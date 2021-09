LONDON, 16 septembre 2021 /CNW/ -- OneWeb, l'entreprise de communications par satellite en orbite basse, a annoncé aujourd'hui qu'un nouveau partenaire de distribution canadien, Galaxy Broadband, fournira les services de communications à haute vitesse et à faible latence de OneWeb dans l'ensemble du Canada et de la région arctique.

Soutenue par un réseau mondial de passerelles et de terminaux d'utilisateurs, la plateforme de connectivité mondiale de OneWeb fournira une large bande passante et une connectivité à faible latence afin d'étendre les capacités de connectivité SDWAN (réseau étendu à définition logicielle) existantes de Galaxy partout au Canada. Le partenariat permettra aux utilisateurs finaux d'avoir accès à Internet où qu'ils soient et de profiter d'une expérience semblable à celle de la fibre optique.

Le partenariat de OneWeb avec Galaxy mettra l'accent sur l'expansion de la bande passante pour diverses industries, y compris celles des mines, du pétrole et du gaz, des services publics, de la construction et de l'agrégation communautaire, ce qui procurera une gamme d'avantages, notamment l'amélioration de l'efficacité de l'entreprise, des exigences en matière de santé et de sécurité, le suivi des actifs, la surveillance environnementale et les nouvelles applications opérationnelles, tout en aidant les travailleurs à distance à mieux communiquer avec leur famille et leurs proches à la maison. En utilisant la puissance du réseau de OneWeb, Galaxy peut augmenter son SDWAN existant de satellite GEO ou de connectivité à micro-ondes en ajoutant un service de faible latence.

Galaxy se spécialise dans l'offre de solutions innovantes à ses clients avec Smart Site pour la connectivité des sites ruraux et distants. En la combinant avec ses réseaux et infrastructures exclusifs, l'entreprise offre des communications de données à distance, la voix sur protocole IP et l'accès Internet à ses clients dans un large éventail d'industries. Depuis près de trois décennies, elle fournit des communications fiables aux entreprises situées dans des endroits éloignés où la connectivité est limitée ou inexistante, y compris pour les projets axés sur les ressources, les entités gouvernementales, les intervenants d'urgence et les projets d'infrastructure. Galaxy est également fière d'offrir une gamme de services et de solutions à valeur ajoutée, notamment un service géré 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de réseaux de TI qui comprend la sécurité, la surveillance et la production de rapports, ainsi que la conception de réseaux, la consultation, l'installation commerciale et la maintenance.

Eric Gillenwater, vice-président et chef d'entreprise de OneWeb, opérateurs mondiaux entreprises, a déclaré : « La conception unique du réseau OneWeb offre au Canada une grande capacité ainsi que des services à haute vitesse et à faible latence qui permettront de combler le fossé numérique à l'échelle du pays. Nos services seront lancés d'ici la fin de l'année. Je suis ravi de m'associer à l'équipe de Galaxy. L'entreprise est pionnière de l'industrie satellitaire et experte de la prestation de solutions de communication efficaces. Ensemble, nous serons en mesure d'offrir un service révolutionnaire partout au Canada et dans l'Arctique. »

Le fondateur, président et chef de la direction de Galaxy, Rick Hodgkinson, a déclaré : « Nous sommes très heureux des nombreux avantages que les services de satellite en orbite basse de OneWeb apporteront à notre gamme de services. Grâce à la faible latence et à la qualité de service de OneWeb, nos clients disposeront de la connectivité de qualité nécessaire pour déployer de nouveaux logiciels et systèmes afin d'accroître l'efficacité des activités dans les endroits éloignés, ce qui augmentera notre capacité de bande passante actuelle pour l'utilisateur final. La technologie éprouvée de OneWeb et son accent sur les solutions évolutives nous permettront d'offrir un accès Internet à tous, partout dans ces régions. »

À propos de OneWeb

OneWeb est un réseau mondial de communications alimenté à partir de l'espace dont le siège social est à Londres, et qui permet la connectivité des gouvernements, des entreprises et des collectivités. Il déploie une constellation de satellites en orbite basse, un réseau mondial de stations d'entrée et une gamme de terminaux d'utilisateurs afin de fournir un service de communication abordable, rapide, à large bande passante et à faible latence connecté à l'avenir de l'Internet des objets, en plus d'être une voie d'accès à la 5G pour tous, partout dans le monde. Pour en savoir plus, visitez le http://www.oneweb.world

À propos de Galaxy Broadband Communications Inc.

Depuis près de 30 ans, Galaxy Broadband est l'un des principaux fournisseurs nord-américains de réseaux et de services satellitaires de qualité commerciale. L'entreprise se concentre sur la prestation de services de connectivité et de distribution de grande qualité aux secteurs du pétrole et du gaz, des mines, de la construction, des entreprises et des gouvernements au Canada. Galaxy offre des solutions allant de réseaux vocaux et de données entièrement gérés à des services gérés de sécurité et de réseaux sophistiqués qui contrôlent des centaines d'utilisateurs dans des installations de production, des camps et des bureaux distants. Pour en savoir plus, consultez le site www.galaxybroadband.ca

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1627850/galaxy_logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1475016/OneWeb_Logo.jpg

SOURCE OneWeb

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES : Demandes de renseignements des médias pour OneWeb : États-Unis, Amérique latine, Canada, Katie Dowd, [email protected], cell. : 1 202 415 4030; Finsbury Glover Hering : [email protected], demandes de renseignements des médias pour Galaxy, Doug Harvey, [email protected], cell. : 1 416 722-5282, http://www.oneweb.world, http://www.oneweb.net

Liens connexes

http://www.oneweb.world

http://www.oneweb.net