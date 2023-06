Ontario Créatif dévoile le nom des lauréats du Prix littéraire Trillium 2023

Quatre auteurs ontariens se sont vu décerner le prix le plus prestigieux de la province dans le domaine de la littérature

TORONTO, le 20 juin 2023 /CNW/ - Ontario Créatif, un organisme du gouvernement de l'Ontario, est ravi de dévoiler le nom des lauréats de l'édition 2023 du Prix littéraire Trillium, qui met à l'honneur l'excellence littéraire de quatre auteurs ontariens.

Des recueils de poèmes sur l'universalité du deuil, un premier recueil tout à fait surprenant, un portrait allégorique de l'identité féminine et un roman d'aventure à suspens pour les enfants : les ouvrages qui ont reçu la récompense provinciale la plus prestigieuse dans le domaine de la littérature capturent leur lectorat grâce à une trame narrative passionnante et un talent d'écriture formidable. Découvrez ces auteurs et leurs ouvrages primés :

Prix littéraire Trillium en langue française | LAURÉAT

Circé des hirondelles , Gilles Lacombe (Éditions L'Interligne)

, (Éditions L'Interligne) Prix du livre d'enfant Trillium (langue française) | LAURÉATE

Le secret de Paloma , Michèle Laframboise (Éditions David)

, Michèle Laframboise (Éditions David) Prix littéraire Trillium en langue anglaise | LAURÉAT

The Book of Grief and Hamburgers , Stuart Ross (ECW Press)

, (ECW Press) Prix de poésie Trillium en langue anglaise | LAURÉATE

My Grief , the Sun, Sanna Wani (House of Anansi Press)

« Félicitations aux lauréats des Prix littéraires Trillium 2023 ! Le gouvernement de l'Ontario est fier de présenter les réalisations exceptionnelles de nos talentueux écrivains. L'industrie du livre apporte une immense valeur au paysage culturel de l'Ontario tout en stimulant notre économie. »

~ L'honorable Neil Lumsden, ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport

« C'est un honneur pour nous de célébrer les finalistes et les lauréats du Prix littéraire Trillium 2023. Alors que cette année marque la 36e édition du principal événement littéraire de l'Ontario, je suis inspiré par le remarquable pouvoir de narration de ces auteurs et je suis fier d'aider les éditeurs ontariens à en faire connaître les livres aux quatre coins du monde. »

~ Aaron Campbell, président du conseil d'administration, Ontario Créatif

FAITS EN BREF

Lors de l'édition 2023, 16 finalistes étaient en lice pour les quatre récompenses du Prix littéraire Trillium. Ontario Créatif remercie les membres des jurys de cette année et félicite les éditeurs des titres primés.

l'édition 2023, 16 finalistes étaient en lice pour les quatre récompenses du Prix littéraire Trillium. Ontario Créatif remercie les membres des jurys de cette année et félicite les éditeurs des titres primés. Le Prix littéraire Trillium / Trillium Book Award encourage l'excellence en littérature en œuvrant en faveur des auteurs ontariens. Les lauréats du prix reçoivent 20 000 dollars , tandis que leurs éditeurs respectifs reçoivent un soutien à la commercialisation pour promouvoir les ouvrages primés.

, tandis que leurs éditeurs respectifs reçoivent un soutien à la commercialisation pour promouvoir les ouvrages primés. Trois titres figurent sur la liste des finalistes du Prix de poésie Trillium en langue anglaise. Ce prix rend hommage à l'excellence littéraire pour un premier, deuxième ou troisième recueil de poésie publié. La lauréate ou le lauréat du prix reçoit 10 000 dollars , tandis que son éditeur reçoit un soutien à la commercialisation pour promouvoir son ouvrage.

poésie Trillium en langue anglaise. Ce prix rend hommage à l'excellence littéraire pour un premier, deuxième ou troisième recueil de poésie publié. La lauréate ou le lauréat du prix reçoit 10 , tandis que son éditeur reçoit un soutien à la commercialisation pour promouvoir son ouvrage. Le Prix du livre d'enfant Trillium (langue française) a été lancé à l'occasion du 20 e Prix Trillium et se voit décerner en alternance avec le Prix de poésie Trillium en langue française. En 2023, c'était à son tour d'être attribué. Les ouvrages publiés au cours d'une période de deux ans sont admissibles, ce qui permet d'encourager un plus grand nombre de candidatures aux récompenses attribuées dans ces genres littéraires en langue française. La lauréate ou le lauréat de chacun de ces prix reçoit 10 000 dollars , tandis que son éditeur reçoit un soutien à la commercialisation pour promouvoir l'ouvrage primé.

Prix Trillium et se voit décerner en alternance avec le poésie Trillium en langue française. En 2023, c'était à son tour d'être attribué. Les ouvrages publiés au cours d'une période de deux ans sont admissibles, ce qui permet d'encourager un plus grand nombre de candidatures aux récompenses attribuées dans ces genres littéraires en langue française. La lauréate ou le lauréat de chacun de ces prix reçoit 10 , tandis que son éditeur reçoit un soutien à la commercialisation pour promouvoir l'ouvrage primé. Parmi les lauréats des éditions précédentes , on compte des auteurs de renommée internationale tels que Ann Shin , Souvankham Thammavongsa, Dionne Brand , Alice Munro , Margaret Atwood , Thomas King , Marguerite Andersen , Andrée Lacelle, Diya Lim , Lisa L'Heureux et François Paré.

, on compte des auteurs de renommée internationale tels que , Souvankham Thammavongsa, , , , , , Andrée Lacelle, , Lisa L'Heureux et François Paré. Au Canada , le secteur de l'édition engrange 1,4 milliard de dollars de recettes d'exploitation, dont plus des deux tiers (980 millions de dollars) sont générés en Ontario . En Ontario , le secteur de l'édition soutient plus de 6 000 emplois.

Ontario Créatif est fier d'organiser chaque année le Prix littéraire Trillium. Le gouvernement de l'Ontario a créé le Prix littéraire Trillium en 1987 pour rendre hommage au talent d'écriture des écrivains de la province, saluer l'excellence et la diversité de leurs œuvres et contribuer à leur promotion, et faire découvrir ces auteurs et leurs ouvrages au public.

Ontario Créatif est un organisme du gouvernement de l'Ontario qui œuvre en faveur du développement économique, de l'investissement et de la coopération au sein des industries de la création de la province, notamment les secteurs de la musique, de l'édition de livres et de revues, du cinéma, de la télévision et des produits multimédias interactifs numériques.

