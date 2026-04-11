Une IA d'un nouveau genre : dirigée et détenue par des experts, formée sur des travaux sous licence, conçue pour des conversations privées

MONTRÉAL, 11 avril 2026 /CNW/ - Onix annonce aujourd'hui le lancement de Personal IntelligenceMD, une nouvelle approche de l'IA conçue pour les personnes qui veulent obtenir des conseils d'experts sans compromettre la surveillance. Après un premier lancement dans le secteur de la santé et du bien-être, les consommateurs s'abonnent à des systèmes d'intelligence spécialisés formés uniquement sur la recherche et la propriété intellectuelle d'un expert, avec des conversations chiffrées de bout en bout et stockées localement sur l'appareil de l'utilisateur afin qu'elles ne soient pas enregistrées centralement ni monétisées.

Chaque expert sur Onix construit un système dédié en utilisant ses propres cadres, recherches et documents avec autorisation et gouvernance expresses. Dans bien des cas, cela comprend des connaissances exclusives qui ne faisaient pas l'objet d'une large diffusion en ligne. Il en résulte des conseils dirigés par des experts fondés sur le point de vue d'un expert spécifique, plutôt que sur la réponse moyenne d'internet. Comme les interactions s'appuient sur les conversations antérieures, les conseils deviennent plus utiles à mesure que le contexte d'une personne évolue.

Onix est conçu entièrement pour le respect de la confidentialité. Les informations personnelles sont stockées dans un coffre de données personnelles auquel ni Onix ni l'expert ne peuvent accéder. Les seules données d'utilisateur qu'Onix détient sont une adresse courriel, ce qui permet aux utilisateurs de poser des questions sensibles plus franchement, sans les incitations de surveillance communes aux plateformes centralisées d'IA. Il s'agit d'une réponse directe à une étude réalisée en 2026 par The Angus Reid Forum USA, qui révèle qu'alors que les systèmes d'IA centralisés deviennent rapidement la source de réponses par défaut aux questions de santé et de santé mentale, la confiance du public s'érode : seuls 44 % des Américains disent faire confiance à l'IA dans les soins de santé, contre 52 % en 2024.

« Les gens se tournent vers l'IA pour obtenir de l'aide pour certaines des décisions les plus importantes de leur vie », déclare David Bennahum, cofondateur et chef de la direction d'Onix. « Mais un modèle générique formé sur l'ensemble de l'internet ne vous donne que la réponse moyenne, pas la bonne réponse pour vous. Onix vous permet d'apprendre des experts en qui vous avez confiance, en s'appuyant sur des travaux exclusifs, avec une continuité dans le temps et une confidentialité intégrée à l'architecture. »

Tout d'abord lancé dans le domaine de la santé et du bien-être, Onix est conçu pour compléter les conseils d'experts plutôt que de remplacer les soins cliniques. La plateforme comprend des mesures de protection qui peuvent rediriger les personnes dans des situations à haut risque vers les services médicaux appropriés, le cas échéant. Onix est conforme à la norme HIPAA.

« Dans l'IA, toutes les entreprises se battent pour construire de plus gros modèles », déclare le Dr Nicholas Nadeau, cofondateur et directeur de la technologie, Onix. « Elles résolvent le mauvais problème. Le vrai goulot d'étranglement n'est pas la puissance de calcul. C'est la confiance. Les gens ne partageront pas ce qui compte vraiment pour eux avec un système qui les surveille. Nous avons construit Onix pour que le système ne puisse rien surveiller, même si nous le voulions.»

Onix est lancé avec un groupe d'experts fondateurs dans des catégories phares de la santé et du mieux-être, et dont les travaux traitent des défis modernes. La première vague de membres débute avec William Li, M.D., médecin et scientifique de renommée mondiale, connu pour ses recherches pionnières sur l'angiogenèse et le rôle des aliments dans le soutien des systèmes de défense de la santé de l'organisme, et Jeffrey Bland, Ph.D., « père de la médecine fonctionnelle », expert en médecine nutritionnelle et biochimiste de formation qui compte plus de 40 ans de travaux pionniers dans le domaine de la santé personnalisée fondée sur les systèmes. Voici les autres membres inauguraux : Jordan Metzl, M.D. ; Michael Rich, M.D. ; Dave Rabin, M.D. ; Jill Carnahan, M.D. ; Krista Ramonas, M.D. ; Joel « Gator » Warsh, M.D. ; Kwadwo Kyeremanteng, M.D.; Elissa Epel, Ph.D. ; Nicole Beurkens, Ph.D. ; Meenal Agarwal, O.D. ; Christian Drapeau, maîtrise en sciences ; Juliana Hauser, praticienne en thérapie conjugale et familiale ; Ashley Koff, R.D. ; McCall McPherson, PA-C et Mark Sisson.

Onix est disponible au lancement sur iOS, et prochainement sur Android.

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À PROPOS D'ONIX

Onix est la première solution de Personal IntelligenceMD au monde, une IA privée, dirigée par des experts, formée à partir des esprits auxquels vous pouvez faire le plus confiance pour résoudre les problèmes les plus complexes de la vie.

Onix ne remplace pas les humains, elle les amplifie. Les participants obtiennent des conseils d'experts en qui ils ont confiance, n'importe quand, n'importe où, avec des conseils personnels et privés. Onix permet aux experts de partager leurs connaissances de façon délibérée et sous licence, ainsi que de maintenir la gouvernance du fonctionnement de leurs systèmes d'intelligence, tout en élargissant leurs travaux pour aider davantage de personnes sans céder leur PI à des plateformes d'IA centralisées.

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SOURCE Onix