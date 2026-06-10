OMI lance la production de moteurs dans ses nouvelles installations de Puebla

PUEBLA, Mexique, 10 juin 2026 /CNW/ - OMI a commencé la production de moteurs dans ses nouvelles installations d'OMI Puebla, une mesure qui renforce son implantation industrielle et la rapproche des principaux marchés et partenaires de la région. L'usine est le fruit d'un pari réfléchi sur Puebla, l'un des centres industriels les plus établis du Mexique. L'emplacement stratégique de l'État assure un solide réseau logistique avec les principaux ports, autoroutes et corridors de distribution - un avantage qui, selon OMI, accélérera la livraison et ajoutera de la flexibilité à sa chaîne d'approvisionnement.

Construit pour évoluer. OMI lance la production de moteurs à Puebla, au Mexique. Cette nouvelle installation est conçue pour produire plus de 400 000 moteurs par an, avec l’infrastructure nécessaire pour lancer de nouveaux projets et développer les projets existants. Avec plus de 18 580 m² d’espace de production aux États-Unis, au Mexique et en Chine, OMI offre la capacité, la qualité et la portée mondiale dont a besoin la production de moteurs.

L'écosystème industriel mature de Puebla présente un autre attrait pour les observateurs du secteur. Un réseau dense de fournisseurs et de prestataires de services, associé à la compétitivité des coûts de la région, permet à OMI de maintenir une qualité élevée tout en contrôlant les dépenses. L'entreprise a également souligné sa double stratégie axée sur le Mexique et la Chine, qui, selon elle, lui permet de rester efficace tant sur le plan de la qualité que des prix, tout en éliminant ou en réduisant le coût des tarifs douaniers. L'usine de Puebla s'ajoute au réseau mondial de fabrication d'OMI, qui couvre désormais plus de 18 580 m² d'espace de production aux États-Unis, au Mexique et en Chine.

Le talent est un autre pilier de l'opération. OMI a établi une relation avec l'Instituto Tecnológico de Monterrey, l'une des plus importantes universités du Mexique, et s'appuie sur des talents locaux soutenus par d'autres universités de Puebla. Ce pipeline alimente une équipe locale d'ingénieurs, de techniciens et de spécialistes de l'exploitation dont l'expertise, selon OMI, a permis à l'usine d'atteindre des objectifs de production exigeants dès son premier jour. L'installation abrite également un centre de recherche et développement dédié, que l'entreprise utilise pour l'innovation centrale et à l'amélioration continue. Le centre assure le développement de produits, l'optimisation des procédés et l'assurance qualité, en veillant à ce que les moteurs répondent à des normes strictes de performance et de durabilité. OMI souligne que cette capacité interne permet à l'entreprise de s'adapter rapidement à l'évolution des besoins des clients. Construit pour produire une gamme moteurs, la conception d'OMI Puebla s'articule autour de l'efficacité et de l'évolutivité, avec une capacité projetée de 400 000 unités par an. Selon les déclarations de l'entreprise, sa configuration flexible laisse entrevoir une augmentation de la production au fur et à mesure de l'augmentation de la demande, le tous sans sacrifier la qualité.

Pour l'avenir, OMI positionne le site de Puebla comme une plateforme de croissance à long terme, en tirant parti de ses capacités, de sa main-d'œuvre et de ses ressources en R&D pour augmenter les volumes et renforcer sa présence sur le marché. Ce lancement ouvre un nouveau chapitre pour OMI et représente un investissement durable dans la communauté de Puebla.

À propos d'OMI

OMI est un fabricant de moteurs et de produits connexes qui se concentre sur l'offre de solutions fiables et de grande qualité dans de nombreux secteurs. La fabrication avancée, la recherche et le développement dédiés et l'équipe professionnelle qualifiée permettent à OMI de suivre la voie de l'innovation, de l'assurance qualité et de l'amélioration continue.

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SOURCE OMI