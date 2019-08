On en a marre de crever ! - La stigmatisation tue !

MONTRÉAL, le 30 août 2019 /CNW Telbec/ - Samedi le 31 août, l'Association québécoise pour la Promotion de la Santé des personnes Utilisatrices de Drogues (AQPSUD), CACTUS Montréal ainsi que d'autres groupes communautaires vous invitent à un rassemblement dans le cadre de la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses. Rendez-vous à la Place Émilie-Gamelin dès 13h ! Ce sera aussi l'occasion de souligner les 30 ans de CACTUS Montréal. Pique-nique, prestation musicale, stand-up sur les oppressions et moment de commémoration seront au programme !

La journée internationale de sensibilisation aux surdoses se tiendra alors que le Canada est plongé dans une crise majeure de santé publique qui ne cesse de s'accentuer. Des associations d'usager.e.s de drogues partout au pays se réunissent simultanément pour commémorer et se recueillir pour nos ami.e.s, nos proches, qui sont décédé.e.s suite à une surdose. Dans ce contexte particulier, où des gens meurent partout au Canada et où la crise des surdoses sévit en Colombie-Britannique, il nous apparaissait important de rendre hommage à toutes ces personnes avec qui nous avons partagé nos vies et qui nous ont quittées trop tôt.

Un grand nombre de ces morts seraient évitables avec les mesures adéquates. De nombreuses mesures ont été prises localement, mais nous ne sommes jamais à l'abri d'une nouvelle vague de décès. Il est donc essentiel de rapidement améliorer l'accessibilité aux traitements de la dépendance aux opioïdes partout dans la province, en soutenant les initiatives de réduction des méfaits des organismes communautaires et finalement en mettant fin à la criminalisation des personnes utilisatrices de drogue et donc à la prohibition. Il est donc primordial que les gouvernements cherchent des solutions à la crise des surdoses, de la même manière que pour n'importe quelle autre population ! La stigmatisation tue !

Rassemblement samedi le 31 août dès 13h à la Place Émilie-Gamelin.

