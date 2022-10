SAINT-HYACINTHE, QC, le 18 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La direction d'Olymel annonce sa décision de supprimer 177 postes cadres. De ce nombre 120 postes étaient devenus vacants au cours des derniers mois, alors que 57 personnes encore en fonction sont touchées par ces suppressions de postes. Les 57 employés affectés ont été informés de cette décision hier et ont tous reçu un avis de licenciement. Cette décision s'est imposée après un examen attentif de l'efficacité et de la redondance des fonctions de soutien administratif au sein de l'entreprise. La révision des tâches associées à ces postes a convaincu la direction qu'une rationalisation dans la gestion des effectifs du personnel cadre était devenue nécessaire dans le contexte des défis de marchés et de croissance qui confrontent l'entreprise.

Olymel estime que cette décision contribuera à éliminer le double emploi et permettra de réaliser des économies et des gains d'efficience afin de répondre à une conjoncture de marchés exigeant une plus grande agilité dans l'atteinte des objectifs stratégiques de l'entreprise. Ces suppressions de postes toucheront surtout des fonctions administratives, principalement au Québec.

« Les impacts de la pandémie de Covid-19 et d'une pénurie de main-d'œuvre historique pour nos établissements, les bouleversements des marchés et de la chaîne d'approvisionnement, l'inflation dans le prix des matières premières, ainsi qu'une conjoncture économique mondiale incertaine, sont tous des facteurs qui militent en faveur d'une plus grande optimisation des modèles d'affaires des entreprises. Olymel n'y échappe pas. Après analyse approfondie, la décision difficile de réduire de manière importante notre contingent de personnel cadre répond à cette exigence d'adaptation à des conditions de marché imprévisibles et à la nécessité de placer l'entreprise dans une meilleure position pour aborder l'avenir. Au nom de tous mes collègues de la direction, je tiens à exprimer notre plus vive reconnaissance à chacun des cadres affectés par cette décision pour les services rendus à l'entreprise au fil des années. Olymel fera tout ce qui est possible pour que ces personnes bénéficient d'un accompagnement dans la poursuite de leur carrière », d'affirmer le président-directeur général d'Olymel, M. Yanick Gervais.

