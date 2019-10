Olympus célèbre son 100e anniversaire

La filiale Olympus NDT Canada à Québec, qui se spécialise dans la conception d'appareils de contrôle non destructif, soulignera les cent ans d'existence de l'entreprise. Sincèrement reconnaissante à l'endroit de ses employés qui ont participé activement au développement de la société depuis sa fondation, elle leur rendra hommage lors d'une journée de célébrations le 10 octobre prochain. Musique, animation et bouchées seront au rendez-vous.

Reconnaissant l'importance de l'implication auprès de la communauté et souhaitant mettre l'accent sur les valeurs d'intégrité, d'empathie, d'agilité, de cohésion et de vision à long terme qu'elle prône, Olympus NDT Canada à Québec a également invité ses employés à organiser des défis en lien avec le 100e anniversaire et les valeurs de l'entreprise. Par exemple, des employés prépareront 100 contenants de sauce à spaghetti, lesquels seront remis à l'organisme Solidarité Famille Duberger-Les Saules. Les résultats de ces différents défis seront présentés lors de la journée de célébrations.

À propos d'Olympus NDT Canada

Seule filiale d'Olympus Scientific Solutions Americas au Canada, Olympus NDT Canada est un chef de file mondial dans la fabrication d'appareils de contrôle non destructif novateurs utilisés dans des secteurs aussi diversifiés que l'aérospatiale, la production d'énergie, la pétrochimie, les infrastructures civiles, l'automobile et les produits de grande consommation. Parmi les technologies de pointe utilisées par l'entreprise dans la fabrication de ses produits, on compte les ultrasons et les courants de Foucault. Pour en savoir plus, visitez notre site Web à l'adresse www.olympus-ims.com.

SOURCE Olympus NDT Canada inc

Renseignements: Valérie Lavoie, 418 872-1155, qc.ressourceshumaines@olympus-ossa.com

