HUMBOLDT, SK, le 26 mai 2023 /CNW/ - En raison de pertes financières persistantes et de la volatilité du secteur du porc, Olymel a pris la décision difficile de réduire sa production porcine dans l'Ouest canadien. Environ 80 employés seront malheureusement affectés par cette décision. Ces employés ont été avisés et ont reçu un avis de mise à pied. La cessation des activités de ces fermes entraînera la fermeture de cinq élevages de truies en Alberta (Smoky Sow/Dev, Pinnacle 1, Pinnacle 2, Dynacrest 1 et Dynacrest 2) et d'un élevage de truies en Saskatchewan (Kelsey) et fera passer le cheptel d'Olymel dans l'Ouest de 57 000 à 40 000 truies en production.

L'équipe des Ressources humaines d'Olymel à Humboldt collaborera étroitement avec l'ensemble du personnel concerné pour combler les postes vacants au sein du secteur porcin de l'Ouest chez Olymel ou à l'extérieur de l'entreprise. Olymel tient à remercier les employés des unités de production touchées pour leur contribution et mettra tout en œuvre pour assurer une transition harmonieuse.

La fermeture des élevages de truies provoquera une réduction nette d'environ 200 000 porcs par an acheminés à l'usine d'abattage de Red Deer et provenant des élevages appartenant à Olymel. Toutefois, l'impact sur les opérations de l'usine ne se fera pas sentir avant 2024 et dépendra de la disponibilité de l'approvisionnement en porcs provenant de sources indépendantes.

Selon Yanick Gervais, PDG d'Olymel, « il est clairement établi qu'Olymel a subi des pertes importantes dans le secteur de la transformation du porc frais ces deux dernières années, en raison d'un accès limité au marché mondial. Comme les coûts des grains demeurent élevés et entraînent des pertes sans précédent dans le secteur porcin, nous n'avons d'autre choix que de nous replier afin de nous positionner pour réussir lorsque les conditions se seront améliorées. Je suis persuadé que les changements mis en œuvre dans le secteur du porc frais de l'Ouest canadien chez Olymel jetteront les bases de cette réussite. »

Au cours des prochains mois, l'activité des élevages porcins s'arrêtera graduellement, et les installations resteront fermées jusqu'à ce que les conditions du marché se soient améliorées.

À propos d'Olymel

Olymel est au Canada le chef de file dans le secteur de la production, de la transformation et de la distribution des viandes de porc et de volaille. L'entreprise s'est donnée pour mission de nourrir le monde avec passion et avec des produits dont la qualité est irréprochable. L'entreprise possède des établissements de production et de transformation au Québec, en Ontario, en Alberta, en Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick et emploie plus de 13 000 personnes. Son chiffre d'affaires annuel est de l'ordre de 4,5 milliards de dollars. L'entreprise commercialise ses produits principalement sous les marques Olymel, Lafleur, Flamingo, La Fernandière, Pinty's, Tour Eiffel et F. Ménard.

SOURCE Olymel s.e.c.

Renseignements: Source : Olymel s.e.c., Stéphanie Quintin, Directrice des communications corporatives, [email protected], (514) 216-2961; Information : Richard Vigneault, Communications corporatives, (514) 497-1385, (450) 771-0400 ou 1-800-463-7568; Casey Smit, vice-président, production porcine Ouest du Canada, (306) 682-5041, poste 7222