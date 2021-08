L'annonce fait suite à l'achèvement réussi du programme « Five to 50 » de OneWeb, qui a fourni les satellites nécessaires pour offrir ses services au Canada, au Royaume-Uni et en Europe du Nord plus tard cette année.

Dans le cadre de l'entente, les entreprises collaboreront à la prestation de nouveaux services de connectivité aux mines éloignées, aux entreprises et aux gouvernements partout dans le Nord canadien au moyen de la dorsale du satellite en orbite basse de OneWeb.

OneWeb poursuit sur sa lancée et déploie son réseau rapidement afin de répondre à la demande croissante des clients, surtout dans les régions éloignées. Cette entente permettra à l'entreprise de tirer parti de l'expérience considérable de Northwestel, de sa présence dans le Nord et de ses ressources pour desservir les territoires du Nord canadien.

Neil Masterson, chef de la direction de OneWeb, a déclaré : « OneWeb continue de réaliser de grands progrès alors que nous nous préparons à lancer le service plus tard cette année au nord du 50e parallèle pour atteindre des régions vitales du globe, mais éloignées. Ce partenariat avec Northwestel est la preuve que notre réseau est un élément important pour combler les derniers fossés numériques en offrant des services de connectivité de grande qualité à ceux qui en ont le plus besoin. Il s'agit d'une période stimulante pour OneWeb, car nous continuons de démontrer notre dynamisme et le fait que nos clients commerciaux font confiance à nos services et à notre offre. »

CurtisShaw, président de Northwestel, a déclaré : « Northwestel s'engage à offrir la meilleure technologie aux habitants du Nord. Cette entente avec OneWeb nous permet d'offrir des services à large bande améliorés aux entreprises et aux gouvernements dans les régions éloignées au moyen de la technologie de pointe des satellites en orbite basse. Nous nous réjouissons à l'idée de fournir des solutions novatrices aux entreprises du Nord pour aller de pair avec nos importantes améliorations en matière de service résidentiel au cours des prochaines années. »

À propos de OneWeb

OneWeb est un réseau mondial de communications alimenté à partir de l'espace dont le siège social est à Londres, et qui permet la connectivité des gouvernements, des entreprises et des collectivités. Il déploie une constellation de satellites en orbite basse et un réseau mondial de stations d'entrée et une gamme de terminaux d'utilisateurs afin de fournir un service de communication abordable, rapide, à large bande passante et à faible latence connecté à l'avenir de l'Internet des objets, en plus d'être une voie d'accès à la 5G pour tous, partout dans le monde. Pour en savoir plus, visitez le http://www.oneweb.world

À propos de Northwestel

Northwestel est le plus important fournisseur de services de télécommunications dans le Nord canadien. Il dessert 96 collectivités du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut, de la Colombie-Britannique et de l'Alberta. En 2020, Northwestel a lancé un plan triennal dans le cadre du projet « Every Community » afin d'améliorer considérablement les services à large bande pour les résidents, les gouvernements et les entreprises en utilisant les technologies les plus récentes de fibre optique jusqu'au domicile (FTTH) et de satellite en orbite basse. Northwestel est une filiale de Bell et offre des services sur les territoires traditionnels des peuples autochtones du Nord canadien.

