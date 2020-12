On n'est jamais aussi bien qu'à la « maison » durant les Fêtes, sauf peut-être cette année

« Cette année n'a pas été comme les autres, et la période des Fêtes ne fera pas exception », affirme Mike Bascom, directeur principal du marketing, Stella Artois Canada. « Pour de nombreuses personnes, le temps des Fêtes apporte beaucoup d'émotions, avec les repas et les traditions familiales qui sont au cœur de ce sentiment d'être à la maison. Donc, où que vous soyez, nous espérons offrir à d'innombrables Canadiens une façon de replonger dans les souvenirs et d'en créer de nouveaux via cette campagne, de façon sécuritaire. »

Dans une tentative de permettre aux Canadiens de se sentir « Comme à la Maison » cette année, Stella Artois lancera une campagne des Fêtes sentimentale axée sur une vidéo en ligne longue durée qui sera accessible le 1er décembre. À travers cette histoire, Stella Artois célébrera la joie d'un repas fait maison et apportera un sentiment comme à la maison à une Canadienne sans méfiance qui est incapable de rentrer à la maison pour les Fêtes.

Avec la vidéo, il y aura un programme Comme à la Maison s'adressant aux consommateurs qui soutient une fois de plus Ralliement pour les restaurants, un programme de cartes-cadeaux national lancé en avril qui aide tous les bars et restaurants à travers le Canada en leur fournissant une aide financière immédiate au moment où ils en ont le plus besoin. Pour y arriver, Stella Artois fera équipe avec des partenaires de Ralliement pour les restaurants incluant le chef Chris Locke (Marben), le chef Simon Laborde (Les Enfants Terribles), le chef David Wong (Earls), et d'autres, afin de partager la commodité d'un repas des Fêtes fait maison avec les Canadiens. Chaque partenaire offrira des repas conçus pour emporter inspirés du propre goût maison du chef, permettant aux Canadiens de célébrer plus facilement les Fêtes durant cette nouvelle normalité. Visitez le site Web pour une liste complète des restaurants participants et les menus Comme à la Maison.

« Noël pour moi c'est la famille et la nourriture réconfortante », affirme Simon Laborde, chef exécutif, restaurant Les Enfants Terribles. « C'est le moment de se rappeler des bons souvenirs d'enfance avec les gens qu'on apprécie, surtout en ces temps difficiles. La nourriture, c'est ce qui a de plus rassembleur car le monde entier apprécie bien manger ! »

Les Canadiens qui désirent soutenir des restaurants locaux durant les Fêtes peuvent visiter www.ralliementpourlesrestaurants.ca - un programme de cartes-cadeaux lancé en avril - qui a généré plus de 650 000 $ en soutien financier pour les restaurants locaux. En novembre, le site Web a été mis à jour avec plusieurs améliorations incluant un filtre de recherche terrasse chauffée, des extensions de cartes-cadeaux (échangeables jusqu'au 31 décembre 2021) et une nouvelle option de cartes-cadeaux : pour chaque carte-cadeau de 100 $ achetée d'un restaurant participant, Stella Artois ajoutera 25 $ à la valeur de la carte-cadeau, et le tout profitera aux établissements. Mieux encore : les cartes-cadeaux peuvent être échangées pour des repas en restaurant ou à emporter.

Pour plus de renseignements concernant la campagne des Fêtes « Comme à la Maison » et tous les restaurants participants qui offrent un repas à emporter inspiré, rendez-vous sur www.commeamamaison.ca.

À propos de Stella Artois

Stella Artois® est le fruit d'une tradition brassicole belge qui remonte à 1366. Distribuée dans plus de 95 pays, elle est la bière belge numéro un dans le monde. Stella Artois est une pils blonde filtrée à fermentation basse. C'est une bière désaltérante avec un fini malté de corps moyen et tonifiant, offrant une saveur pleine et une pointe d'amertume. Stella Artois est idéale lorsqu'elle est servie entre trois et cinq degrés Celsius dans le verre Stella Artois et selon le rituel de service en neuf étapes qui vise à garantir une dégustation parfaite de cette pils dorée traditionnelle.

À propos de Ralliement pour les restaurants

Stella Artois a lancé Ralliement pour les restaurants en avril 2020 en réponse à la pandémie mondiale et à son impact dévastateur sur l'industrie de la restauration locale. Ralliement pour les restaurants est un programme de cartes-cadeaux national qui soutient TOUS les bars et restaurants au Canada en fournissant une aide financière immédiate au moment où ils en ont le plus besoin. Le concept est simple : les consommateurs peuvent acheter une carte-cadeau de 25 $ ou 50 $ pour le restaurant de leur choix, et Stella Artois ajoutera 10 $ à la valeur de la carte-cadeau. Jusqu'à présent, Ralliement pour les restaurants a enregistré plus de 1 000 restaurants participants à travers le Canada, vendu plus de 15 000 cartes-cadeaux et remis plus de 650 000 $ dans l'industrie via les ventes de cartes-cadeaux. Pour plus de renseignements ou pour acheter une carte-cadeau, visitez www.ralliementpourlesrestaurants.ca

À propos du sondage

Au nom de Stella Artois, Ipsos a mené un sondage en ligne les 12 et 13 novembre 2020 auprès de 1 000 Canadiens âgés de 18 ans et plus. L'échantillon a été pondéré selon les données du recensement et les résultats sont précis à ± 3,5 points de pourcentage près, 19 fois sur 20.

