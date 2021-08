Olymel est à la disposition du médiateur spécial nommé par le ministre du Travail dans le conflit à l'usine de Vallée-Jonction

ST-HYACINTHE, QC, le 18 août 2021 /CNW Telbec/ - Comme elle l'a fait depuis le début du processus de conciliation en mai dernier, la direction d'Olymel est à la disposition du médiateur spécial que le ministre du Travail et de la Solidarité sociale du Québec, M. Jean Boulet vient de nommer dans le dossier du conflit en cours à son usine de Vallée-Jonction. Nos négociateurs et la direction d'Olymel sont donc prêts à répondre à l'appel du médiateur spécial, monsieur Jean Poirier et lui offrent dès maintenant toute la collaboration nécessaire.

« Le rejet hier soir par les travailleurs de l'entente de principe conclue le 14 août dernier avec les représentants du Syndicat des travailleurs d'Olymel à Vallée-Jonction (CSN), rend la situation plus urgente. La prolongation d'une grève qui dure depuis plus de trois mois, ainsi que la perspective de devoir en arriver à des abattages humanitaires et à du gaspillage alimentaire sont également des motifs qui militent en faveur d'un règlement de ce conflit. Olymel espère que les représentants syndicaux seront prompts à saisir cette ultime occasion d'en arriver à une entente qui se doit de satisfaire les deux parties tout en ne compromettant pas la compétitivité de l'usine de Vallée-Jonction », d'affirmer le 1er vice-président d'Olymel, M. Paul Beauchamp.

