmes peut mener à de la violence dans le monde réel. Le centre se penche sur le comportement en ligne comme un indicateur de violence physique, et sur les façons d'y mettre fin.

Objet :

Annonce de la collaboration de recherche entre Facebook Canada inc. et Ontario Tech University et remarques du Dr Steven Murphy, président et vice-recteur de la Ontario Tech University et de Kevin Chan, directeur des politiques publiques à Facebook Canada, et membre du conseil des gouverneurs de la Ontario Tech University.

Cette annonce sera suivie de la discussion « Incel : The Rising Threat of Misogyny and Violence » qui portera sur le mouvement des Incels et qui sera animée par la Dre Barbara Perry, directrice du Centre on Hate, Bias and Extremism de la Ontario Tech University.

Date et lieu :

Date : mardi 28 juillet

mardi 28 juillet Heure : 10 h à 11 h

10 h à 11 h Lieu : page Facebook de Ontario Tech (facebook.com/ontariotechu) sur Facebook Live

Invités :

Dr Steven Murphy , président et vice-recteur de la Ontario Tech University

, président et vice-recteur de la Dre Barbara Perry , directrice du Centre on Hate, Bias and Extremism, Ontario Tech University

, directrice du Dre Irina Levit , Ontario Tech University, Centre on Hate, Bias and Extremism

, Dre Erin Saltman , responsable en matière de politiques sur le terrorisme et les organisations dangereuses, Facebook

, responsable en matière de politiques sur le terrorisme et les organisations dangereuses, Facebook Brett Kubicek , directeur principal, Centre canadien d'engagement communautaire et de prévention de la violence

, directeur principal, Centre canadien d'engagement communautaire et de prévention de la violence Maya Roy , PDG, YWCA Canada

Les médias sont invités à poser leurs questions en ligne après l'annonce.

Citations

« Ontario Tech University améliore la vie des personnes et de la planète grâce à une application éthique de la technologie. Notre partenariat avec Facebook Canada est un parfait exemple d'une innovation sociale qui respecte les normes en matière d'infrastructure du Centre on Hate, Bias and Extremism de l'université. Le centre continuera d'approfondir les connaissances et d'accroître la sensibilisation aux enjeux entourant la haine en ligne et à trouver des stratégies pour s'attaquer au problème. »

-Dr Steven Murphy, président et vice-recteur, Ontario Tech University

« Participer au lancement du Global Network Against Hate marque la prochaine étape de notre collaboration avec la Dre Barbara Perry et l'équipe du Centre on Hate, Bias and Extremism de la Ontario Tech University. Nous espérons aider le centre à atteindre ses objectifs en matière de prévention de la haine, des préjugés et de l'extrémisme au Canada et ailleurs et poursuivre nos efforts pour créer des environnements sûrs, positifs et sans discrimination pour les millions de personnes qui utilisent nos plateformes chaque jour. »

-Kevin Chan, directeur des politiques publiques, Facebook Canada

« Grâce à la contribution de Facebook, le nouveau réseau mondial aidera le Centre on Hate, Bias and Extremism à attirer les grands chercheurs en vue d'engendrer un climat intellectuel, à l'échelle locale et internationale. Cette initiative envoie un message clair concernant nos valeurs tout en permettant à la Ontario Tech University de construire sa capacité de recherche, partager les nouvelles connaissances et devenir une source de référence pour les responsables des politiques qui veulent obtenir des renseignements et des conseils sur cet enjeu crucial. »

-Dre Barbara Perry, Directrice du Centre on Hate, Bias and Extremism; et professeure à la Faculté des sciences sociales et sciences humaines, Ontario Tech University

Ontario Tech University

Université moderne et avant-gardiste, Ontario Tech fait progresser la découverte et l'application des connaissances afin d'accélérer la croissance économique, le développement régional et l'innovation sociale. Nous inspirons et équipons nos étudiants et nos diplômés pour qu'ils aient un impact positif dans un monde axé sur la technologie. Pour nous, il ne s'agit pas seulement de développer la prochaine percée technologique. Comprendre et intégrer les implications sociales et éthiques de la technologie nous différencie en tant qu'université. Pour en savoir plus, visitez le site ontariotechu.ca.

Facebook Canada

Créé en 2004, Facebook a pour mission de donner aux gens la capacité de construire une communauté et de rapprocher les gens. Plus de 24 millions de Canadiens utilisent Facebook pour rester en contact avec leurs amis et leur famille, découvrir ce qui se passe sur la planète, et partager et s'exprimer sur ce qui compte à leurs yeux. FacebookMD est une marque déposée de Facebook inc. Tous les autres noms de marques ou de produits mentionnés peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

