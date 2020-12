OMRON renforce ses liens avec AliveCor au moyen d'un financement de série E et, par le fait même, renforce l'alliance interentreprises pour la gestion à distance des maladies cardiovasculaires

KYOTO, Japon, le 7 déc. 2020 /CNW/ - Le 24 novembre, OMRON Healthcare Co., Ltd. a annoncé que sa société mère, OMRON Corporation, avait investi de nouveau dans AliveCor, dans le cadre d'un programme de financement de série E de 65 millions de dollars à l'intention du chef de file de la technologie d'électrocardiogramme personnel (ECG) fondée sur l'intelligence artificielle. En menant cette ronde de financement, OMRON a renforcé sa collaboration interentreprises mise en place en 2017. Les deux sociétés s'appuient sur cette alliance internationale pour accélérer le développement de solutions de prise en charge des maladies cardiovasculaires et de surveillance à distance des patients au moyen de la technologie d'ECG.

Logo : https://kyodonewsprwire.jp/img/202011197369-O1-zJaluzz0

« OMRON s'est engagée à mettre au point des technologies vitales pour la santé cardiovasculaire dans le cadre de notre mission "Objectif zéro", qui vise à éliminer les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Il s'agit d'un objectif ambitieux et, comme nous l'avons dit lorsque nous avons mis à jour notre vision, nous n'y arriverons pas seuls. C'est pourquoi nous recherchons des partenaires ayant des objectifs similaires, comme AliveCor, pour faire avancer nos initiatives et pour travailler ensemble en vue de sauver des vies », a déclaré Isao Ogino, président et chef de la direction d'OMRON Healthcare.

« Plus d'un milliard d'adultes souffrent d'hypertension à l'échelle mondiale(*1), et leur risque d'accident vasculaire cérébral est près de cinq fois plus élevé(*2) s'ils souffrent également de fibrillation atriale (FA). L'hypertension est également un problème de santé sous-jacent qui fait augmenter les risques de complications liées à la COVID-19 (*3). La possibilité de surveiller sa tension artérielle et son rythme cardiaque à la maison est essentielle à la détection précoce, au traitement et à la prise en charge de problèmes de santé cardiovasculaire. »

« Notre alliance avec AliveCor nous aidera à améliorer notre portefeuille technologique actuel et à fournir aux patients hypertendus et aux professionnels de la santé des données vitales qui dressent un portrait complet de la santé cardiovasculaire du patient et qui sont obtenues grâce à une technologie de télésurveillance personnelle utilisée à la maison. Nous continuons d'explorer et de mettre au point de nouvelles technologies pour améliorer l'accessibilité de la surveillance à domicile afin d'aider les gens à gérer leur état de santé. Par conséquent, nous collaborons avec des partenaires comme AliveCor pour veiller à ce que cette technologie soit la meilleure sur le marché et pour faire avancer les activités de notre secteur de surveillance à distance des patients, en vue d'atteindre notre "Objectif zéro" », a déclaré M. Ogino.

Le financement supplémentaire versé à AliveCor par OMRON se fonde sur la collaboration continue des deux sociétés. OMRON a élargi son portefeuille de sphygmomanomètres en lançant Complete(MD), le premier sphygmomanomètre doté d'une capacité d'ECG dans un seul appareil et la première technologie approuvée par le FDA mise au point en collaboration avec AliveCor en 2019. Actuellement offert aux États-Unis, sur le site OmronHealthcare.com et chez les détaillants participants, Complete (MD) devrait être distribué dans d'autres régions du monde au cours du quatrième trimestre de la société.

Remarque :

(*1)Organisation mondiale de la santé : Hypertension ( https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/hypertension )

(*2)American Heart Association : High Blood Pressure, AFib and Your Risk of Stroke (pression artérielle élevée, FA et vos risques d'accident vasculaire cérébral)

( https://www.heart.org/en/health-topics/atrial-fibrillation/why-atrial-fibrillation-af-or-afib-matters/high-blood-pressure-afib-and-your-risk-of-stroke )

(*3)CDC : People with Certain Medical Conditions (personnes ayant certains problèmes de santé) (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html)

À propos de OMRON Healthcare

OMRON Healthcare est un chef de file mondial dans le domaine de l'équipement médical novateur et éprouvé en clinique pour la surveillance médicale et la thérapie, qui a à cœur d'aider les gens à mener une vie active et enrichissante. Depuis sa création, OMRON vise à améliorer la vie des gens et à contribuer à une société meilleure en mettant au point des innovations qui aident les gens à prévenir, traiter et gérer leurs problèmes de santé, tant à la maison qu'en pratique clinique, et ce, dans plus de 110 pays. OMRON offre le meilleur sphygmomanomètre du monde. L'entreprise se spécialise également en produits de soins respiratoires, de soulagement de la douleur et de bien-être. L'entreprise travaille également à l'élaboration de services de surveillance à distance des patients dans le domaine de la gestion des problèmes cardiovasculaires.

SOURCE OMRON Healthcare Co., Ltd.

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES : Pour le Japon : Yoichi Tomita, OMRON Healthcare Co., Ltd., Tél. : +81 75 925-2004, courriel : [email protected]; pour les É.-U. : Katherine Clark, MWWPR pour OMRON Healthcare, Inc., tél. : +1 312 981-8548, courriel : [email protected]; pour l'Europe : Matt Cross, RP de Hotwire Global pour OMRON Healthcare Europe, tél : +44 7446 798-723, courriel : [email protected]