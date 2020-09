On s'excuse, la nouvelle offensive du Réseau FADOQ

La plus grande organisation d'aînés au pays, qui souligne en 2020 son 50e anniversaire de fondation, souhaite que ce message aide à diminuer les divergences générationnelles et favorise l'adoption d'une attitude plus positive et plus inclusive envers les aînés. Un tournant crucial à opérer alors que la pandémie de COVID-19 a causé tant de torts à ces bâtisseurs du Québec moderne.

Voulons-nous vieillir comme ça?

« Notre organisation s'affaire depuis 50 ans à modifier les perceptions négatives à l'endroit des aînés. Avec l'aide de plusieurs de nos membres qui appartiennent à la génération des baby-boomers, nous avons mis en place d'importants chantiers qui ont contribué à faire progresser les droits collectifs des aînés. Des avancées considérables, mais tant reste à faire. La crise socio-sanitaire a mis en lumière cette question cruciale : est-ce comme ça qu'on veut vieillir? Notre proposition : trouvons ensemble la réponse à cette question », explique le directeur général du Réseau FADOQ, Danis Prud'homme.

Orchestrée par l'agence Tam-Tam\TBWA et produite par Les Enfants, cette campagne sera diffusée sur les grandes chaînes de télévision québécoises dans des formats de 30 et 60 secondes. La publicité sera également visible sur les plateformes numériques et des imprimés.

Un tournage dans le respect des règles sanitaires

Le Réseau FADOQ a été impliqué dans l'un des premiers tournages post-confinement afin de réaliser cette campagne. Des mesures très strictes ont ainsi été mises en place afin que le déroulement du tournage se fasse dans le respect des normes sanitaires. Cette nouvelle réalité a demandé un bon nombre d'ajustements tant d'un point de vue artistique qu'opérationnel.

« Malgré les contraintes des mesures de sécurité COVID durant le tournage, nous voulions créer un message à la fois simple dans le propos et surprenant dans le ton. La FADOQ, c'est beaucoup plus qu'une carte de membre qui donne droit à des rabais. Pour nous, il était primordial de faire évoluer la perception que les gens ont de la FADOQ, de leur faire réaliser tout ce que celle-ci a accompli, au cours des 50 dernières années, pour le bien et les droits d'une génération marquante. Et qu'elle continuera à le faire dans les années à venir », explique Manuel Ferrarini, vice-président directeur de création et réalisation, Tam-Tam\TBWA.

Avec plus de 550 000 membres, le Réseau FADOQ est le plus important organisme d'aînés au Canada. Sa mission est de rassembler et représenter les personnes de 50 ans et plus pour les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits et valorise leur apport à la société. Il leur offre plusieurs programmes, services et activités, ainsi qu'une gamme de loisirs pour les inciter à demeurer actifs physiquement et intellectuellement.

