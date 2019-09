OnDeck Canada lance une campagne marketing nationale, inspirée d'un sondage sur les petites entreprises canadiennes

Un prêteur en ligne de premier plan cherche à faire évoluer le financement des petites entreprises canadiennes en offrant de réelles solutions pour répondre aux besoins des PME

MONTRÉAL, le 10 sept. 2019 /CNW/ - OnDeck CanadaMD, un chef de file dans le secteur des prêts en ligne aux petites entreprises canadiennes, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une campagne marketing nationale, inspirée des résultats d'un sondage sur les PME mené d'un océan à l'autre afin de mettre en lumière la réalité et les besoins des petites entreprises. Dans le cadre de cette campagne marketing unique, OnDeck Canada s'adresse aux propriétaires de petites entreprises, dans le but de bien identifier et comprendre leurs défis quotidiens, tel l'accès au capital nécessaire à leur croissance, dans un délai aussi rapide que 24 heures.

La réalité des PME : une priorité

Selon des données du Gouvernement du Canada, en 2017, 97,6 % (1,18 million) des employeurs au Canada étaient de petites entreprises1. Dans un sondage récent mené par OnDeck Canada, le financeur en ligne de petites entreprises a tenté de combler les lacunes en termes d'offres, de disponibilité et de défis relatifs au financement que les propriétaires rencontrent au quotidien. Les analyses qualitatives et quantitatives d'un échantillon de propriétaires de PME à l'échelle nationale ont permis de constater que 41 % des propriétaires de petites entreprises ont manifesté un besoin en capital. Étonnamment, 72 % des petites entreprises n'étaient cependant pas au courant de l'existence de solutions de financement autres que celles traditionnellement offertes.

Toujours selon le sondage, la gestion du temps est le problème le plus souvent noté par les propriétaires d'entreprises (56 %)2, mais l'accès à du financement pour la réalisation de projets de micro-PME (1 à 4 employés) est le principal défi rencontré par ces entreprises3. OnDeck Canada a donc conclu que les PME ont besoin de solutions de financement simples et rapides pour assurer leur croissance et leur pérennité. Dans sa campagne nationale, OnDeck souligne l'importance de bien comprendre que les propriétaires de petites entreprises sont constamment en mouvement, d'où son désir de combler les besoins en financement des PME en leur offrant un accès rapide à des fonds.

« Nous comprenons que, en tant que propriétaire de PME, vous êtes constamment en mouvement, et que la demande est en constante croissance, ce qui vous laisse moins de temps pour y répondre », indique Neil Wechsler, PDG d'OnDeck Canada. « Les propriétaires d'entreprise sont des experts dans la gestion de leur entreprise, mais OnDeck Canada est là pour simplifier leurs démarches de financement et s'occuper de tout le reste. Le financement ne devrait pas vous détourner de vos objectifs d'entreprise, au contraire, il devrait vous aider à les atteindre pour favoriser sa croissance. » Les demandes de financement représentent un processus long nécessitant des buts, des projections et des objectifs bien précis et exhaustifs, alors que le sondage mené par OnDeck Canada démontre clairement que la gestion du temps et la planification de buts bien précis font partie des plus grands défis des PME. On constate ainsi un véritable décalage entre les attentes en matière de services financiers et les demandes des petites entreprises.

« Nous saisissons parfaitement l'importance de bien comprendre votre entreprise. En offrant une expertise spécialisée, en prenant des décisions éclairées et en donnant accès aux ressources pertinentes, nous aidons les petites entreprises d'aujourd'hui à atteindre leurs objectifs pour l'avenir », ajoute M. Wechsler. La nouvelle campagne d'OnDeck Canada met en vedette des propriétaires de PME dans des situations idéalistes, souvent perçues et dépeintes dans l'industrie comme étant un modèle de perfection entrepreneuriale, pour ensuite présenter les vrais catalyseurs soulignant l'importance d'accéder à du capital dans un monde plus réel. « Notre client est notre toute première priorité, et nous investissons dans les PME parce que nous croyons qu'elles sont le moteur de l'économie canadienne. Nous continuerons d'exploiter OnDeck Canada en fonction des besoins spécifiques des propriétaires d'entreprise, en leur proposant un accès efficace à des fonds de roulement, une variété de produits conçus sur mesure et un soutien et un service personnalisés. »

Les besoins en financement des PME

Le sondage mené par OnDeck Canada révèle qu'un nombre significatif de PME (62 %) place la croissance des ventes en tête de leurs objectifs d'entreprise, mais que ces mêmes entreprises ne disposent pas des ressources nécessaires pour y parvenir. Des propriétaires d'entreprise (47 %) ont aussi affirmé qu'ils auront probablement besoin de financement pour atteindre leurs objectifs de croissance, et près de la moitié (49 %) ont déjà déposé une demande de financement par le passé. Les répondants ont également identifié la facilité de financement (51 %) en tant que facteur déterminant au moment de choisir une option de financement, mais très peu (moins de 10 %) se sont tournés vers des prêteurs en ligne.

OnDeck Canada propose des services rapides et professionnels aux PME, afin qu'elles obtiennent le financement nécessaire à leur développement. En seulement 24 heures et quelques clics, les propriétaires de petites entreprises peuvent accéder à des solutions simples, personnalisées et transparentes, offertes par des conseillers-experts en prêts canadiens. Bien axés sur la réalité de leurs clients, les professionnels d'OnDeck Canada souhaitent offrir leur soutien et donner plus de pouvoir aux petites entreprises. « Nous sommes déterminés à offrir aux PME canadiennes les solutions de financement les plus astucieuses qui soient et un service d'une qualité inégalée, car nous croyons qu'elles le méritent, puisqu'elles sont le moteur de l'économie d'ici. »

Au sujet d'OnDeck Canada

OnDeck Canada est chef de file dans le secteur des prêts en ligne fiables, efficaces et accessibles aux petites entreprises canadiennes. L'entreprise offre un vaste éventail de produits financiers, incluant des prêts à terme, des lignes de crédit et des avances de fonds flexibles aux PME d'un océan à l'autre, en français et en anglais. Depuis sa création en 2015, OnDeck Canada est pionnière dans l'analyse de données et l'utilisation de la technologie permettant de prendre des décisions de prêt judicieuses, en temps réel, et de libérer du capital pour les petites entreprises en aussi peu que 24 heures. OnDeck Canada a fourni plus de 440 millions de dollars canadiens en capital à de petites entreprises réparties d'un bout à l'autre du pays. Les Canadiens lui ont d'ailleurs donné 5 étoiles sur Trustpilot. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.ondeck.ca.

OnDeck, le logo d'OnDeck, OnDeck Canada, OnDeck Score et ODX sont des marques de commerce d'On Deck Capital, Inc.



