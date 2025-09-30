- Renforcer l'engagement envers les soins cardiovasculaires préventifs et la surveillance de la tension artérielle à domicile -

KYOTO, Japon, 30 septembre 2025 /CNW/ - OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., un chef de file mondial dans le domaine des équipements médicaux novateurs pour les soins de santé préventifs, a annoncé que les ventes cumulées mondiales de moniteurs de tension artérielle (MTA) OMRON ont dépassé les 400 millions d'unités. Cet accomplissement marquant souligne l'engagement de longue date de l'entreprise à prolonger l'espérance de vie en santé en faisant progresser la surveillance de la tension artérielle à domicile et les soins cardiovasculaires préventifs.

Le voyage a commencé il y a plus d'un demi-siècle, avec le lancement du premier MTA de marque OMRON en 1973, alors que toutes les mesures de la tension artérielle étaient effectuées dans des établissements médicaux. Aujourd'hui, grâce aux progrès technologiques, tout le monde peut facilement et précisément mesurer sa propre tension artérielle à la maison, et OMRON Healthcare a continué à stimuler l'évolution de la gestion de la tension artérielle pour soutenir les soins de santé préventifs, y compris les efforts visant à détecter les maladies potentiellement mortelles comme la fibrillation auriculaire à un stade précoce.

Alors qu'un nouveau chapitre s'ouvre, les appareils et les plateformes de santé numériques de pointe d'OMRON Healthcare continuent de transformer la surveillance quotidienne en un outil puissant pour la protection de la santé globale. Avec une distribution dans plus de 130 pays et régions à travers le monde, OMRON Healthcare s'engage à garantir l'accès à des moniteurs de tension artérielle à domicile précis et économiques sur des marchés émergents où les ressources de soins de santé préventifs restent limitées, s'efforçant de réduire les disparités en matière de santé en permettant une détection et une intervention précoces dans les communautés les plus à risque.

« Atteindre 400 millions d'unités vendues est plus qu'un chiffre - cela représente la confiance que des millions de personnes accordent à OMRON Healthcare pour soutenir leur cheminement vers une vie plus longue et plus saine », a déclaré Ayumu Okada, présidente-directrice générale d'OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. « La qualité et la précision des moniteurs de tension artérielle OMRON sont bien reconnues par les professionnels de la santé partout dans le monde. Nous demeurons dévoués à la vision "Going for ZERO" (Objectif ZÉRO), qui vise à éradiquer les événements cérébro-cardiovasculaires à l'échelle mondiale en développant des technologies qui relient la vie quotidienne et les soins de santé, permettant aux gens du monde entier de prendre des mesures préventives. Nous continuerons de promouvoir des produits, des services et des efforts éducatifs novateurs pour sensibiliser les gens aux risques d'hypertension, non seulement pour ceux qui ont déjà reçu un diagnostic, mais aussi pour ceux qui ne se rendent peut-être pas encore compte qu'ils sont à risque. »

https://healthcare.omron.com/going-for-zero/400-million

Innovation en matière de soins préventifs

S'appuyant sur plus de 50 ans d'expertise, OMRON Healthcare continue de faire progresser la technologie qui transforme les tensiomètres en dispositifs de soins préventifs essentiels grâce à des innovations comme :

- La surveillance de la santé numérique connectée : Les appareils Bluetooth s'intègrent à l'application OMRON connect (TM) pour faciliter la visualisation des tendances, le partage familial et la supervision médicale.

- La détection par l'IA : La technologie Intellisense AFib (TM) unique et approuvée par la FDA permet une détection précoce de la fibrillation auriculaire pendant la surveillance de routine.

- La mesure intégrée : Le moniteur Complete (TM) combine la pression artérielle et les lectures d'ECG, qui peuvent être facilement partagées avec les médecins au moyen de l'application OMRON connect (TM).

- Des partenariats pour la télésurveillance : Le Digital Health Business d'OMRON poursuit son expansion avec l'acquisition d'une nouvelle filiale, Luscii, et des partenariats stratégiques avec des entreprises internationales.

