On souligne la mise en place de nouvelles infrastructures d'énergie renouvelable à Antigonish

ANTIGONISH, NS, le 8 juill. 2021 /CNW/ - La santé et la sécurité des Canadiens sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse. Les collectivités de tout le pays sont aux premières lignes de la pandémie de COVID-19, et elles ont besoin d'une aide immédiate pour veiller à ce que leurs infrastructures publiques soient sécuritaires et fiables.

C'est pourquoi les gouvernements ont pris des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de se tourner vers l'avenir afin de déterminer ce qui peut encore être fait en cette période sans précédent.

Aujourd'hui, Kody Blois, député de Kings--Hants, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Iain Rankin, premier ministre de la Nouvelle-Écosse, et Laurie Boucher, mairesse de la municipalité d'Antigonish, ont souligné l'octroi d'un financement pour la construction d'un parc solaire à Antigonish. Ce projet fait partie d'une annonce faite par l'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne concernant trois nouveaux parcs solaires en Nouvelle-Écosse

La partie du projet visant la ville d'Antigonish consiste à construire une ferme solaire -- également connue sous le nom de jardin solaire -- dans la ville d'Antigonish. Une fois terminé, le projet profitera à la ville d'Antigonish en produisant 2,1 mégawatts-heures d'énergie renouvelable, en fournissant un accès équitable à ces sources d'énergie et en produisant 50 % de ses propres besoins en électricité à partir de sources d'énergie propres.

L'ensemble du projet, y compris les trois fermes solaires, produira environ 10 gigawatts-heures d'énergie propre, aux heures de pointe, dans les réseaux de distribution des villes, soit suffisamment d'énergie pour alimenter 1 000 foyers par an.

Le gouvernement du Canada investit 2,2 millions de dollars dans le parc solaire d'Antigonish dans le cadre du volet Infrastructures vertes du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse investit 1,8 million de dollars dans le projet, tandis que la contribution de la Ville d'Antigonish s'élève à 1,4 million de dollars.

« Le projet de jardin solaire communautaire sera une formidable addition aux infrastructures vertes de la ville d'Antigonish. Il ajoutera une source d'énergie renouvelable à celles qui existent déjà et permettra à la ville de franchir un pas de plus pour devenir la première collectivité nette zéro au Canada. Je suis fier de faire partie de cette initiative nationale en matière de changement climatique et je suis impatient de continuer à soutenir un avenir durable à Antigonish et dans tout le Canada. »

Sean Fraser, secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre des Finances, ainsi que de la ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des Finances, et député de Nova-Centre, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les choses vont radicalement changer. Grâce à ces projets, les résidents d'Antigonish, de Mahone Bay et de Berwick joueront un rôle important dans l'avenir énergétique propre de la Nouvelle-Écosse. La Nouvelle-Écosse est un chef de file national dans la lutte contre le changement climatique, et la transition vers des sources d'énergie renouvelable, comme un jardin solaire, est un parfait exemple de la façon dont les projets communautaires peuvent avoir des répercussions positives majeures sur notre environnement. »

L'honorable Iain Rankin, premier ministre de la Nouvelle-Écosse

« En tant que membre du conseil municipal, nous sommes appelés à jouer un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique. Le soutien à des initiatives comme le projet de ferme solaire démontre l'engagement du conseil municipal envers le développement durable à Antigonish et dans la province de la Nouvelle-Écosse. Ce projet fait partie d'un ambitieux portefeuille d'énergie verte qui offre aux résidents de la ville la possibilité de participer à la protection de l'environnement de façon accessible et abordable. »

Laurie Boucher, mairesse d'Antigonish

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 26,9 milliards de dollars sont destinés au soutien des infrastructures vertes dans les collectivités canadiennes.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 920 millions de dollars dans 286 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

a investi plus de 920 millions de dollars dans 286 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse dans le cadre du plan . Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a affecté 9,7 milliards de dollars à 3 500 projets d'infrastructure réalisés dans tout le Canada .

Personnes-ressources: Emelyana Titarenko, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 873-355-9576, [email protected]; Michael Noonan, Directeur, Communications, Ministère de l'Énergie et des Mines de la Nouvelle-Écosse, Cellulaire : 902-478-8596, [email protected]; Relations avec les médias: Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

