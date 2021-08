On sort la fanfare pour fêter les 25 ans de BECS

MONTRÉAL, le 19 août 2021 /CNW Telbec/ - Ce samedi 21 août, entre 14h et 19h30, les membres de la Banque d'échanges communautaires de services (BECS) invitent les Montréalais, et plus particulièrement les familles de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, à un grand rendez-vous festif sur la place Gennevilliers-Laliberté, devant le CCSE Maisonneuve, au 4375 rue Ontario E.

À l'occasion du 25e anniversaire de BECS, sous le thème Célébrons la générosité, le public aura accès gratuitement à des activités amusantes et totalement sécurisées selon les règles de la Santé publique.

Dans l'après-midi, il sera possible de participer à des ateliers de bricolage parents-enfants et à des séances de danse latine, d'impro et de Kinéson, une technique anti-stress. Un espace sera également aménagé pour permettre des échanges de livres ou de plantes tandis que les plus sportifs pourront s'inscrire à des mini-tournois de ping-pong, de poches ou de quilles finlandaises pour gagner des admissions gratuites dans des musées.

La Fanfare de l'île, formée de 12 musiciens professionnels, viendra ensuite ajouter beaucoup d'ambiance à cette grande fête, d'abord en faisant résonner tout autour de la place sa musique entraînante issue de la Nouvelle-Orléans et des Caraïbes, puis en se produisant sur scène dans le cadre du spectacle du 25e anniversaire de BECS animé, de 18h à 19h30, par la comédienne Esther Hardy Loiselle.

Pour assister à cette prestation musicale, les spectateurs sont invités à se munir de leur cache-visage et à apporter leur chaise pliante.

SOURCE Banque d'échanges communautaires de services (BECS)

Renseignements: Monique Prince 514 525-2531 / 514 703-1669 ou Michel Gaudreault 438 505-0547