OLOfusion mise sur la technologie pour consolider les acquis des jeunes en mathématiques

Une application mobile d'ici contribue à la réussite scolaire

Montréal, le 31 août 2021 /CNW Telbec/ - Saviez-vous que 20% des jeunes développeront des difficultés en mathématiques au cours de leur cheminement scolaire? Sachant que les compétences dans cette matière sont une condition d'admission dans bon nombre de programmes postsecondaires, l'impact financier sur toute une vie est bien réel!

Maintenant, saviez-vous que l'horloge analogique permet d'identifier précocement les difficultés en mathématiques? En effet, cet outil, datant de 4000 ans, est considéré par les chercheurs comme étant un moyen efficace de prédire tôt, si un jeune vivra plus tard des difficultés dans son cursus scolaire. L'horloge analogique structure la pensée logique et intègre un large éventail de concepts mathématiques : fractions, bonds de 5, additions, soustractions, résolution de problèmes, etc. Par ailleurs, savoir lire l'heure sur une horloge analogique contribue largement à maîtriser la gestion et l'organisation de son temps, qui constituent l'un des 5 facteurs d'intégration sociale.