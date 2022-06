Onhwa' Lumina - Une immersion au cœur de la culture huronne-wendat

WENDAKE, QC, le 22 juin 2022 /CNW/ - Le Conseil de la Nation huronne-wendat, Tourisme Wendake et Moment Factory sont fiers de lancer Onhwa' Lumina, un parcours nocturne enchanté inspiré de la culture huronne-wendat. En sept zones, les visiteurs seront plongés dans un univers immersif qui utilise la magie de la technologie pour faire vivre la culture huronne-wendat à travers ses mythes, rituels et traditions, tout en ouvrant l'horizon sur un futur porteur et rassembleur. Onhwa' Lumina, c'est aussi une attraction touristique de calibre international pour la Capitale-Nationale.

Onhwa' : un pont entre le temps et entre les communautés

« Onhwa' », en langue huronne-wendat, signifie « maintenant ». Le concept révèle aussi l'idée d'un passage ou d'un pont entre le passé et le présent, pont qui symbolise le processus qui a fait naître le projet : une étroite collaboration entre l'équipe de Moment Factory et la communauté huronne-wendat, témoin et gardienne de leur culture et de leurs traditions. À toutes les étapes de la conception et de la production, des membres de la Nation huronne-wendat ont contribué à l'élaboration d'Ohnwa'Lumina grâce à leurs connaissances ou à leur savoir-faire, créant ainsi un passage des traditions dans le temps, mais aussi à travers les nations.

« Onhwa' Lumina est la première attraction du genre réalisée au Canada en collaboration avec une nation autochtone, et je suis très fier que la Nation huronne-wendat soit, encore une fois, une pionnière. Cet événement unique en son genre est pour nous une occasion privilégiée de faire découvrir notre histoire riche de plusieurs millénaires et de bâtir des ponts avec l'ensemble des visiteurs. Une expérience mémorable attend chacun d'entre eux et c'est avec plaisir que je leur souhaite la bienvenue sur notre magnifique territoire, le Nionwentsïo ».

Rémy Vincent, Grand Chef de la Nation huronne-wendat

« Onhwa' Lumina est le résultat d'une collaboration étroite entre Tourisme Wendake, le Conseil de la Nation huronne-wendat, les membres de sa communauté et les équipes de Moment Factory. À travers ce parcours nocturne enchanté, nous invitons les visiteurs à partir à la rencontre du peuple huron-wendat et à découvrir la riche culture de cette grande Nation. » Jonathan St-Onge, directeur général, expériences signatures, Moment Factory

Un projet touristique structurant

Onhwa' Lumina aura un important effet structurant pour la communauté huronne-wendat en plus d'enrichir l'offre touristique de la Capitale-Nationale. L'attraction de calibre international créera 173 emplois et vise des retombées économiques globales de 11,4 M$ en accueillant 100 000 visiteurs par année.

Une expérience mémorable pour toute la famille

Onhwa' Lumina est un parcours pédestre de 1,2 km en forêt, dans le boisé Saint-Rémy, adjacent au Complexe sportif Desjardins de Wendake. Il propose sept zones pour une expérience unique immersive d'une durée de 50 min. Onhwa' Lumina est ouvert au public dès la tombée du jour, neuf mois par année, soit de juin à octobre et de décembre à avril. Les billets sont en vente au onhwalumina.ca au coût de 29 $ par personne (rabais de 15 % à l'achat d'un forfait familial).

Onhwa'Lumina est une création de Moment Factory et une présentation de Tourisme Wendake. L'équipe tient à remercier le Conseil de la Nation huronne-wendat, le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada.

Onhwa' Lumina

Juin à octobre et décembre à avril

Heures variables en fonction de la luminosité

29 $/personne

15 % de rabais à l'achat d'un forfait familial

Onhwalumina.ca

Renseignements: Informations et entrevues : Jean-Sébastien Brousseau, Pointcomm, 418 953-4749, [email protected]