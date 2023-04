ST-HYACINTHE, QC, le 14 avril 2023 /CNW/ - C'est à contrecoeur que la direction d'Olymel annonce la fermeture définitive de son usine d'abattage, de découpe et de désossage de porcs de Vallée-Jonction, en Beauce. Cette décision a été rendue nécessaire afin de stopper les pertes du secteur du porc frais qui se chiffrent à plus de 400 millions de dollars depuis 2 ans et menacent la pérennité de l'ensemble de l'entreprise.

« À travers l'examen minutieux de la conjoncture négative prévalant dans le secteur du porc frais et la recherche des meilleurs moyens de sortir de la crise, le scénario de la fermeture d'une des quatre usines d'abattage, de découpe et de désossage d'Olymel au Québec se pose comme inévitable. Toutefois, aucun dirigeant ne prend une telle décision à la légère, car viennent d'abord à l'esprit les conséquences que cette décision aura sur les employés, leurs familles, les fournisseurs, dont notamment les producteurs de porcs de la Beauce et l'ensemble de la communauté régionale dans laquelle l'usine évolue depuis de nombreuses années. En portant son choix sur la fermeture de l'usine de Vallée-Jonction, la direction d'Olymel n'a pas choisi une région. Cette décision a fait l'objet d'un processus rigoureux portant d'abord et avant tout sur les capacités opérationnelles de chacune des 4 usines d'abattage, de découpe et de désossage, propriétés d'Olymel au Québec. Outre la nécessité de fermer un établissement pour réduire nos capacités d'abattage et revoir notre modèle d'affaires afin de l'optimiser, les conclusions de ce processus ont fait ressortir clairement les désavantages de l'usine de Vallée-Jonction en raison du déclin constant de la main-d'œuvre disponible et de l'état des installations qui nécessiterait l'injection de plusieurs dizaines de millions de dollars de remise à niveau», de déclarer le président-directeur général d'Olymel, M. Yanick Gervais.

Suppression d'emplois, calendrier de fermeture et relocalisation

Cette décision implique malheureusement la suppression de 994 emplois dont 911 syndiqués (CSN) et 83 cadres. Les employés ont été informés de cette décision lors de rencontres qui se sont déroulées à l'usine et recevront également une lettre personnalisée.

Compte tenu de la nature des activités de l'abattoir de Vallée-Jonction et afin de faciliter l'écoulement des porcs et répondre ainsi aux demandes des producteurs de porcs, notamment ceux de la région de la Beauce, la fermeture de l'établissement devrait s'étaler sur une période de plus de 8 mois. Une première étape consistera à mettre fin au quart de travail de soir vers la mi-septembre 2023 ce qui devrait concerner 443 employés de production, alors que les opérations du quart de jour impliquant 468 autres employés de production devraient se poursuivre selon les disponibilités des approvisionnements et de la main-d'œuvre jusqu'à la cessation complète des activités de l'usine le 22 décembre 2023. Le nombre de semaines des préavis de licenciement excédera les exigences de la Loi sur les normes du travail du Québec.

Un choix difficile

La pandémie, la pénurie de main-d'œuvre, l'instabilité des marchés d'exportation, les hausses de coûts des matières premières sont parmi les facteurs, qui depuis plus de deux ans, ont formé une conjoncture inédite et négative frappant de plein fouet l'industrie porcine et entraînant des pertes qui impactent encore lourdement Olymel. Devant ce constat, la direction de l'entreprise a adopté de nombreuses mesures d'optimisation : réorganisation des opérations et redistribution des effectifs vers des activités à valeur ajoutée, efficience des tâches et cessation des activités de certains sites, vente d'actifs et réduction de plus de 2 millions de têtes dans les achats de porcs au Québec et en Ontario, ont notamment fait partie des nombreuses annonces qui ont ponctué la vie d'Olymel depuis deux ans afin de réduire l'exposition aux risques que doit affronter ce secteur et de mettre un terme à l'accumulation des pertes.

« Au nom de nos propriétaires et de tous mes collègues membres de la direction d'Olymel, je tiens à exprimer notre vive reconnaissance à tous les employés de l'usine de Vallée-Jonction, peu importe leurs fonctions et qui depuis 1991, ont œuvré au bon fonctionnement de cet établissement et ont fait rayonner nos produits sur les marchés. Je tiens également à remercier les fournisseurs de cette usine, les autorités locales et l'ensemble de la communauté de Vallée-Jonction qui depuis plus de 30 ans ont toujours témoigné leur appui à notre entreprise », de poursuivre M. Gervais.

La direction d'Olymel estime que sa nouvelle configuration dans le secteur du porc frais avec ses trois usines modernes d'abattage, de découpe et de désossage de porcs de St-Esprit, dans Lanaudière, de Yamachiche, en Mauricie et d'Ange-Gardien, en Montérégie Ouest, seront en mesure d'atteindre les capacités d'abattage qu'Olymel a révisées à la baisse, les faisant passer de 140 000 à 81 000 têtes par semaine. Ces trois établissements sont tous situés dans des bassins de main d'œuvre offrant de meilleures possibilités de recrutement. Olymel doit en effet rééquilibrer ses capacités d'abattage et retrouver une meilleure adéquation entre la main-d'œuvre disponible et cette capacité de manière à assurer la pérennité du secteur du porc frais.

Une nouvelle entente acheteurs-producteurs au bénéfice de la filière porcine

« L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit également dans le contexte de la mise en œuvre d'une nouvelle entente entre les acheteurs-transformateurs et les producteurs de porcs. Au cours des trois prochaines années, une nouvelle convention viendra régir les relations d'affaires entre les deux parties. Depuis septembre 2022, la conciliation menée sous les auspices de l'ancien ministre des Finances, Raymond Bachand a en effet porté fruit. Transformateurs et producteurs ont tous deux subi les contrecoups de la conjoncture la plus néfaste de l'histoire de l'industrie et de ces temps difficiles, il faudra surtout retenir les efforts des uns et des autres pour soutenir la filière, comme par exemple faciliter l'écoulement des porcs ou encore consentir des efforts financiers afin de réduire la pression sur les prix. Une nouvelle entente entre acheteurs et producteurs dont les détails seront annoncés sous peu, ainsi que l'importante réorganisation du secteur porc frais chez Olymel devraient permettre à l'industrie porcine québécoise de repartir sur des bases solides grâce à un plan de transition acceptable pour toutes les parties », de conclure Yanick Gervais.

Relocalisation des employés

Olymel invitera sous peu les employés à s'inscrire à un programme de relocalisation sur une base volontaire pour les employés souhaitant demeurer au sein de l'entreprise et occuper un poste dans un autre établissement d'Olymel. Les usines spécialisées dans l'abattage et la découpe de porc et situées à Yamachiche, St-Esprit, Ange-Gardien, Princeville et Sherrington, ainsi que l'usine de surtransformation de porc de St-Henri-de-Lévis sur la rive sud de Québec feront partie du plan de relocalisation. Un comité de reclassement sera aussi mis sur pied avec la collaboration d'Emploi Québec afin d'appuyer les employés qui voudraient opter pour une nouvelle orientation de carrière.

Mentionnons que l'usine d'Olymel à Vallée-Jonction compte actuellement 122 travailleurs étrangers temporaires rattachés à cet établissement. Olymel a entrepris des démarches auprès des autorités fédérales et provinciales dans le but de permettre à ces travailleurs de faire une demande de relocalisation dans un autre établissement d'Olymel.

Disposition des installations

La direction d'Olymel n'a encore pris aucune décision sur l'avenir des installations de l'usine de Vallée-Jonction. L'entreprise prendra le temps nécessaire afin d'étudier toutes ses options et d'examiner les propositions qui pourraient émaner de parties intéressées.

