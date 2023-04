Olives européennes d'Espagne : Ce printemps, sublimez vos plats avec une touche méditerranéenne!

MONTRÉAL, le 21 avril 2023 /CNW/ - Le printemps est enfin arrivé, et la chaleur, de son côté, ne devrait plus tarder bien longtemps. En plus de la douceur du soleil, cette saison évoque souvent une soif de nouveauté et un appétit insatiable pour la convivialité et le partage.

C'est le moment parfait pour se tourner vers les olives européennes d'Espagne pour accompagner vos repas printaniers et les longues tablées entre amis. Facile à trouver sur les tablettes des épiceries d'ici, ce classique de la gastronomie méditerranéenne relève les saveurs des plats. Le retour de la lumière ne donne qu'une envie : les essayer dans de nouvelles recettes pour épater nos convives !

L'olive d' Europe , riche en traditions

L'olive européenne est un ingrédient goûteux et sain, qui peut être dégusté à l'heure de l'apéro ou encore, cuisiné pour agrémenter une variété de recettes. Associée à la longévité et à la convivialité, elle est cultivée en Europe depuis près de 3000 ans. Véritables leaders en termes de production, de plus en plus de pays européens se tournent vers le développement durable et l'agriculture biologique, dont l'Espagne où la production d'olives biologiques représente 10% de la superficie totale du pays consacrée à l'agriculture biologique.

60 % des olives consommées par les Canadiens et Canadiennes proviennent d'ailleurs de l'Espagne. La culture de l'olive, bénéficiant d'un climat idéal, et y est faite avec expertise, et surtout, dans l'amour des traditions, par plusieurs générations de passionné.es.

Le petit plus? On la retrouve un peu partout chez nous, et sous toutes ses formes : avec ou sans noyaux, farcies, assaisonnée de différentes épices. Fière ambassadrice du mode d'alimentation méditerranéen, l'olive s'adapte à toutes les habitudes alimentaires, permettant ainsi à toutes les papilles de profiter de ses nombreux bienfaits sans compromis.

Faible en calories, avec 150 kcal pour 100g, source naturelle de vitamine E, un antioxydant alimentaire qui protège les graisses des tissus corporels de l'oxydation, mais aussi de fer, puisque la teneur élevée des olives noires peut atteindre 45.5% de la quantité journalière recommandée, l'olive européenne d'Espagne une indulgence sans culpabilité!

Une olive pour chaque recette

Il existe une grande variété d'olives, qui se distinguent grâce à leurs caractéristiques uniques. On retrouve principalement trois types d'olives européennes d'Espagne qui offrent un vaste éventail d'utilisations en cuisine.

La Gordal - Toute en chair, la Gordal est le choix de prédilection pour déguster sans prétention. Sa saveur délicate et sa texture ferme et croquante la rendent bien populaire auprès des gourmands en quête d'une collation ou de quelque chose à se mettre sous la dent pour l'apéro.

La Hojiblanca - Plus fibreuse, la Hojiblanca, qui signifie « feuille blanche », doit son nom au reflet argenté des feuilles de l'arbre. Elle est votre alliée pour cuisiner ! Son arrière-goût d'amande et sa pointe d'amertume s'accentuent lors de la cuisson et sa chair, normalement ferme, devient fondante. Cette olive se démarque remarquablement bien dans des plats goûteux comme les marinades, de même que dans les desserts avec du chocolat blanc.

La Manzanilla - Surnommée « petite pomme » en raison de sa forme ronde, cette variété, qui est l'une des plus populaires, aime jouer sur ses charmes. Sans amertume et avec un noyau qui se retire facilement, on la retrouve souvent en marinade ou encore farcie pour le plus grand plaisir de tous. Anchois, ail, poivrons, fromage ; il existe un grand nombre de garnitures délicieuses! Si elle se déguste bien seule, elle gagne aussi à être cuisinée pour relever le goût d'un plat, par exemple, une délicieuse assiette de pâtes.

Les olives dans l'assiette

L'olive européenne d'Espagne est une gourmandise qui reste accessible: il est facile de s'en procurer à un prix abordable. On les retrouve dans les épiceries spécialisées tout comme dans les menus des restaurants, ou encore dans les supermarchés locaux ! Pour vous inspirer en cuisine, voici cinq recettes à expérimenter pour profiter des olives européennes en ce printemps.

Trempette aux olives Hojiblanca et au fromage - Idéale pour un pique-nique printanier en bonne compagnie, cette trempette d'hojiblanca fromagée vous vaudra peut-être quelques nouveaux amis…

Palourdes au Xérès et aux olives Gordal - Ce plat est tout désigné pour égayer votre apéro ou votre souper sous les derniers rayons du soleil. D'une simplicité désarmante, cette recette met en valeur la texture croquante et recherchée de la Gordal. À vos palourdes!

Poulets en crapaudine aux herbes et aux olives Manzanilla - Cette recette irrésistible de poulet grillé au BBQ en crapaudine va devenir un incontournable de vos soupers estivaux aux saveurs méditerranéennes.

Grilled-cheese aux olives Hojiblanca et Manzanilla et fromage fontina - Deux variétés d'olives en valent mieux qu'une seule, surtout dans ce décadent grilled-cheese.

Gâteau aux olives Hojiblanca et à l'orange - Moelleux à souhait, ce gâteau réinvente les classiques avec son ajout d'olives et sa petite quantité d'espresso. Un autre plat qui gagne toujours le cœur des convives!

À propos D'INTERACEITUNA et des olives d'Espagne

INTERACEITUNA est l'organisation interprofessionnelle des olives de table, reconnue par le Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation qui représente l'ensemble du secteur de la production, de la transformation et de la commercialisation des olives de table. Créée pour mettre en œuvre différents programmes et activités d'intérêt général, INTERACEITUNA fait la promotion des connaissances et de l'expertise des olives de table espagnoles et mène des activités de recherche et développement liées à leur production. INTERACEITUNA s'est associé à l'Union européenne pour promouvoir ce produit au niveau international.

Le contenu de cette campagne de promotion reflète uniquement la position de l'auteur et relève de sa seule responsabilité. La Commission européenne et l'Agence exécutive européenne pour la recherche (REA) déclinent toute responsabilité quant à toute utilisation qui pourrait être faite des informations qui y figurent.

