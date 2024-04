SÉOUL, Corée du Sud, 26 avril 2024 /CNW/ - Onconic Therapeutics, une entreprise de biotechnologie de premier plan en Corée, a annoncé aujourd'hui que le ministère de la Sécurité des aliments et des médicaments (MDFS) de Corée du Sud a approuvé le JAQBO (zastaprazan citrate) pour le traitement du reflux gastro-œsophagien érosif (RGO) chez l'adulte.

Le JAQBO est un bloqueur compétitif du potassium de prochaine génération (P-CAB) qui devrait devenir le nouveau traitement standard sur le marché pour les maladies liées aux acides gastriques. Le JAQBO se lie directement aux pompes à protons de manière compétitive pour réduire la sécrétion d'acide gastrique. Ce nouveau mécanisme permet un déclenchement rapide de l'action, quel que soit le niveau d'acidité de l'estomac, offrant un soulagement immédiat des symptômes. De plus, une durée plus longue de suppression des acides sans effet alimentaire pourrait fournir un nouveau paradigme dans le traitement du RGO.

L'approbation du JAQBO par le MFDS est fondée sur des résultats complets, y compris un essai clinique de phase III dans 28 sites en Corée. L'étude a démontré l'efficacité du JAQBO sur l'œsophagite érosive, avec un taux de guérison de 97,9 % après 8 semaines de traitement. Ces résultats ont été présentés à la United European Gastroenterology Week en octobre 2023.

Onconic Therapeutics vise à lancer JAQBO cette année après son inscription à la National Healthcare Insurance Reimbursement en Corée. Les ventes nationales de JAQBO seront gérées par Jeil Pharmaceutical, la société mère d'Onconic Therapeutics.

En mars 2023, le JAQBO a obtenu une licence du Livzon Pharmaceutical Group, le principal vendeur d'IPP en Chine pour le développement et la commercialisation, dans le cadre d'une entente d'une valeur de 127,5 millions de dollars pour la Chine élargie.

Onconic Therapeutics s'engage à améliorer le traitement gastro-intestinal et les résultats pour les patients en élargissant les indications supplémentaires.

À propos d'Onconic Therapeutics

Onconic Therapeutics est un leader coréen dans le développement de nouveaux médicaments. En mettant l'accent sur la recherche novatrice et l'excellence clinique, Onconic Therapeutics se consacre à l'amélioration des résultats pour les patients et à la prestation de solutions de soins de santé de qualité pour le cancer et les troubles gastro-intestinaux.

