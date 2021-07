Les démonstrations du service débuteront cet été dans plusieurs endroits clés, dont l'Alaska et le Canada, où OneWeb se prépare à offrir un service commercial au cours des six prochains mois. Offrant des services de connectivité conçus pour les entreprises, OneWeb a déjà annoncé des partenariats de distribution avec bon nombre d'entreprises au sein de nombreuses industries, notamment avec BT, ROCK Network, AST Group, PDI, Alaska Communications et d'autres, à mesure que OneWeb élargit ses capacités mondiales de distribution. L'entreprise continue de collaborer avec les fournisseurs de télécommunications et d'accès Internet, de même qu'avec les gouvernements du monde entier pour offrir ses services de connectivité haute vitesse à faible latence. Elle constate une demande croissante pour de nouvelles solutions permettant de relier les endroits les plus difficiles à atteindre.

Le lancement des 36 nouveaux satellites a été effectué par Arianespace à partir du cosmodrome Vostochny. Le décollage a eu lieu le 1er juillet, à 13 h 48 (BST). Les satellites de OneWeb se sont séparés de la fusée et ont été distribués en 9 lots sur une période de 3 heures 52 minutes, et la confirmation de l'acquisition du signal sur les 36 satellites a été obtenue.

Voici la déclaration du très honorable Boris Johnson, premier ministre et député du Royaume-Uni : « Ce nouveau lancement des satellites OneWeb permettra d'offrir la large bande à haut débit pour tout l'hémisphère Nord plus tard cette année, notamment en améliorant la connectivité dans les régions les plus éloignées du Royaume-Uni.

Soutenu par le gouvernement britannique, OneWeb prouve ce qui est possible lorsque les investissements publics et privés se conjuguent, plaçant le Royaume-Uni à l'avant-garde des technologies les plus récentes, ouvrant de nouveaux marchés et, en fin de compte, transformant la vie des gens dans le monde entier. »

Voici la déclaration de Sunil Bharti Mittal, fondateur et président de Bharti Enterprises, président exécutif de OneWeb : « Cette étape mémorable atteinte aujourd'hui démontre que OneWeb est maintenant un chef de file de la connectivité à large bande du réseau de satellites en orbite basse, au service d'un large éventail d'intervenants dans l'hémisphère Nord. Ce cinquième lancement au cœur d'une pandémie mondiale sans précédent est vraiment remarquable, et je félicite l'équipe de direction et les autres actionnaires pour cette réussite.

Le fait que Bharti ait doublé son investissement plus tôt cette semaine témoigne de son engagement envers la mission de OneWeb. Nous attendons maintenant avec impatience le prochain chapitre de l'histoire de OneWeb, qui préparera l'entreprise à offrir un service commercial en moins de six mois en vue de fournir nos solutions de connectivité mondiale aux collectivités du monde entier. »

Le très honorable Kwasi Kwarteng, député du BEIS et secrétaire d'État, a ajouté : « Le lancement d'aujourd'hui est une étape importante qui permettra à certaines des régions les plus éloignées du monde d'avoir accès à un service à large bande rapide soutenu par le Royaume-Uni, moins d'un an après que le gouvernement britannique ait rendu cela possible. Avec une autre mission couronnée de succès, les Britanniques peuvent être fiers que ce pays soit au cœur des derniers progrès de la technologie associée aux petits satellites.

La couverture de OneWeb dans l'hémisphère Nord place maintenant le Royaume-Uni à l'avant-garde des récentes évolutions de la technologie associée aux satellites en orbite basse. Nous tirerons profit de la position unique de l'entreprise au sein de ce marché en croissance pour bâtir une industrie spatiale nationale forte et consolider notre statut de superpuissance scientifique et technologique sur la scène mondiale. »

Voici la déclaration de Neil Masterson, chef de la direction de OneWeb : « Il s'agit d'un moment historique pour OneWeb, le point culminant d'un élan favorable de plusieurs mois dans le cadre de notre programme " Five to 50 ", d'investissements accrus de la part de nos partenaires mondiaux et de l'intégration rapide de nouveaux clients. Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de commencer à offrir une connectivité à haute vitesse et à faible latence, en commençant par le Royaume-Uni et la région de l'Arctique, et de voir notre réseau prendre de l'ampleur au cours des prochains mois à mesure que nous continuons à développer notre service mondial. Nous remercions tous nos partenaires exceptionnels qui nous ont accompagnés dans cette aventure et qui contribuent au succès de la mission de OneWeb. »

