On rejoue? : exposition de dessins perses de Sayeh Sarfaraz

L'artiste a basé sa réflexion en basculant du côté lumineux de son héritage culturel perse, peut-être pour une première fois. Comme un besoin viscéral de renouer avec le récit des beaux jours qui ont bercé son enfance, elle a créé un nouveau corpus d'œuvres qui révèle une culture joyeuse qui résiste et qui existe toujours, cachée derrière les portes closes.

Les codes et signes formels propres à l'artiste demeurent les mêmes, mais les fresques deviennent gaies et les personnages se font plus rassurants. Les couleurs sont vives et prennent toute la place, alors que les motifs évoquent la flamboyance des bijoux traditionnels ainsi que les tapis persans que collectionnait sa grand-mère. Et surtout, en suspension, partout, cette place particulière qu'occupe le jardin, trésor public précieux au cœur de Persépolis. Ainsi, malgré la présence persistance du pouvoir, le paysage sort de la noirceur et s'enchante, annonçant la force d'un patrimoine retrouvé.

Sous la forme d'un récit personnel qui fait échos à une actualité universelle sans cesse répétée, l'artiste puise avec nostalgie dans ses souvenirs pour en faire ressortir ses beautés et ne pas oublier. La poésie opère et permet de conserver et de transmettre l'essence de la culture perse. Le jeu devient alors ici résistance et espoir et le dessin objet de réconciliation avec son identité.

Depuis son arrivée au Canada, Sayeh Sarfaraz utilise son art pour exprimer le côté sombre de la vie iranienne sous le régime islamique et la dictature qui y sévit. À travers une imagerie narrative toute personnelle, qui renvoie au jeu et à l'enfance, elle milite et dénonce le système répressif qu'elle a dû fuir. Ses dessins, en apparence naïfs et ludiques, font armes et frappent fort.

En savoir plus sur l'artiste

Sayeh Sarfaraz est née à Chiraz, capitale culturelle de l'Iran. Diplômée de l'École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, elle vit à Montréal depuis 2007. Le travail de Sayeh Sarfaraz a été exposé au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Salle d'exposition de la maison culture Claude-Léveillée

La salle d'exposition est ouverte du mercredi au dimanche dans le respect des normes sanitaires en vigueur. L'entrée est gratuite et aucune réservation n'est nécessaire. Découvrez la programmation culturelle sur le sitehttps://montreal.ca/evenements?dc_coverage.boroughs.code=VSMPE&orderBy=dc_temporal.start montreal.ca/vsp.

L'exposition Sayeh Sarfaraz - On rejoue? se tiendra jusqu'au 5 juin 2022.

Coordonnées

911, rue Jean-Talon Est (métro Jean-Talon)

514 872-6131

Heures d'ouverture

Mercredi au vendredi : de 12 h à 19 h

Samedi et dimanche : de 13 h à 17 h

Lundi et mardi : fermé

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Renseignements: Renseignements : Audrey Villeneuve, Chargée de communication, [email protected]