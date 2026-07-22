Omnimed, premier DMÉ intégré à Prescription Québec, se prépare à un déploiement provincial

COOKSHIRE-EATON, QC, le 22 juill. 2026 /CNW/ -- Omnimed, fournisseur québécois du dossier médical électronique (DMÉ) du même nom, se prépare à un déploiement provincial de la prescription électronique dans son DMÉ. Seul DMÉ à avoir intégré la plateforme PrescripTIonMC dans le cadre du projet Prescription Québec, Omnimed franchit cette nouvelle étape grâce à l'entente de gestion opérationnelle conclue entre Santé Québec et Inforoute Santé du Canada.

Une intégration pionnière, ancrée dans la réalité clinique

Depuis mai 2024, Omnimed pilote l'intégration de la plateforme PrescripTIonMC dans son DMÉ avec huit cliniques partenaires en Estrie. Ce projet pilote a permis de valider les fonctionnalités dans des conditions réelles d'utilisation, de raffiner l'expérience utilisateur et de démontrer des gains concrets en efficacité clinique. En chiffres : 60 000 prescriptions et renouvellements transmis sans télécopieur à 14 pharmacies participantes, et 7 300 communications échangées entre cliniques et pharmacies.

« Être au cœur de cette initiative dès ses débuts nous a permis de mesurer l'impact réel qu'elle a sur le quotidien des cliniciens. Ce déploiement provincial représente une avancée majeure pour la modernisation du réseau de santé québécois, et Omnimed est fier d'en être le premier moteur côté DMÉ. », déclare Xavier Boilard, président directeur général d'Omnimed.

Un déploiement provincial attendu

L'entente conclue entre Santé Québec et Inforoute Santé du Canada ouvre la voie à la pérennisation et à l'élargissement du projet Prescription Québec. Fort de plus de deux ans d'expérience terrain en lien avec ce projet, Omnimed entend jouer un rôle central dans ce déploiement en accompagnant ses utilisateurs vers une adoption fluide et efficace de la prescription électronique, qui élimine les inefficacités liées aux ordonnances papier et transmises par fax, réduit les risques d'erreurs et améliore la coordination entre prescripteurs et pharmaciens. À terme pour les utilisateurs Omnimed, le projet devrait s'étendre à 411 cliniques et 1 000 pharmacies. Le déploiement éliminera ainsi les 7 000 fax envoyés quotidiennement par les utilisateurs Omnimed aux pharmacies pour l'acheminement des prescriptions, en plus des fax pour les demandes de renouvellement et autres communications.

Omnimed réaffirme ainsi son engagement envers l'innovation au service des cliniciens québécois et de la qualité des soins offerts aux patients.

À propos d'Omnimed

Omnimed est une entreprise familiale québécoise spécialisée dans le développement de solutions numériques pour les professionnels de la santé. Évoluant depuis 1984, son dossier médical électronique est utilisé par des milliers de cliniciens à travers la province, avec pour mission de simplifier la pratique médicale et d'améliorer les soins au Québec.

SOURCE Omnimed

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