Olympus annonce un accord de distribution mondiale avec Endocision pour le système de cryobiopsie respiratoire

Le dispositif portatif est conçu pour répondre à divers besoins cliniques

WESTBOROUGH, Massachusetts, 13 août 2026 /CNW/ -- Olympus Corporation (Olympus), une entreprise mondiale de technologie médicale qui s'engage à faire avancer les soins axés sur l'endoscopie, annonce aujourd'hui un accord exclusif de distribution mondiale avec Endocision pour un système de cryocathéter flexible et portatif à usage unique.

Olympus Corporation a annoncé un accord de distribution mondiale avec Endocision pour un système de cryocathéter flexible et portatif à usage unique.

Dans le cadre de cet accord, Olympus sera le distributeur mondial exclusif de la plateforme Endocision conçue pour soutenir une variété d'interventions bronchoscopiques diagnostiques et thérapeutiques. Olympus et Endocision prévoient un lancement commercial aux États-Unis, au Canada et en Europe au début de l'année prochaine.

L'accord élargira et renforcera le portefeuille respiratoire d'Olympus, qui comprend l'échographie endobronchique (EBUS), un examen clé dans la visualisation et la biopsie des tissus pulmonaires et des ganglions lymphatiques.

« Cet accord avec Endocision souligne l'engagement d'Olympus à renforcer ses solutions respiratoires, couvrant la bronchoscopie périphérique, l'EBUS radiale et les bronchoscopes à usage unique qui fournissent la sonde adaptée à chaque situation », déclare Seiji Kuramoto, cadre exécutif et chef de la division des solutions chirurgicales et interventionnelles, Olympus. « Notre collaboration réunit l'expertise d'Olympus en technologie d'échographie et l'approche novatrice d'Endocision en matière de cryotechnologie pour aider à améliorer les résultats pour les patients. »

Un système de cryocathéter synonyme de portabilité et de polyvalence

La conception portable du système ne nécessite pas de source électrique ni de grandes bouteilles de CO2 pour fonctionner, ce qui élargit l'accès à la cryobiopsie et à la cryoextraction à plusieurs milieux de soins hospitaliers, comme les salles de bronchoscopie, les unités de soins intensifs, les salles d'opération et les services d'urgence.

La cryotechnologie est devenue un outil important en pneumologie interventionnelle et en endoscopie thoracique, soutenant à la fois l'acquisition de tissus et les interventions thérapeutiques des voies respiratoires. Les applications cliniques peuvent inclure la cryobiopsie transbronchique pour le prélèvement tissulaire, la cryoextraction de corps étrangers, de caillots sanguins et de bouchons muqueux, ainsi que des procédures de réduction tumorale endobronchique et de recanalisation des voies aériennes.

Des études publiées ont montré que la cryobiopsie pouvait fournir des échantillons tissulaires de plus grande taille, avec moins de lésions tissulaires liées à la compression (réduction de l'artefact d'écrasement) qu'une biopsie conventionnelle à la pince, ce qui pourrait favoriser les analyses histopathologiques et moléculaires1.

« Nous sommes heureux de présenter la prochaine génération de systèmes de cryocathéter et de nous associer à Olympus pour aider à faire progresser le domaine de la pneumologie interventionnelle et de l'endoscopie thoracique interventionnelle », déclare le Dr Moishe Liberman, président et directeur médical d'Endocision. « Le système de cryocathéter d'Endocision est conçu pour prendre en charge une vaste gamme d'applications bronchoscopiques, de l'acquisition de tissus à l'intervention thérapeutique des voies respiratoires, tout en rendant la cryotechnolgie accessible dans de multiples contextes cliniques. »

Olympus et Endocision présenteront l'Endocision Flexible Cryocatheter System lors de la conférence annuelle de l'American Association for Bronchology and Interventional Pulmonology (AABIP) du 20 au 22 août à Denver.

À propos d'Olympus

Olympus s'engage à rendre la vie des gens plus saine, plus sûre et plus épanouissante. En tant qu'entreprise mondiale de technologie médicale, nous collaborons avec des professionnels de la santé pour offrir des solutions et des services novateurs en matière de détection précoce, de diagnostic et de traitement mini-invasif, dans le but d'améliorer les résultats pour les patients en élevant le niveau de soins présentant des états pathologiques ciblés.

Depuis plus de 100 ans, Olympus poursuit son objectif de contribuer à la société en fabriquant des produits conçus dans le but d'obtenir des résultats optimaux pour ses clients dans le monde entier. Pour en savoir plus, visitez le site web d'Olympus et suivez le compte LinkedIn d'Olympus.

À propos d'Endocision

Endocision est une entreprise canadienne de technologie médicale axée sur le développement de dispositifs cryogéniques mini-invasifs innovants pour le diagnostic et le traitement des maladies pulmonaires. Fondée en 2019, l'entreprise développe des technologies compatibles avec les plateformes traditionnelles et robotisées de bronchoscopie, dans le but d'améliorer les résultats pour les patients grâce à des interventions pulmonaires plus sûres et plus efficaces. Pour en savoir plus, visitez le site web d'Endocision et suivez le compte LinkedIn d'Endocision.

Toutes les marques commerciales, les logos et les noms de marque sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

1 Matsumoto Y, Nakai T, Tanaka M, et al. Diagnostic Outcomes and Safety of Cryobiopsy Added to Conventional Sampling Methods: An Observational Study. Chest. 2021;160(5):1890-1901.

SOURCE Olympus

Pour toute question ou information supplémentaire, veuillez communiquer avec : Edward Sieger, Olympus Corporation, Tél. : 484 602-6832, Courriel : [email protected]