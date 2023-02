SAINT-HYACINTHE, QC, le 1er févr. 2023 /CNW/ - La direction d'Olymel annonce la fermeture de deux de ses établissements du secteur de la surtransformation de porc, soit son usine de Blainville, ainsi que celle de Laval. Cette décision qui s'inscrit dans le cadre d'une réorganisation entreprise en 2021 et visant à optimiser les opérations entraînera malheureusement la suppression d'un total de 170 emplois. Le syndicat des Travailleurs unis de l'alimentation et du commerce (TUAC 1991P) représentant les travailleurs de l'usine de Blainville, ainsi que l'ensemble des employés des deux établissements ont été informés de cette décision plus tôt aujourd'hui et ont reçu un préavis de licenciement de 12 semaines conformément aux dispositions de la Loi sur les normes du travail du Québec. La date de cessation des opérations a été fixée au 28 avril prochain. L'entreprise offrira la possibilité d'une relocalisation dans d'autres établissements d'Olymel et un plan à cet effet sera présenté au cours des prochaines semaines. Un Comité de reclassement sera également mis sur pied pour accompagner les employés qui souhaiteraient réorienter leur carrière.

« La décision de fermer les usines de Blainville et de Laval dans le secteur du porc surtransformé s'inscrit dans le cadre de la réorganisation entreprise il y a plus d'un an et s'explique par la capacité de plusieurs autres usines à rapatrier la production de ces deux établissements dans le but de réaliser des économies et des gains d'efficience. Je sais qu'il s'agit d'une décision difficile pour les employés touchés mais je tiens à leur réitérer notre ferme intention de relocaliser ceux qui le souhaitent au sein des divers autres établissements d'Olymel. J'estime toutefois que l'annonce d'aujourd'hui devrait nous permettre d'atteindre plus rapidement nos objectifs d'optimisation des opérations dans le contexte d'une conjoncture économique défavorable où la hausse des coûts des matières premières, la pénurie de main-d'œuvre et la faiblesse de certains marchés se conjuguent pour affecter la rentabilité de l'entreprise », d'affirmer le président-directeur général d'Olymel, M. Yanick Gervais.

Les usines de Blainville et de Laval affichent respectivement des effectifs de 134 et de 36 employés. Ces deux établissements sont spécialisés dans la production de jambons, pâtés et charcuteries commercialisés sous diverses marques dont notamment La Tour Eiffel et Nostrano. La plupart de ces marques seront maintenues et les volumes de production seront répartis dans d'autres établissements d'Olymel, principalement dans les usines de surtransformation de porc. Le sort des immeubles abritant les deux établissements fera ultérieurement l'objet d'une évaluation d'ici la fermeture définitive le 28 avril prochain.

À propos d'Olymel

SOURCE Olymel s.e.c.

Renseignements: Olymel s.e.c., Richard Vigneault, Communications corporatives, (514) 497-1385, (450) 771-0400 ou 1-800-463-7568