Olymel annonce le décès de son président-directeur général, M. Réjean Nadeau

Dans un texte écrit à l'intention des membres de la direction d'Olymel et de son propriétaire Sollio Groupe Coopératif, ainsi qu'à l'ensemble des employés d'Olymel et diffusé dans l'entreprise ce jeudi, Réjean Nadeau a rappelé l'importance des femmes et des hommes dans la réussite d'une entreprise comme Olymel. Il les a tous invités à poursuivre sur la voix de la croissance en ayant toujours en tête les valeurs sur lesquelles l'entreprise a été fondée, soit l'intégrité, le respect et la confiance. « Soyez attentifs à vos collègues, souriez, questionnez votre attitude et votre façon de diriger, ouvrez-vous aux changements : ils seront tantôt technologiques et feront évoluer notre modèle d'affaires; tantôt vous verrez notre vieux modèle présentiel devenir hybride; tantôt la voie de la croissance et du développement provoquera encore et à nouveau des chocs sur l'organisation et finalement, la direction connaîtra un nouvel essor sous une nouvelle gouverne. Ce sont autant de défis que je vous sais capable de relever, telle une famille tissée serrée », d'écrire Réjean Nadeau dans un dernier au revoir.

« Réjean Nadeau laisse une entreprise à laquelle il a consacré l'essentiel de sa carrière et qu'il a fait croître avec passion, jusqu'à en faire le plus important transformateur du secteur agroalimentaire canadien et une entreprise reconnue par tous comme un fleuron du Québec. De 1996 à nos jours, c'est sous son leadership qu'Olymel a franchi avec succès toutes les étapes d'une croissance ininterrompue, étendant ses activités du Québec à l'Ontario, de l'Alberta à la Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick grâce à de multiples partenariats, fusions et acquisitions dans les secteurs du porc ou de la volaille. Réjean Nadeau a toujours éprouvé une grande fierté de faire rayonner les produits québécois et canadiens tant sur le marché domestique qu'à l'étranger. Son esprit entrepreneurial, sa résilience devant les défis de l'industrie agroalimentaire, sa confiance inébranlable dans les qualités des femmes et des hommes œuvrant à ses côtés, son humanisme ont été des sources d'inspiration pour nous tous et le demeureront bien après sa disparition. Nous perdons un ami, mais nous gardons le modèle d'un homme dont il faut emprunter les valeurs et suivre les traces », de déclarer, Paul Beauchamp, premier vice-président d'Olymel.

« Nous sommes profondément attristés du décès de Réjean Nadeau, un homme et un dirigeant inspirant, visionnaire et dévoué. Je tiens à exprimer ma plus grande reconnaissance envers son travail qui fut étroitement lié au succès non seulement d'Olymel, mais également de celui de Sollio Groupe Coopératif. Que ce soit dans le cadre de l'acquisition de Red Deer en Alberta, celles plus récentes de Pinty's et de F. Ménard, ou encore de la création d'Unidindon et de la fusion avec la division des viandes Supraliment du Groupe Brochu, M. Nadeau a été un pilier d'un apport incalculable. Ce fut un immense privilège de collaborer avec lui au cours des dernières années », a affirmé Monsieur Ghislain Gervais, président des conseils d'administration d'Olymel et de Sollio Groupe Coopératif.

Enfin, le 7 octobre dernier, informé de l'incapacité de M. Nadeau d'exercer ses fonctions en raison de la maladie, le président du conseil d'administration d'Olymel, monsieur Ghislain Gervais, a demandé à monsieur Yanick Gervais, vice-président principal, Opérations chez Olymel d'occuper les fonctions de chef de la direction le temps qu'il sera jugé nécessaire.

Rappelons que de 2011 à 2019, Olymel fut sous la gouverne de Réjean Nadeau, sept fois lauréates d'un Prix Mercure dont le Mercure de Grande entreprise de l'année en 2013. Toujours en 2013 il avait accédé au Temple de la Renommée de l'Association des détaillants en alimentation du Québec et en 2016, il s'était mérité le Prix Hommage Grand Bâtisseur du Mouvement Desjardins. Des notes biographiques complètes de Réjean Nadeau suivent ce communiqué.

Olymel est au Canada le chef de file dans le secteur de la production, de la transformation et de la distribution des viandes de porc et de volaille. L'entreprise s'est donnée pour mission de nourrir le monde avec passion et avec des produits dont la qualité est irréprochable. Employant plus de 14 000 personnes, l'entreprise possède des établissements de production et de transformation au Québec, en Ontario, en Alberta, en Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick. Olymel exporte près du tiers de ses ventes totales. Son chiffre d'affaires annuel est de l'ordre de 4,5 milliards de dollars. L'entreprise commercialise ses produits principalement sous les marques Olymel, Lafleur, Flamingo, Pinty's, Tour Eiffel et F. Ménard.

Réjean Nadeau a consacré sa vie professionnelle au secteur de la transformation agroalimentaire. Nourrir le monde aurait pu être sa devise dès le début de sa carrière. Détenteur de deux baccalauréats de l'Université Laval, l'un en pédagogie et l'autre en relations industrielles, Réjean Nadeau se joint à La Coop fédérée (aujourd'hui Sollio Groupe Coopératif dès 1976.

Visionnaire et innovateur, Réjean Nadeau a toujours lancé de grands chantiers. C'est ainsi qu'il crée Unidindon, plus importante entreprise canadienne du secteur du dindon, avec Exceldor comme partenaire. Il regroupe les activités des secteurs porc et volaille de La Coop fédérée sous la filiale Olymel. Il procède à l'acquisition de la plus importante usine canadienne de transformation de porc à Red Deer, en Alberta. Il réalise la fusion d'Olymel avec Supraliment, division des viandes du Groupe Brochu, ajoutant aux marques Olymel et Flamingo celle des célèbres charcuteries Lafleur. Il met en œuvre un partenariat d'affaires avec Westco, producteur de volailles du Nouveau-Brunswick, pour la construction de l'usine d'abattage et de découpe de poulets Sunnymel, desservant les Maritimes. Il acquiert le deuxième plus important producteur de porcs du pays, Big Sky Farms de Saskatchewan, afin de garantir les approvisionnements d'Olymel dans l'Ouest canadien.

Au Québec, au cours des dernières années, il conclut des partenariats importants dans le secteur du porc frais avec ATRAHAN Transformation Inc., ainsi qu'avec le Groupe Robitaille dans Lucyporc. Sous sa direction, Olymel a aussi procédé à plusieurs acquisitions dont celles de La Fernandière en 2016, de Pinty's Delicious Foods et des Aliments Triomphe Inc. en 2018, ainsi que de l'ensemble des activités porcines de F. Ménard en 2020.

En moins de vingt ans, Réjean Nadeau a été responsable d'une expansion qui a permis à Olymel d'être active au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Saskatchewan et en Alberta. Sous sa direction, Olymel n'a jamais cessé de se moderniser, de valoriser ses produits, d'innover dans ses façons de faire et de répondre aux attentes des clients et des consommateurs.

Il a siégé à plusieurs conseils d'administration et s'est également impliqué auprès de nombreuses œuvres de charité. C'est aussi sous sa direction que l'entreprise a remporté de nombreux prix, tant pour ses produits et l'originalité de leur mise en marché que pour sa gestion des ressources humaines. En novembre 2013, Réjean Nadeau s'est vu attribuer l'honneur d'accéder au Temple de la renommée de l'Association des détaillants en alimentation (ADA) pour l'ensemble de sa carrière. En 2016, Réjean Nadeau a également reçu le Prix Hommage Grand Bâtisseur Desjardins pour ses qualités d'entrepreneur et de leader du secteur de la transformation agroalimentaire.

